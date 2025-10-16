Трамп призвал Путина прекратить убивать украинцев и россиян

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить убивать украинцев и россиян.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все, чего мы хотим от президента Путина, - чтобы он остановил это. Прекратил убивать украинцев и прекратил убивать россиян, потому что он убивает много россиян",- сказал глава США.

Трамп добавил, что войны РФ против Украины "никогда бы не должно было быть".

Смотрите также: Украина хочет пойти в наступление. Я приму решение по этому поводу, - Трамп. ВИДЕО