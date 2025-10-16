Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців і росіян
Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити вбивати українців та росіян.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Все, чого ми хочемо від президента Путіна, - щоб він зупинив це. Припинив вбивати українців та припинив убивати росіян, бо він убиває багато росіян",- сказав очільник США.
Трамп додав, що війни РФ проти України "ніколи б не мало бути".
Топ коментарі
+5 NNN
показати весь коментар16.10.2025 00:13 Відповісти Посилання
+4 Max Shela
показати весь коментар16.10.2025 00:23 Відповісти Посилання
+3 Про Рок
показати весь коментар16.10.2025 00:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп звичайно не Рузвельт , але , як кажуть - надія вмирає останньою .
- ''ґлавнає пєрєстать стрєлять''.
- ''я увідєл мір в ґлазах путіна''.
В 2022році Зеленський заявляв:
- ''расіянє наши братья - ані нє пайдут вайной протів Украіни''.
- ''нє нада бєзпакоітса - гатовімся к майскім шашликам''.