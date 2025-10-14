УКР
Путін мав виграти війну в Україні за один тиждень, а воює вже четвертий рік, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований повільним темпом врегулювання війни РФ проти України, попри його хороші стосунки з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп вкотре сказав, що "дуже розчарований" Путіним, з яким має "досі добрі стосунки", через те, що російський диктатор продовжує війну проти України:

"Не розумію, чому Путін продовжує цю війну. Ця війна була для нього такою згубною. Він вступає у чотири роки війни, яку мав би виграти за один тиждень… Він втратив півтора мільйона солдатів, мабуть, майже, звичайно, з погляду поранених і без ніг і без рук, і всього того, що відбувається у жахливих війнах. Це найбільша подія, яка сталася з часів Другої світової війни з погляду смертності... Мушу сказати, я віддаю належне, бо хто б подумав, що Україна воюватиме з Росією чотири роки майже на рівних?".

Читайте також: Трамп пообіцяв Україні Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну

Трамп наголосив, що російська економіка "близька до краху", а у Росії зараз великі черги за бензином.

На думку очільника США, влада РФ не хоче закінчувати війну, тому він у п'ятницю, 17 жовтня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення постачань Києву нової зброї.

Трамп також розповів, що Зеленський попросить про постачання ракет Tomahawk. Він зазначив, що США мають великий запас цих ракет.

"Я знаю, що він (Зеленський) хоче попросити: йому потрібна зброя, йому хотілося б мати "Томагавки". Всі інші теж хочуть "Томагавки". У нас багато "Томагавків". Вам в Аргентині треба "Томагавки"?", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп та Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk, - Axios

Топ коментарі
+7
мав виграти війну в Україні за один тиждень, а воює вже четвертий рік, - Трамп
===============
дятел американський! )(уйло і не мало війну виграти! І починати не мало!
показати весь коментар
14.10.2025 22:29
+5
Взагаліто містер трап повинен був зупинити війну за 48 годин чи менше..
і ніт я не помилився з прізвищем балабола.
показати весь коментар
14.10.2025 22:15
+5
перси теж думали взяти Афіни і Спарту за неділю а потерпіли фіаско історію треба вчити те саме чекає китай з Тайванем
показати весь коментар
14.10.2025 22:15
Взагаліто містер трап повинен був зупинити війну за 48 годин чи менше..
і ніт я не помилився з прізвищем балабола.
показати весь коментар
14.10.2025 22:15
Містер трьоп
показати весь коментар
14.10.2025 22:34
Йой!
Та це просто митьєвий виграш!
Пройдіть будь ласка в нашу спецкабінку для отримання супепцпризу.
(не проходьте, там перепустка прямя в пекло відчуттів ).
показати весь коментар
14.10.2025 22:40
перси теж думали взяти Афіни і Спарту за неділю а потерпіли фіаско історію треба вчити те саме чекає китай з Тайванем
показати весь коментар
14.10.2025 22:15
Напевне зеЛайну в США покажуть велику дулю,а не "Тамагавки",
показати весь коментар
14.10.2025 22:17
Если, не дай Бог, такое случится, то "велику дулю" покажут не Зеленскому, а всему народу Украины. Вообще-то, прежде, чем что-то писать, не мешало бы сначала хоть немного подумать.
показати весь коментар
14.10.2025 22:33
Ти мав би здохнути ще 15 років тому.
Всі запамʼятали би як бізнесмена банкрута та смішного дідуся з телешоу.
показати весь коментар
14.10.2025 22:18
******* його, хто поближче, бо я вже втомився!
показати весь коментар
14.10.2025 22:18
Бездоріжжя **** ж ти хотів
показати весь коментар
14.10.2025 22:22
Трамп за неповний рік 2-ї каденції ставив вже 4 рази завдання Пуйлові покінчити з Україною (підрахунок московитського емігранта Іларіонова), а "віз і нині там" !!!
показати весь коментар
14.10.2025 22:24
Підарські боти вже істерять
Півтора мільйона дохлих кацапів, економіка при смерті, паперовий тигр, довбойоб мєдвєдєв...
Так підарів з боліт давно вже не попускали і не обсцикали.

Ще Томагавки рудий чорт дасть, тоді вся нєфтюшка взагалі ****** червоною і вогкою накриється.

Стисло кажучи, трамп-ваш по самі помідори.
🍅 🍌 🍅
показати весь коментар
14.10.2025 22:26
мав виграти війну в Україні за один тиждень, а воює вже четвертий рік, - Трамп
===============
дятел американський! )(уйло і не мало війну виграти! І починати не мало!
показати весь коментар
14.10.2025 22:29
показати весь коментар
14.10.2025 22:34
100% 👍 ...
показати весь коментар
14.10.2025 23:07
Патамушта мнение о "второй армии" было дутым пузырем, который усиленно раздувала сама *********. И все реально были уверены, что недели им достаточно на Украину. А оказалось, что все совсем наоборот.
показати весь коментар
14.10.2025 22:36
І той пузирь давно би здувся, якби не китай та іран з кндром.
показати весь коментар
14.10.2025 22:54
А ты обещал ее остановить за 24 часа, через 100 дней, пятьдесят, обещал адские санкции, а по итогу все оказалось пустыми угрозами... вот сейчас очередная угроза про томагавки, поставка которых не только маловероятна сама по себе, а непонятно из чего их будут запускать даже если поставят, ведь наземных пиковых раз-два и обсчелся...
показати весь коментар
14.10.2025 22:37
Та воно тільки язиком молотить. Я впевнена, що він агент кремля, і ніяких томагавків ми не побачимо. Півроку вже тільки блаблабла.
показати весь коментар
14.10.2025 22:50
У Трампа болезнь-- словесный понос(диарея).
показати весь коментар
14.10.2025 22:44
Так він розчарований тим, що пуйло не захопило всю Україну за тиждень! Ось де собака покопалася. Чмо руде пустоголове - агент кремля.
показати весь коментар
14.10.2025 22:45
Ну так это особо и не скрывали, что для многих стран было бы проще, если бы Украина проиграла в первые дни-недели-месяцы...
показати весь коментар
14.10.2025 23:03
Як я люблю такі божественні арґументи, як "хто ж міг подумати, що?.."
показати весь коментар
14.10.2025 22:49
Що означає "мав би"? Багато він подібного каже і пише, наче як незадоволений тим, що не склалося у валадіміра за тиждень.
показати весь коментар
14.10.2025 22:53
***** розчарувало трампа. А якби вони зараз торгували, як би ***** впоралося за один тиждень. Так, козел!?!?!?
показати весь коментар
14.10.2025 22:55
І що Хав'єр йому відповів? Потрібні йому томагавки чи ні ? Тепер мусить придбати їх, бо Дональд образиться.
показати весь коментар
14.10.2025 23:01
оточення Трампа вже не говорить про те що Україна повинна піти на мирні домовленності з кацапстаном. Останнім часом ріторика команди Трампа вже змінилась, подивимось що буде далі
показати весь коментар
14.10.2025 23:01
воно трамп 🤠 дурне і це вже назавжди ...
показати весь коментар
14.10.2025 23:08
Піс Діл !! Потужна мирна угода
показати весь коментар
14.10.2025 23:22
 
 