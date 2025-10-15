Україна хоче піти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, - Трамп. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп повідомив, що в п’ятницю планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорюватимуть війну та можливий український наступ.
Про це іноформує Цензор.НЕТ.
"Ми говоритимемо з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу. Але вони хотіли б розпочати наступ - ви це знаєте. І нам доведеться ухвалити рішення", - сказав Трамп.
Топ коментарі
+6 Sergis #587854
показати весь коментар15.10.2025 23:42 Відповісти Посилання
+2 Nub Nubov #586380
показати весь коментар15.10.2025 23:43 Відповісти Посилання
+2 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар15.10.2025 23:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
крім нього 🙁