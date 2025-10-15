РУС
Новости Трамп о войне в Украине
1 631 14

Украина хочет перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого будут обсуждать войну и возможное украинское наступление.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление - вы это знаете. И нам придется принять решение", - сказал Трамп.

Автор: 

Топ комментарии
+4
Я б не переклав це як "піти у наступ". Скоріше "вони хочуть атакувати".
15.10.2025 23:42 Ответить
+1
знову стращає пуйла, ніхто нікуди не піде, - ніким
15.10.2025 23:43 Ответить
+1
Доки не буде закрито питання безкарного застосування авіацією РФ кабів будь який наступ приречений...
15.10.2025 23:51 Ответить
Я б не переклав це як "піти у наступ". Скоріше "вони хочуть атакувати".
15.10.2025 23:42 Ответить
І не просто атакувати, а атакувати саме Новопавлівку.
15.10.2025 23:57 Ответить
знову стращає пуйла, ніхто нікуди не піде, - ніким
15.10.2025 23:43 Ответить
Якщо Тромб накаже українцям взяти кримль за три дня - візьмуть. Тромб миротворець епічний.
15.10.2025 23:53 Ответить
Забув розповісти де,коли,якою кількостю, придурки.
15.10.2025 23:46 Ответить
Що має на увазі Трамп , нікому не відомо ,
крім нього 🙁
15.10.2025 23:51 Ответить
Доки не буде закрито питання безкарного застосування авіацією РФ кабів будь який наступ приречений...
15.10.2025 23:51 Ответить
хоч би перекладали нормально! вік не казав "вони хочуть перейти в наступ"!
15.10.2025 23:57 Ответить
Трамп приймає рішення і дає дозвіл?!
15.10.2025 23:59 Ответить
Виявляється у нашого клоуна присутні неабиякі здібності ілюзіоніста - дома він голуб, що прагне миру, а за океаном одразу перетворюється в агресивного яструба, що рветься в бій.
16.10.2025 00:01 Ответить
судячи з прапорця - твій клован Фіцо
16.10.2025 00:10 Ответить
Без зброї США це лише заклик чим брати , палками копалками?
16.10.2025 00:11 Ответить
Якщо буде повністю знесені КСП та позиції противника,то можна іти і в наступ,ну я ж йшов на Архангельське,Попівку,Старосілля й так далі,18 км йшов.
16.10.2025 00:14 Ответить
Знову бестолковий похід на Курщину? Потужний Лідор це може.
16.10.2025 00:17 Ответить
 
 