РУС
Новости
3 734 18

Трамп призвал Путина прекратить убивать украинцев и россиян

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить убивать украинцев и россиян.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все, чего мы хотим от президента Путина, - чтобы он остановил это. Прекратил убивать украинцев и прекратил убивать россиян, потому что он убивает много россиян",- сказал глава США.

Трамп добавил, что войны РФ против Украины "никогда бы не должно было быть".

Трамп добавил, что войны РФ против Украины "никогда бы не должно было быть".

путин владимир (32300) Трамп Дональд (6805) война в Украине (6530)
уявляю , як би Рузвельт , десь в 1941 , закликав Гітлера "просто припинити" вбивати німців ... і росіян
показать весь комментарий
16.10.2025 00:13 Ответить
не поверишь, Рузвельт точно такое и говорил гитлеру, только в начале войны
показать весь комментарий
16.10.2025 00:23 Ответить
Наївна ви людина чи історію не знаєте - вмовляв би як миленький . Мудрий народ США і більшість політиків були би за це всіма кінцівками - а ось вже в 1942 році все змінилося . Крім того наземна армія США в 1941 нагадувала нашу армію в 2014 році ( хоча ніт наша хоч зброю мала а в США було тіко сотня друга танків в армії і то танків часів першої війни ).
показать весь комментарий
16.10.2025 00:30 Ответить
Мало того - в мемуарах Черчилль згадував як Рузвельт спочатку натякав йому на необхідності переговорів з Гітлером . Черчилль тоді ледве стримався що не послати його ... подалі . Хвала Господу Рузвельт вчасно зрозумів свою помилку .
Трамп звичайно не Рузвельт , але , як кажуть - надія вмирає останньою .
показать весь комментарий
16.10.2025 00:59 Ответить
Рузвельт не міг казати нічого іншого бо мудрий народ США і більшість політиків були проти шоб США втручалися в війну в Європі - ізоляціонізм такі справи .
показать весь комментарий
16.10.2025 01:06 Ответить
Нiчого не змiнилося, тiльки зараз нiхто Перл Харбор робити не буде, а тихим сапом гiбрiдно будуть йти до мети
показать весь комментарий
16.10.2025 07:05 Ответить
NNN а чому ж тоді тебе не курвить заклик твого ЗЕлідОра до ***** закінчити війну??? Чи ета другоє??? Осьо, "Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин - треба зустрічатись... Мені здається, що нам всі повинні допомагати, аби сторони сіли за стіл переговорів, і закінчили цю війну", - сказав зеленський в Анкарі 15 травня 2025 року.
показать весь комментарий
16.10.2025 01:33 Ответить
Це все рівно що горохом об стінку, та й мабуть і горох би зрозумів.
показать весь комментарий
16.10.2025 00:16 Ответить
ху#ло плішиво-ботоксне сміється з нього.
показать весь комментарий
16.10.2025 00:21 Ответить
В 2019році Зеленський заявляв:
- ''ґлавнає пєрєстать стрєлять''.
- ''я увідєл мір в ґлазах путіна''.
В 2022році Зеленський заявляв:
- ''расіянє наши братья - ані нє пайдут вайной протів Украіни''.
- ''нє нада бєзпакоітса - гатовімся к майскім шашликам''.
показать весь комментарий
16.10.2025 00:25 Ответить
Так, краще б він після зустрічі "нормандської четвірки" заявив: путін )(уйло, он скоро нападьот, спасайтєсь кто как может ))
показать весь комментарий
16.10.2025 00:50 Ответить
Шановний ви передивились 95кварталу - то шкідливо для психічного здоров'я.
показать весь комментарий
16.10.2025 01:03 Ответить
Дід з деменцією закликає діда-шизофреніка. Дуже конструктивно.
показать весь комментарий
16.10.2025 01:01 Ответить
Это прежде всего для внутренней аудитории, особенно его избирателей, которым он обещал не вмешиваться в чужие разборки, а теперь понимая что возможно придется вмешается, он им как бы говорит: смотрите, каждый день люди погибают, это очень плохо, я его (*****) столько раз призывал к миру, Украину прогибал, красные дорожки расстилал, а он такой злодей не хочет мира, ну раз так, давайте дадим Украине немного томагавков, вы же не против... (в рамках версии что Трамп не агент кремля).
показать весь комментарий
16.10.2025 03:27 Ответить
Дайте Дементію ще 2 тижні і побачите.
показать весь комментарий
16.10.2025 04:33 Ответить
А як пуйло може зупинити вбивство українців і своїх людоїдів? Якраз це все, що вміє пуйло робити. Правда у нього ще є одна здібність - брехати.
показать весь комментарий
16.10.2025 06:48 Ответить
Заклики тут не канають.
показать весь комментарий
16.10.2025 07:41 Ответить
І що? Пуйло послухався?
показать весь комментарий
16.10.2025 08:18 Ответить
 
 