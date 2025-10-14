Путін мав виграти війну в Україні за один тиждень, а воює вже четвертий рік, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований повільним темпом врегулювання війни РФ проти України, попри його хороші стосунки з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з лідером Аргентини Хав'єром Мілеєм, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп вкотре сказав, що "дуже розчарований" Путіним, з яким має "досі добрі стосунки", через те, що російський диктатор продовжує війну проти України:

"Не розумію, чому Путін продовжує цю війну. Ця війна була для нього такою згубною. Він вступає у чотири роки війни, яку мав би виграти за один тиждень… Він втратив півтора мільйона солдатів, мабуть, майже, звичайно, з погляду поранених і без ніг і без рук, і всього того, що відбувається у жахливих війнах. Це найбільша подія, яка сталася з часів Другої світової війни з погляду смертності... Мушу сказати, я віддаю належне, бо хто б подумав, що Україна воюватиме з Росією чотири роки майже на рівних?".

Читайте також: Трамп пообіцяв Україні Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну

Трамп наголосив, що російська економіка "близька до краху", а у Росії зараз великі черги за бензином.

На думку очільника США, влада РФ не хоче закінчувати війну, тому він у п'ятницю, 17 жовтня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення постачань Києву нової зброї.

Трамп також розповів, що Зеленський попросить про постачання ракет Tomahawk. Він зазначив, що США мають великий запас цих ракет.

"Я знаю, що він (Зеленський) хоче попросити: йому потрібна зброя, йому хотілося б мати "Томагавки". Всі інші теж хочуть "Томагавки". У нас багато "Томагавків". Вам в Аргентині треба "Томагавки"?", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп та Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk, - Axios