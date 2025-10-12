Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом: "Разговор был очень продуктивным"

В воскресенье, 12 октября, президент Владимир Зеленский второй раз за два дня поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор. Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление – и относительно ПВО, и относительно нашей устойчивости, и относительно нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике", - рассказал Зеленский.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Он отметил, что президент Трамп хорошо информирован обо всем происходящем.

"Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся", - добавил глава государства.

Напомним, что в субботу, 11 октября, Зеленский и Трамп провели телефонный разговор. Обсудили, в частности, усиление ПВО Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский опроверг заявление о словах Трампа относительно ударов "по дому Путина": "Нет, это неправда"