Трамп призвал Путина прекратить убивать украинцев и россиян
Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить убивать украинцев и россиян.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все, чего мы хотим от президента Путина, - чтобы он остановил это. Прекратил убивать украинцев и прекратил убивать россиян, потому что он убивает много россиян",- сказал глава США.
Трамп добавил, что войны РФ против Украины "никогда бы не должно было быть".
Топ комментарии
+7 NNN
показать весь комментарий16.10.2025 00:13 Ответить Ссылка
+7 Gary Grant
показать весь комментарий16.10.2025 01:01 Ответить Ссылка
+6 Max Shela
показать весь комментарий16.10.2025 00:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп звичайно не Рузвельт , але , як кажуть - надія вмирає останньою .
- ''ґлавнає пєрєстать стрєлять''.
- ''я увідєл мір в ґлазах путіна''.
В 2022році Зеленський заявляв:
- ''расіянє наши братья - ані нє пайдут вайной протів Украіни''.
- ''нє нада бєзпакоітса - гатовімся к майскім шашликам''.