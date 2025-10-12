"Зеленський вдруге за два дні поговорив із Трампом: "Розмова була дуже продуктивна" .

У неділю, 12 жовтня, президент Володимир Зеленський вдруге за два дні поговорив телефоном зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у телеграм.

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається.

"Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються", - додав глава держави.

Нагадаємо, що у суботу, 11 жовтня, Зеленський і Трамп провели телефонну розмову. Обговорили, зокрема, посилення ППО України.

