Зеленский подтвердил разговор с Трампом: Обсудили усиление ПВО, есть хорошие варианты

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

"Хороший разговор, очень продуктивный. Я поздравил Президента Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил, и это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", - отмечает он.

Зеленский также проинформировал Трампа о российских ударах по нашей энергетике.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу.

"Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас.

Нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии. Благодаря силе это можно обеспечить. Благодарю, господин Президент", - резюмирует Зеленский.

Ранее в ОП сообщили, что Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом.

