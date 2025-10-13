УКР
Трамп пообіцяв Україні Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну

Трамп: надішлю Україні ракети Tomahawk, якщо Росія не припинить війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, якщо Росія не припинить війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування з журналістами у неділю, 12 жовтня.

"Я можу поговорити з Путіним. Я можу йому сказати, що якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю Україні Tomahawk. Я можу це зробити", - заявив Трамп.

Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року

Американський лідер назвав Tomahawk "дуже наступальною зброєю" та "новим кроком агресії". За його словами, Росії не потрібна така ескалація, але якщо війна триватиме, США можуть ухвалити це рішення.

"Tomahawk - це потужна зброя. Якщо конфлікт не буде зупинений, ми цілком можемо зробити цей крок", - підкреслив Трамп.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що поставка ракет Tomahawk від США може змусити РФ сісти за стіл переговорів. Про це глава держави заявив 9 жовтня під час зустрічі із журналістами.

"Зараз важливий сигнал - посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, - Tomahawk. Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів", - зазначив Зеленський.

Зеленський вдруге за два дні поговорив із Трампом: "Розмова була дуже продуктивна"

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні таку зброю буде черговою ескалацією.

Трамп може отримати Нобелівську премію миру, якщо зупинить війну, - Зеленський

Зеленський Володимир (25786) путін володимир (24910) Трамп Дональд (7317) Томагавк (20) війна в Україні (6538)
Топ коментарі
Беручи до уваги адекватність і "послідовність" дій Трампа, то Україна має всі шанси отримати індійські сокири.
13.10.2025 01:28 Відповісти
Ага. Тобто черговий дедлайн після того як Тампон загляне ***** в очко і побачить там прагнення миру
13.10.2025 01:53 Відповісти
"Менше ніж 5% оборонного бюджету США - це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості.

Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії.

Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу",
- пиcaв Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс y 2024.
13.10.2025 01:24 Відповісти
Тобто ще нічого не ухвалено на рахунок Tomahawk ,а тільки страшилки
13.10.2025 01:25 Відповісти
Беручи до уваги адекватність і "послідовність" дій Трампа, то Україна має всі шанси отримати індійські сокири.
13.10.2025 01:28 Відповісти
Аборигенні Tomahawks є типом одноручної сокири, яку використовували корінні народи та нації Північної Америки.
13.10.2025 01:37 Відповісти
індійські - Индия
індіанські - Америка
13.10.2025 02:23 Відповісти
А післязавтра передумає
13.10.2025 01:30 Відповісти
Трамп має спочатку порадитися з міхаілом_іваничем. Аби чіво нє вишло.
13.10.2025 01:31 Відповісти
І взагалі... томагавків в США дуже мало вони дуже дорогі, і нікому їх робити, ось будуть такі ще "відмазки" побачите.
13.10.2025 01:31 Відповісти
повірити не можу. Дай Бог
13.10.2025 01:34 Відповісти
Прогноз погоды: вероятный сценарий - ***** подыграет и Трамп даст ему еще 30-50 дней. Менее вероятный - независимо от реакций *****, Трамп таки даст Томагавки, аж целых пять штук, ну ладно ...надцать, и будет как с Джавелинами об этом упоминать при каждом удобном случае как о чем-то решающем. А если серьезно, даже если их будет мало, это преодоления очередного барьера, о котором еще 1-2 года назад можно было и не мечтать, а там глядишь и Мерц наберется решимости дать Таурсы.
13.10.2025 01:35 Відповісти
5 штук ще й с забороною бити "сюди, туди і от туди. Можете гатити по своїй території". А потім вийде Трамп чи якесь опудало з його замів і скаже "ну я ж казав, нема в Зеленського карт. Ми вже і томагавки дали, а *****. Давайте, поступайтеся територіями, поцілуйтеся взасос з ****** та й по всьому"
13.10.2025 02:20 Відповісти
Да не, если о чудо дадут, то с разрешением, а иначе смысл
13.10.2025 02:22 Відповісти
Через "два-три" тиждні???
Вже чули......
Але як нададуть то буде добре, якщо не 5-7 штук.
13.10.2025 01:37 Відповісти
Нам потрібно знищити в рашистів лише 5 певних військових заводів, і тоді вони не зможуть виробляти крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники типу Герань.
13.10.2025 01:52 Відповісти
Ну так в нас для цього є по підрахункам і заявам Зеленського вже не менше пів сотні зелених фламінгів. Щось ніразу ще ними не працювали по території Сосії. Чи ви думаєте що десяток Тамагавків і одна-дві пускові до них перевернуть хід війни
13.10.2025 01:57 Відповісти
Ага. Тобто черговий дедлайн після того як Тампон загляне ***** в очко і побачить там прагнення миру
13.10.2025 01:53 Відповісти
Но надо дать путину 2 недели 2 месяца 2 года.
13.10.2025 02:15 Відповісти
Слизький тип. Вже майже 9й міс. триває 24 години які ти обіцяв закінчити війну, а в інакшому випадку казав що завалиш Україну зброєю. Але не те що завалити, а продати сцишся. Слимак.
13.10.2025 02:17 Відповісти
… або, якщо Кремль мені добре на заплатить. Чули.
13.10.2025 02:20 Відповісти
Слова Трампа, які мають абсолютно інший зміст:

"Чесно кажучи, можливо, мені доведеться поговорити з Росією з приводу "Томагавків". Чи хочуть вони, щоб "Томагавки" летіли в їхній бік? Я так не думаю. Думаю, мені варто поговорити з Росією про це, якщо вже по-чесному. Я говорив про це президенту Зеленському, тому що "Томагавки" - це новий крок ескалації. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Так, я можу сказати їм, що якщо війну не буде вирішено, ми цілком можемо це зробити. Ми можемо і не зробити, але можемо зробити...", - сказав Трамп.
Він додав, що Путін "мав би чудовий вигляд, якби врегулював конфлікт в Україні". "І я думаю, що він збирається це зробити, подивимося", - додав він.

Стрічка новин Цензор.Нет продовжує пробивати дно.
13.10.2025 02:23 Відповісти
Якби трамп хотів надати томагавки, він би надав хочаб шт. 100, але не дозволяв поки ними бити. Це як з ждевелінами, він їх дав, але вони зберігались під наглядом сша і не дозволялись використовувати в зоні ато.
Вот тоді можна ставити умови для отримання бажаного результату. Якщо Спірідонов не піде на припинення вогню, від дає дозвіл використовувати томагавки. Так би це працювало. Але, здається, томагавки вряд чи з'являться в Україні.
13.10.2025 02:25 Відповісти
Цей кінчений самозакоханий куколд стає дуже передбачуваним.
13.10.2025 02:26 Відповісти
Дуже наступальна зброя. Отже, ні Трампу, ні його розвідці, ЦРУ, нічого не відомо про дуже наступальний аналог Томагавків - Фламінги імені Зєлєнскава
13.10.2025 02:52 Відповісти
 
 