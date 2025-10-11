Зеленський проводить телефонну розмову з Трампом, - ОП

Наразі президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із лідером США Дональдом Трампом.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський зараз говорить з Президентом Трампом", - написав він.

Більше інформації щодо розмови Зеленського та Трампа на цю мить не відомо.

