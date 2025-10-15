Україна хоче піти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в п’ятницю планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорюватимуть війну та можливий український наступ.

Про це іноформує Цензор.НЕТ.

"Ми говоритимемо з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу. Але вони хотіли б розпочати наступ - ви це знаєте. І нам доведеться ухвалити рішення", - сказав Трамп.