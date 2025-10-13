Трамп пообіцяв Україні Tomahawk, якщо Кремль не припинить війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, якщо Росія не припинить війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав під час спілкування з журналістами у неділю, 12 жовтня.

"Я можу поговорити з Путіним. Я можу йому сказати, що якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю Україні Tomahawk. Я можу це зробити", - заявив Трамп.

Американський лідер назвав Tomahawk "дуже наступальною зброєю" та "новим кроком агресії". За його словами, Росії не потрібна така ескалація, але якщо війна триватиме, США можуть ухвалити це рішення.

"Tomahawk - це потужна зброя. Якщо конфлікт не буде зупинений, ми цілком можемо зробити цей крок", - підкреслив Трамп.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що поставка ракет Tomahawk від США може змусити РФ сісти за стіл переговорів. Про це глава держави заявив 9 жовтня під час зустрічі із журналістами.

"Зараз важливий сигнал - посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, - Tomahawk. Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів", - зазначив Зеленський.

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні таку зброю буде черговою ескалацією.

