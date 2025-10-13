Трамп пообіцяв Україні Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, якщо Росія не припинить війну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування з журналістами у неділю, 12 жовтня.
"Я можу поговорити з Путіним. Я можу йому сказати, що якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю Україні Tomahawk. Я можу це зробити", - заявив Трамп.
Американський лідер назвав Tomahawk "дуже наступальною зброєю" та "новим кроком агресії". За його словами, Росії не потрібна така ескалація, але якщо війна триватиме, США можуть ухвалити це рішення.
"Tomahawk - це потужна зброя. Якщо конфлікт не буде зупинений, ми цілком можемо зробити цей крок", - підкреслив Трамп.
Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що поставка ракет Tomahawk від США може змусити РФ сісти за стіл переговорів. Про це глава держави заявив 9 жовтня під час зустрічі із журналістами.
"Зараз важливий сигнал - посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, - Tomahawk. Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів", - зазначив Зеленський.
Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.
У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні таку зброю буде черговою ескалацією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії.
Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу",
- пиcaв Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс y 2024.
індіанські - Америка
погоды: вероятный сценарий - ***** подыграет и Трамп даст ему еще 30-50 дней. Менее вероятный - независимо от реакций *****, Трамп таки даст Томагавки, аж целых пять штук, ну ладно ...надцать, и будет как с Джавелинами об этом упоминать при каждом удобном случае как о чем-то решающем. А если серьезно, даже если их будет мало, это преодоления очередного барьера, о котором еще 1-2 года назад можно было и не мечтать, а там глядишь и Мерц наберется решимости дать Таурсы.
Вже чули......
Але як нададуть то буде добре, якщо не 5-7 штук.
2 недели 2 месяца2 года.
"Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією з приводу "Томагавків". Чи хочуть вони, щоб "Томагавки" летіли в їхній бік? Я так не думаю. Думаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо вже по-чесному. Я говорив про це президенту Зеленському, тому що "Томагавки" - це новий крок ескалації. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Так, я можу сказати їм, що якщо війну не буде вирішено, ми цілком можемо це зробити. Ми можемо і не зробити, але можемо зробити...", - сказав Трамп.
Він додав, що Путін "мав би чудовий вигляд, якби врегулював конфлікт в Україні". "І я думаю, що він збирається це зробити, подивимося", - додав він.
Стрічка новин Цензор.Нет продовжує пробивати дно.
Вот тоді можна ставити умови для отримання бажаного результату. Якщо Спірідонов не піде на припинення вогню, від дає дозвіл використовувати томагавки. Так би це працювало. Але, здається, томагавки вряд чи з'являться в Україні.