Разговор Зеленского и Трампа
1 757 26

Зеленский подтвердил разговор с Трампом: Обсудили усиление ПВО, есть хорошие варианты

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", - отмечает он.

Зеленский также проинформировал Трампа о российских ударах по нашей энергетике.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу.

"Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас.

Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить. Благодарю, господин Президент", - резюмирует Зеленский.

Ранее в ОП сообщили, что Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом.

+10
11.10.2025 16:34 Ответить
+9
Тобто, знову нічого. Але продуктивно і потужно
11.10.2025 16:35 Ответить
+8
Це зовсім не зменшує покарання , зеленського та осіб з Урядового кварталу, за бездіяльність з 2019 року, що призвело до смертей Українців та завдало шкоди Національній економіці України!!
Стат, 28 ККУ, в час дії Особливого період та воєнного стану!
11.10.2025 16:45 Ответить
Дякує
11.10.2025 16:33 Ответить
Вас ще не верне від відео з гундосним опудалом?
11.10.2025 16:38 Ответить
Піна - винесло його на преза - де він а де армія
11.10.2025 16:48 Ответить
То була не піна, а план Троянський кінь.
"сойтись посередине".
11.10.2025 16:56 Ответить
Це зовсім не зменшує покарання , зеленського та осіб з Урядового кварталу, за бездіяльність з 2019 року, що призвело до смертей Українців та завдало шкоди Національній економіці України!!
Стат, 28 ККУ, в час дії Особливого період та воєнного стану!
11.10.2025 16:45 Ответить
11.10.2025 16:58 Ответить
11.10.2025 16:34 Ответить
11.10.2025 16:59 Ответить
Не розберу, що то у бога в руці? Бокал, чи фонарик якийсь?
11.10.2025 17:10 Ответить
лампочка Ілліча ))
11.10.2025 17:12 Ответить
Був і такий варіант, але не побачив дроту, який тягнеться слідом. Чи вона світиться від потужності найвеличнішого? )))
11.10.2025 17:14 Ответить
Та явно і не шашлик.
11.10.2025 17:30 Ответить
Тобто, знову нічого. Але продуктивно і потужно
11.10.2025 16:35 Ответить
війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна

російсько-українська
11.10.2025 16:36 Ответить
Трамп уже усилил ПВО. ФРГ передает Украине 2 батареи "Петриот" и закупает в США 2 новых. Кто помог? Трамп, конечно, немцы почти не причем...
11.10.2025 16:40 Ответить
шо-то риторика рыжего прям)
11.10.2025 16:41 Ответить
Поpeace dealи ні про шо,тримаючи дулі в карманах,та й кинули слухавки.Вечором Зегевара розповість як він кричав на рудого придурка,вимагаючи "томагавки".
11.10.2025 16:43 Ответить
Ви смієтесь, а може вава два В-2 з ракетами випросив, чи авіаносець в аренду?
11.10.2025 16:45 Ответить
Та у нас останні 3 роки самісінькі "хороші варіанти"... І чим далі тим "ліпше" й "ліпше"... Але якась незрозуміла хєрня - чим ліпше варіанти, про які варнякає найвеличніше неголене хлєбало, тим більш хєровєє стає на фронті та в державі.
11.10.2025 16:54 Ответить
Бла бла бла бла, два пізду на зібралось
11.10.2025 17:04 Ответить
Кацапи добивають нашу енергетику перед зимою і хочуть знищити залізницю, а наркєт постить своє усміхнене крисяче їбало і кукуріка про дупломатію 🥴
Воно хворе, його тре приспати 💉🐸
11.10.2025 17:09 Ответить
⚡️Трамп і Зеленський обговорили постачання ракет «Томагавк» для України, - Axios
11.10.2025 17:24 Ответить
Постоянная ложь и манипуляции, а на деле нихера!
11.10.2025 17:30 Ответить
Пдр брехливий! Тобі гундосому тепер після заяв про "блекаут мацкви" навіть зефалітіки не вірять!
11.10.2025 17:41 Ответить
Что-там по Томогавкам слышно, Володя??
11.10.2025 18:22 Ответить
 
 