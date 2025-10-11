Зеленский подтвердил разговор с Трампом: Обсудили усиление ПВО, есть хорошие варианты
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", - отмечает он.
Зеленский также проинформировал Трампа о российских ударах по нашей энергетике.
"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу.
"Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас.
Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить. Благодарю, господин Президент", - резюмирует Зеленский.
Ранее в ОП сообщили, что Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"сойтись посередине".
Стат, 28 ККУ, в час дії Особливого період та воєнного стану!
російсько-українська
Воно хворе, його тре приспати 💉🐸