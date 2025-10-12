РУС
Новости Разговор Зеленского и Трампа
1 548 20

Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом: "Разговор был очень продуктивным"

зеленський

В воскресенье, 12 октября, президент Владимир Зеленский второй раз за два дня поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор. Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление – и относительно ПВО, и относительно нашей устойчивости, и относительно нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что президент Трамп хорошо информирован обо всем происходящем.

"Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся", - добавил глава государства.

Напомним, что в субботу, 11 октября, Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Обсудили, в частности, усиление ПВО Украины.

Зеленский Владимир (22227) Трамп Дональд (6770)
Повідомив у телеграм каналі
Мабуть щоб кацапи першими взнали
12.10.2025 16:34 Ответить
Які друзяки. Так багато спілкуються.
12.10.2025 16:36 Ответить
Головне-потужна.
12.10.2025 16:43 Ответить
ви навіть не уявляє, як це піднімає рейтинг зе!гундоса!
поговорив один раз: + 10%!
поговорив два рази: + 20%!
12.10.2025 16:44 Ответить
трамп: вона сказала, що присвячує нобелівську мені
зе: а ви їй?
трамп: я міг би попросити , щоб вона віддала премію мені. За те що я такий красівий
зе: то попросили?
трамп: ні, інакше б довелось казати "тут не хватає"
12.10.2025 16:45 Ответить
12.10.2025 16:56 Ответить
Ішак шукає спілкування. Мабуть посварився з скумбрією. Чергова доза шукає жертву словесного поносу ні про що.
12.10.2025 16:45 Ответить
Балачки перейдуть у шось твердіше?
12.10.2025 16:45 Ответить
Два рази - це ні про що. Для кордонів 1991 треба як мінімум 4 рази на тиждень говорити, а для капітуляції москалів - не менше 6-7 разів.
12.10.2025 16:49 Ответить
💪💪💪
12.10.2025 16:55 Ответить
12.10.2025 16:50 Ответить
і кожен говорив про своє, але один другого не чув...
12.10.2025 16:51 Ответить
Д - досягнення. 2 рази за два дні почесав язиком.
12.10.2025 17:09 Ответить
Это наталкивает на позитив...может таки полетят Томагавки на ватные головы ,как говорится, дай то Бог!
12.10.2025 17:10 Ответить
"Зеленський вдруге за два дні поговорив із Трампом: "Розмова була дуже продуктивна" .
Для зелеботів-це рух з одної крайності в іншу: зовсім недавно вони співали,який це краснов-агент негідник, продався пуйлу,а тепер мусять підспівувати тому,що говорить зе.А все із-за того,що в амерів опинились плівки Міндіча з компроматом на найвеличнішого,за висновком ген.Омельч. і тепер та особа міняється буквально на ходу.
12.10.2025 17:13 Ответить
Пиз&&ть не мішки ворочати.
Бла бла бла не більше.
12.10.2025 17:23 Ответить
Невже про умови в камері для ***** домовились?

***** - погане слово, викреслене цензурою.
12.10.2025 17:24 Ответить
Від цієї "продуктивності" - Україна от тільки свої землі втрачає.)
12.10.2025 17:27 Ответить
Вдруге за два дні був посланий автовідповідачем нах
12.10.2025 17:30 Ответить
 
 