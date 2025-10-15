УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5361 відвідувач онлайн
Новини Трамп про війну в Україні
2 273 22

Україна хоче піти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в п’ятницю планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорюватимуть війну та можливий український наступ.

Про це іноформує Цензор.НЕТ.

"Ми говоритимемо з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу. Але вони хотіли б розпочати наступ - ви це знаєте. І нам доведеться ухвалити рішення", - сказав Трамп.

Також читайте: Путін мав виграти війну в Україні за один тиждень, а воює вже четвертий рік, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (25823) Трамп Дональд (7348) наступ (254) війна в Україні (6567)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Я б не переклав це як "піти у наступ". Скоріше "вони хочуть атакувати".
показати весь коментар
15.10.2025 23:42 Відповісти
+2
знову стращає пуйла, ніхто нікуди не піде, - ніким
показати весь коментар
15.10.2025 23:43 Відповісти
+2
Доки не буде закрито питання безкарного застосування авіацією РФ кабів будь який наступ приречений...
показати весь коментар
15.10.2025 23:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я б не переклав це як "піти у наступ". Скоріше "вони хочуть атакувати".
показати весь коментар
15.10.2025 23:42 Відповісти
І не просто атакувати, а атакувати саме Новопавлівку.
показати весь коментар
15.10.2025 23:57 Відповісти
'Go offensive" у даному контексті означає "застосовувати наступальну зброю". Але ажніяк не "йти в наступ".
показати весь коментар
16.10.2025 00:29 Відповісти
знову стращає пуйла, ніхто нікуди не піде, - ніким
показати весь коментар
15.10.2025 23:43 Відповісти
Якщо Тромб накаже українцям взяти кримль за три дня - візьмуть. Тромб миротворець епічний.
показати весь коментар
15.10.2025 23:53 Відповісти
А ти звідки знаєш що нема ким? Ти мабуть не передовій?
показати весь коментар
16.10.2025 00:29 Відповісти
Забув розповісти де,коли,якою кількостю, придурки.
показати весь коментар
15.10.2025 23:46 Відповісти
Що має на увазі Трамп , нікому не відомо ,
крім нього 🙁
показати весь коментар
15.10.2025 23:51 Відповісти
👍 🤣
показати весь коментар
16.10.2025 00:24 Відповісти
Доки не буде закрито питання безкарного застосування авіацією РФ кабів будь який наступ приречений...
показати весь коментар
15.10.2025 23:51 Відповісти
хоч би перекладали нормально! вік не казав "вони хочуть перейти в наступ"!
показати весь коментар
15.10.2025 23:57 Відповісти
Трамп приймає рішення і дає дозвіл?!
показати весь коментар
15.10.2025 23:59 Відповісти
Виявляється у нашого клоуна присутні неабиякі здібності ілюзіоніста - дома він голуб, що прагне миру, а за океаном одразу перетворюється в агресивного яструба, що рветься в бій.
показати весь коментар
16.10.2025 00:01 Відповісти
судячи з прапорця - твій клован Фіцо
показати весь коментар
16.10.2025 00:10 Відповісти
Не факт.
показати весь коментар
16.10.2025 00:18 Відповісти
просто використовуй свій "аквафреш" , не соромся ...
показати весь коментар
16.10.2025 00:21 Відповісти
Просто не прикривайся Nікчемним NікNеймом, від кого ховаєшся?
показати весь коментар
16.10.2025 00:32 Відповісти
Без зброї США це лише заклик чим брати , палками копалками?
показати весь коментар
16.10.2025 00:11 Відповісти
Якщо буде повністю знесені КСП та позиції противника,то можна іти і в наступ,ну я ж йшов на Архангельське,Попівку,Старосілля й так далі,18 км йшов.
показати весь коментар
16.10.2025 00:14 Відповісти
Знову бестолковий похід на Курщину? Потужний Лідор це може.
показати весь коментар
16.10.2025 00:17 Відповісти
ой бл... та казав же Залужний Валерій ,пізд* ти завчасно не можно !!! 🤡 деб* лкуватий ,ти хоч інноді шось запам'ятовуєш ?!!!...
показати весь коментар
16.10.2025 00:22 Відповісти
 
 