Трамп став прихильнішим до України після саміту з Путіним на Алясці, - Politico

Зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо України стає дедалі відчутнішою та дає Києву надію на жорсткіший підхід Вашингтона до Росії з метою змусити її сісти за стіл переговорів.

За даними джерел видання, однією з причин пом’якшення ставлення Трампа до України стала його зустріч з Володимиром Путіним на Алясці.

Politico нагадує, що під час цього саміту американський президент влаштував для російського лідера теплий прийом, розстеливши перед ним червону доріжку, попри щоденні воєнні злочини російської армії в Україні за наказом Кремля.

Російський диктатор покинув Анкоридж, не погодившись на перемир’я, хоча Трамп під час спільної пресконференції стверджував, що Путін прагне врятувати тисячі життів.

Інсайдер із Республіканської партії зазначив, що після зустрічі Путін не виявляв турботи про життя цивільного населення в Україні, а тривалі удари по цивільних об’єктах значною мірою вплинули на зміну позиції Трампа:

"Трампу потрібен був час, щоб зрозуміти, хто насправді є Путін".

На думку інсайдера, на позицію Трампа також вплинуло висвітлення саміту в ЗМІ, які називали його "тріумфом Путіна".

Одночасно європейські лідери, що мають авторитет у Трампа, намагались врегулювати напруження між американським і українським президентами після гострої суперечки в Овальному кабінеті. Серед ключових фігур у цьому процесі він називає прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба, генерального секретаря НАТО Марка Рютте та радника Стармера з національної безпеки Джонатана Пауелла.

Інсайдер також відзначив роль короля Великої Британії Чарльза, який нагадав Трампу, що Україна - велика країна, що, на його думку, "дійсно змінило думку Трампа про Україну".

Водночас український президент Володимир Зеленський активно працював над відносинами з Трампом і контролював свої висловлювання. Це дозволило з часом налагодити дружні контакти, найсердечніша з яких відбулася в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН, де Трамп похвалив українського лідера як "хоробру людину".