Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом: "Разговор был очень продуктивным"
В воскресенье, 12 октября, президент Владимир Зеленский второй раз за два дня поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор. Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление – и относительно ПВО, и относительно нашей устойчивости, и относительно нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что президент Трамп хорошо информирован обо всем происходящем.
"Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся", - добавил глава государства.
Напомним, что в субботу, 11 октября, Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Обсудили, в частности, усиление ПВО Украины.
