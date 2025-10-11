УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7276 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського і Трампа
1 572 25

Зеленський підтвердив розмову з Трампом: Обговорили посилення ППО, є хороші варіанти

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що говорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - наголошує він.

Зеленський також поінформував Трампа про російські удари по нашій енергетиці.

Також читайте: Зеленський спростував заяву про слова Трампа щодо ударів "по дому Путіна": "Ні, це неправда"

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього.

"Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас.

Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президент", - резюмує Зеленський.

Раніше в ОП повідомили, що Зеленський проводить телефонну розмову з Трампом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25777) ППО (3632) Трамп Дональд (7310)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
11.10.2025 16:34 Відповісти
+8
Тобто, знову нічого. Але продуктивно і потужно
показати весь коментар
11.10.2025 16:35 Відповісти
+5
Це зовсім не зменшує покарання , зеленського та осіб з Урядового кварталу, за бездіяльність з 2019 року, що призвело до смертей Українців та завдало шкоди Національній економіці України!!
Стат, 28 ККУ, в час дії Особливого період та воєнного стану!
показати весь коментар
11.10.2025 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякує
показати весь коментар
11.10.2025 16:33 Відповісти
Вас ще не верне від відео з гундосним опудалом?
показати весь коментар
11.10.2025 16:38 Відповісти
Піна - винесло його на преза - де він а де армія
показати весь коментар
11.10.2025 16:48 Відповісти
То була не піна, а план Троянський кінь.
"сойтись посередине".
показати весь коментар
11.10.2025 16:56 Відповісти
Це зовсім не зменшує покарання , зеленського та осіб з Урядового кварталу, за бездіяльність з 2019 року, що призвело до смертей Українців та завдало шкоди Національній економіці України!!
Стат, 28 ККУ, в час дії Особливого період та воєнного стану!
показати весь коментар
11.10.2025 16:45 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 16:58 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 16:34 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 16:59 Відповісти
Не розберу, що то у бога в руці? Бокал, чи фонарик якийсь?
показати весь коментар
11.10.2025 17:10 Відповісти
лампочка Ілліча ))
показати весь коментар
11.10.2025 17:12 Відповісти
Був і такий варіант, але не побачив дроту, який тягнеться слідом. Чи вона світиться від потужності найвеличнішого? )))
показати весь коментар
11.10.2025 17:14 Відповісти
Та явно і не шашлик.
показати весь коментар
11.10.2025 17:30 Відповісти
Тобто, знову нічого. Але продуктивно і потужно
показати весь коментар
11.10.2025 16:35 Відповісти
війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна

російсько-українська
показати весь коментар
11.10.2025 16:36 Відповісти
Трамп уже усилил ПВО. ФРГ передает Украине 2 батареи "Петриот" и закупает в США 2 новых. Кто помог? Трамп, конечно, немцы почти не причем...
показати весь коментар
11.10.2025 16:40 Відповісти
шо-то риторика рыжего прям)
показати весь коментар
11.10.2025 16:41 Відповісти
Поpeace dealи ні про шо,тримаючи дулі в карманах,та й кинули слухавки.Вечором Зегевара розповість як він кричав на рудого придурка,вимагаючи "томагавки".
показати весь коментар
11.10.2025 16:43 Відповісти
Ви смієтесь, а може вава два В-2 з ракетами випросив, чи авіаносець в аренду?
показати весь коментар
11.10.2025 16:45 Відповісти
Та у нас останні 3 роки самісінькі "хороші варіанти"... І чим далі тим "ліпше" й "ліпше"... Але якась незрозуміла хєрня - чим ліпше варіанти, про які варнякає найвеличніше неголене хлєбало, тим більш хєровєє стає на фронті та в державі.
показати весь коментар
11.10.2025 16:54 Відповісти
Бла бла бла бла, два пізду на зібралось
показати весь коментар
11.10.2025 17:04 Відповісти
Кацапи добивають нашу енергетику перед зимою і хочуть знищити залізницю, а наркєт постить своє усміхнене крисяче їбало і кукуріка про дупломатію 🥴
Воно хворе, його тре приспати 💉🐸
показати весь коментар
11.10.2025 17:09 Відповісти
⚡️Трамп і Зеленський обговорили постачання ракет «Томагавк» для України, - Axios
показати весь коментар
11.10.2025 17:24 Відповісти
Постоянная ложь и манипуляции, а на деле нихера!
показати весь коментар
11.10.2025 17:30 Відповісти
Пдр брехливий! Тобі гундосому тепер після заяв про "блекаут мацкви" навіть зефалітіки не вірять!
показати весь коментар
11.10.2025 17:41 Відповісти
 
 