Новини Розмова Трампа та Путіна
Трамп і Путін сьогодні ввечері проведуть телефонну розмову, - Axios

Розмова Трампа і Путіна відбудеться 16 жовтня

Президент США Дональд Трамп проведе у четвер, 16 жовтня, телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорять війну РФ проти України.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Розмова відбудеться за день до того, як Трамп прийме президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

Трамп і Зеленський обговорять можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп став прихильнішим до України після саміту з Путіним на Алясці, - Politico

Минулого тижня Трамп заявив, що повідомив Зеленському про те, що може висунути Путіну новий ультиматум: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає ракети Tomahawk.

путін володимир (24928) росія (68461) США (24532) Трамп Дональд (7358)
Ну все. Про томагавки можна забути. Зараз знов почнеться ця тягомотина з вітьком, нові два тижні, побачимо, у мене з путіним завжди були гарні відносини і т.д.
16.10.2025 17:24 Відповісти
Інструктаж?
16.10.2025 17:21 Відповісти
***** вчергове набреше три короба та наобіцяє три купи
рудий донні вчергове заліпить, шо вірить свому другу *****
усе за колом
16.10.2025 17:23 Відповісти
Інструктаж?
16.10.2025 17:21 Відповісти
Звичайно, агЄнт ''КрасноФФ'' повинен же знати шо обіцяти Зеленському.
16.10.2025 17:23 Відповісти
***** вчергове набреше три короба та наобіцяє три купи
рудий донні вчергове заліпить, шо вірить свому другу *****
усе за колом
16.10.2025 17:23 Відповісти
Ну все. Про томагавки можна забути. Зараз знов почнеться ця тягомотина з вітьком, нові два тижні, побачимо, у мене з путіним завжди були гарні відносини і т.д.
16.10.2025 17:24 Відповісти
Опять пустая трата времени
16.10.2025 17:24 Відповісти
Знову обмінюватися вподобайками?
16.10.2025 17:25 Відповісти
Наш Вова за неделю по межгороду уже сумму наговорил, теперь кацапского вовика на межгород разводят?
16.10.2025 17:26 Відповісти
Трамп пуйлу : - пряники скінчились , залишились Томагавки
16.10.2025 17:26 Відповісти
хто ними шмаляти буде? з чого?
16.10.2025 17:29 Відповісти
є мобільні пускові
16.10.2025 17:30 Відповісти
цілих дві батареї, на озброєнні us army
хто шмаляти буде?
16.10.2025 17:31 Відповісти
16.10.2025 17:41 Відповісти
це все гарно, тіко от скіки наші на ф-16 вчилися? а на петріот?
хтось з Воїнів ЗСУ вже розпочав навчання?
16.10.2025 17:43 Відповісти
ту все просто натиснув кнопку і всйо
16.10.2025 17:44 Відповісти
усе зрозуміло
сумно
16.10.2025 17:45 Відповісти
їх там як мух
16.10.2025 17:42 Відповісти
муха летить сама, а ракети треба маршрутизувати/наводити, запускати
де речі, а як муха на стелю сідає: через крило чи через голову?
16.10.2025 17:44 Відповісти
все це прилагається
16.10.2025 17:46 Відповісти
рожеві окуляри занадто дорого коштують
16.10.2025 17:47 Відповісти
Last Resort
16.10.2025 17:28 Відповісти
Знову виходить що Трамп так і не зрозумів що розмови з воєним злочинцем терористом путіном нічого доброго не несуть ,значить завтрішня розмови Зелі буде марною і ні про що.
16.10.2025 17:29 Відповісти
Last Resort
16.10.2025 17:31 Відповісти
А що переживати з цого дзвінка,завтра ж будуть запропоновані потужним "креативні" договори
16.10.2025 17:31 Відповісти
Знову тільки бла-бла-бла...Невтомна праця !
16.10.2025 17:38 Відповісти
ну тут будет база, или рашке дадут 2 недели или 50 дней чтоб провести серьезные переговоры
16.10.2025 17:41 Відповісти
Рыжий будет дрессировать крысу плешивую ежели крыса не поймёт, ей томагавком раскрошат чердак...
16.10.2025 17:41 Відповісти
Як показала практика, екзорцист із Трампа поганенький - потім тижнями струшує чортів з плечей
16.10.2025 17:45 Відповісти
Цікаво хто її замовив?
16.10.2025 17:49 Відповісти
Вам все ще цікаво? Але результат відомий усім заздалегідь.
16.10.2025 18:03 Відповісти
Так, цікаво.
Тим хто живе в Україні, ці новини як з іншої планети
16.10.2025 18:04 Відповісти
Ні , ну це вже точно дурдом "Веселка"... Сьогодні обговорить із пацієнтом , як його неболяче лікувати , а назавтра буде чергове шапіто із дедлайном .
16.10.2025 17:49 Відповісти
Розмова буде "суперпродуктивна" і "прекрасна"... Це при тому, що Трамп не знає російської, а Путін -англійської... І їх перекладачі не розумітимуть "політичних діалектів" одн одного ...
16.10.2025 17:55 Відповісти
Звірять годинники?
16.10.2025 17:55 Відповісти
Тампон посовітується з шефом чи можна Зеленському давати Тамагавки. ***** знову назве Тампона найвеличнішим і найкрасивішим кандидатом на нобелівську премію. І Тампон попливе і знову назве ***** гарним хлопцем який хоче миру. Це просто пздц якийсь
16.10.2025 17:57 Відповісти
Краснов.
16.10.2025 18:00 Відповісти
"краснову" треба "пасавєтаваца с шефом".
16.10.2025 18:01 Відповісти
Що знову???? Рудий не велись на пропозиції *****, бо знову тебе обдурить!!!
16.10.2025 18:26 Відповісти
Отчёт агента Краснова.
16.10.2025 18:38 Відповісти
 
 