Трамп закликав Путіна припинити вбивати українців і росіян

Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити вбивати українців та росіян.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все, чого ми хочемо від президента Путіна, - щоб він зупинив це. Припинив вбивати українців та припинив убивати росіян, бо він убиває багато росіян",- сказав очільник США.

Трамп додав, що війни РФ проти України "ніколи б не мало бути".

