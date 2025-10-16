УКР
Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців і росіян

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити вбивати українців та росіян.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все, чого ми хочемо від президента Путіна, - щоб він зупинив це. Припинив вбивати українців та припинив убивати росіян, бо він убиває багато росіян",- сказав очільник США.

Трамп додав, що війни РФ проти України "ніколи б не мало бути". 

путін володимир (24922) Трамп Дональд (7348) війна в Україні (6567)
уявляю , як би Рузвельт , десь в 1941 , закликав Гітлера "просто припинити" вбивати німців ... і росіян
показати весь коментар
16.10.2025 00:13 Відповісти
не поверишь, Рузвельт точно такое и говорил гитлеру, только в начале войны
показати весь коментар
16.10.2025 00:23 Відповісти
Наївна ви людина чи історію не знаєте - вмовляв би як миленький . Мудрий народ США і більшість політиків були би за це всіма кінцівками - а ось вже в 1942 році все змінилося . Крім того наземна армія США в 1941 нагадувала нашу армію в 2014 році ( хоча ніт наша хоч зброю мала а в США було тіко сотня друга танків в армії і то танків часів першої війни ).
показати весь коментар
16.10.2025 00:30 Відповісти
Мало того - в мемуарах Черчилль згадував як Рузвельт спочатку натякав йому на необхідності переговорів з Гітлером . Черчилль тоді ледве стримався що не послати його ... подалі . Хвала Господу Рузвельт вчасно зрозумів свою помилку .
Трамп звичайно не Рузвельт , але , як кажуть - надія вмирає останньою .
показати весь коментар
16.10.2025 00:59 Відповісти
Рузвельт не міг казати нічого іншого бо мудрий народ США і більшість політиків були проти шоб США втручалися в війну в Європі - ізоляціонізм такі справи .
показати весь коментар
16.10.2025 01:06 Відповісти
NNN а чому ж тоді тебе не курвить заклик твого ЗЕлідОра до ***** закінчити війну??? Чи ета другоє??? Осьо, "Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин - треба зустрічатись... Мені здається, що нам всі повинні допомагати, аби сторони сіли за стіл переговорів, і закінчили цю війну", - сказав зеленський в Анкарі 15 травня 2025 року.
показати весь коментар
16.10.2025 01:33 Відповісти
Це все рівно що горохом об стінку, та й мабуть і горох би зрозумів.
показати весь коментар
16.10.2025 00:16 Відповісти
ху#ло плішиво-ботоксне сміється з нього.
показати весь коментар
16.10.2025 00:21 Відповісти
В 2019році Зеленський заявляв:
- ''ґлавнає пєрєстать стрєлять''.
- ''я увідєл мір в ґлазах путіна''.
В 2022році Зеленський заявляв:
- ''расіянє наши братья - ані нє пайдут вайной протів Украіни''.
- ''нє нада бєзпакоітса - гатовімся к майскім шашликам''.
показати весь коментар
16.10.2025 00:25 Відповісти
Так, краще б він після зустрічі "нормандської четвірки" заявив: путін )(уйло, он скоро нападьот, спасайтєсь кто как может ))
показати весь коментар
16.10.2025 00:50 Відповісти
Шановний ви передивились 95кварталу - то шкідливо для психічного здоров'я.
показати весь коментар
16.10.2025 01:03 Відповісти
Дід з деменцією закликає діда-шизофреніка. Дуже конструктивно.
показати весь коментар
16.10.2025 01:01 Відповісти
 
 