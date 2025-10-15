Украина хочет перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого будут обсуждать войну и возможное украинское наступление.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление - вы это знаете. И нам придется принять решение", - сказал Трамп.