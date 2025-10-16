Трамп і Путін сьогодні ввечері проведуть телефонну розмову, - Axios

Президент США Дональд Трамп проведе у четвер, 16 жовтня, телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорять війну РФ проти України.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Розмова відбудеться за день до того, як Трамп прийме президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

Трамп і Зеленський обговорять можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп став прихильнішим до України після саміту з Путіним на Алясці, - Politico

Минулого тижня Трамп заявив, що повідомив Зеленському про те, що може висунути Путіну новий ультиматум: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає ракети Tomahawk.