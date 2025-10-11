Зеленський підтвердив розмову з Трампом: Обговорили посилення ППО, є хороші варіанти

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що говорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - наголошує він.

Зеленський також поінформував Трампа про російські удари по нашій енергетиці.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього.

"Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас.

Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президент", - резюмує Зеленський.

Раніше в ОП повідомили, що Зеленський проводить телефонну розмову з Трампом.

