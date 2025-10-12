Зеленський вдруге за два дні поговорив із Трампом: "Розмова була дуже продуктивна"
У неділю, 12 жовтня, президент Володимир Зеленський вдруге за два дні поговорив телефоном зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається.
"Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються", - додав глава держави.
Нагадаємо, що у суботу, 11 жовтня, Зеленський і Трамп провели телефонну розмову. Обговорили, зокрема, посилення ППО України.
Мабуть щоб кацапи першими взнали
поговорив один раз: + 10%!
поговорив два рази: + 20%!
зе: а ви їй?
трамп: я міг би попросити , щоб вона віддала премію мені. За те що я такий красівий
зе: то попросили?
трамп: ні, інакше б довелось казати "тут не хватає"
Для зелеботів-це рух з одної крайності в іншу: зовсім недавно вони співали,який це краснов-агент негідник, продався пуйлу,а тепер мусять підспівувати тому,що говорить зе.А все із-за того,що в амерів опинились плівки Міндіча з компроматом на найвеличнішого,за висновком ген.Омельч. і тепер та особа міняється буквально на ходу.