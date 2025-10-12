УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7054 відвідувача онлайн
Новини Розмова Зеленського і Трампа
1 164 16

Зеленський вдруге за два дні поговорив із Трампом: "Розмова була дуже продуктивна"

зеленський,трамп

У неділю, 12 жовтня, президент Володимир Зеленський вдруге за два дні поговорив телефоном зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики", - розповів Зеленський.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він зазначив, що президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається.

"Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються", - додав глава держави. 

Нагадаємо, що у суботу, 11 жовтня, Зеленський і Трамп провели телефонну розмову. Обговорили, зокрема, посилення ППО України. 

Читайте також: Зеленський підтвердив розмову з Трампом: Обговорили посилення ППО, є хороші варіанти

Автор: 

Зеленський Володимир (25786) Трамп Дональд (7317)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Повідомив у телеграм каналі
Мабуть щоб кацапи першими взнали
показати весь коментар
12.10.2025 16:34 Відповісти
+2
Які друзяки. Так багато спілкуються.
показати весь коментар
12.10.2025 16:36 Відповісти
+2
трамп: вона сказала, що присвячує нобелівську мені
зе: а ви їй?
трамп: я міг би попросити , щоб вона віддала премію мені. За те що я такий красівий
зе: то попросили?
трамп: ні, інакше б довелось казати "тут не хватає"
показати весь коментар
12.10.2025 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повідомив у телеграм каналі
Мабуть щоб кацапи першими взнали
показати весь коментар
12.10.2025 16:34 Відповісти
Які друзяки. Так багато спілкуються.
показати весь коментар
12.10.2025 16:36 Відповісти
Головне-потужна.
показати весь коментар
12.10.2025 16:43 Відповісти
ви навіть не уявляє, як це піднімає рейтинг зе!гундоса!
поговорив один раз: + 10%!
поговорив два рази: + 20%!
показати весь коментар
12.10.2025 16:44 Відповісти
трамп: вона сказала, що присвячує нобелівську мені
зе: а ви їй?
трамп: я міг би попросити , щоб вона віддала премію мені. За те що я такий красівий
зе: то попросили?
трамп: ні, інакше б довелось казати "тут не хватає"
показати весь коментар
12.10.2025 16:45 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2025 16:56 Відповісти
Ішак шукає спілкування. Мабуть посварився з скумбрією. Чергова доза шукає жертву словесного поносу ні про що.
показати весь коментар
12.10.2025 16:45 Відповісти
Балачки перейдуть у шось твердіше?
показати весь коментар
12.10.2025 16:45 Відповісти
Два рази - це ні про що. Для кордонів 1991 треба як мінімум 4 рази на тиждень говорити, а для капітуляції москалів - не менше 6-7 разів.
показати весь коментар
12.10.2025 16:49 Відповісти
💪💪💪
показати весь коментар
12.10.2025 16:55 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2025 16:50 Відповісти
і кожен говорив про своє, але один другого не чув...
показати весь коментар
12.10.2025 16:51 Відповісти
Д - досягнення. 2 рази за два дні почесав язиком.
показати весь коментар
12.10.2025 17:09 Відповісти
Это наталкивает на позитив...может таки полетят Томагавки на ватные головы ,как говорится, дай то Бог!
показати весь коментар
12.10.2025 17:10 Відповісти
"Зеленський вдруге за два дні поговорив із Трампом: "Розмова була дуже продуктивна" .
Для зелеботів-це рух з одної крайності в іншу: зовсім недавно вони співали,який це краснов-агент негідник, продався пуйлу,а тепер мусять підспівувати тому,що говорить зе.А все із-за того,що в амерів опинились плівки Міндіча з компроматом на найвеличнішого,за висновком ген.Омельч. і тепер та особа міняється буквально на ходу.
показати весь коментар
12.10.2025 17:13 Відповісти
 
 