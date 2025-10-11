УКР
Новини Відносини Зеленського та Трампа
1 215 15

Зеленський проводить телефонну розмову з Трампом, - ОП

зеленський та трамп

Наразі президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із лідером США Дональдом Трампом.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський зараз говорить з Президентом Трампом", - написав він.

Більше інформації щодо розмови Зеленського та Трампа на цю мить не відомо.

Зеленський Володимир (25777) Трамп Дональд (7310)
+3
А коли він піде до вітру - ермак теж розкаже?
11.10.2025 15:36 Відповісти
+3
Трамп: шо у вас там?
Зеленский: жопа, но ситуация контролируемая
Трамп: через пару недель сделаю важное заявление(как обычно)
Зеленский: а я каждый день делаю, делов то
11.10.2025 15:43 Відповісти
+1
Трамп на проводі! - тихо - ша!
11.10.2025 15:30 Відповісти
Трамп на проводі! - тихо - ша!
11.10.2025 15:30 Відповісти
Розмова

Степан Руданський

Прибув Мошко з Петрополя

Та й людей дурив,

Що ніби він у столиці

З царем говорив.

- А як же ви говорили? -

Якийсь запитав.

- О, ми славно говорили, -

Мошко відвічав. -

Я казав усе цареві:

«Ура» та «ура!»,

А воно мені казало:

«Дурак» та «дурак!»

15 окт[ября 1859].

Як давно написаний вірш, а який актуальний, ніби про ******* Україну написаний.
11.10.2025 16:03 Відповісти
А коли він піде до вітру - ермак теж розкаже?
11.10.2025 15:36 Відповісти
11.10.2025 15:49 Відповісти
Біба і Боба знайшли одне одного.
11.10.2025 15:36 Відповісти
Вова ти фартовий! Жму руку абнімаю!
11.10.2025 15:41 Відповісти
Трамп: шо у вас там?
Зеленский: жопа, но ситуация контролируемая
Трамп: через пару недель сделаю важное заявление(как обычно)
Зеленский: а я каждый день делаю, делов то
11.10.2025 15:43 Відповісти
Якщо йому щось треба (на тлі "війни" з китаем), кажи спочатку стільці томагавки...
11.10.2025 15:43 Відповісти
11.10.2025 15:49 Відповісти
Видимо рассказывает Трампу куда полетят Томагавки... или наоборот...
11.10.2025 15:55 Відповісти
"100%тно мой прокурор сделает всё, чтобы посадить Хантера и провалить Байдена!" - якось так)))
11.10.2025 15:58 Відповісти
Трамп мабуть цікавиться , за грою в гольф, чи видно вже кордони 91го, як йому наобіцяли.
11.10.2025 16:06 Відповісти
Дони, привет!
Ти хто?
Я зеленскмй.
Не помню.
Я буба, друг марьяны безмозг...безуглой!
А, вспоминаю, хорошая, умная девочка, как я в молодости..а ты хто?
Я президент Украины, буб...вова зеленский.
Аха, вспомнил, и как тебя угораздило?
Да х-л...путин приговорил через беню...
Меня тоже при...попросил один хороший знакомый...на второй круг... не смог отказать...знакомый...очень...знакомый. Так чего хотел?
Да все тоже... томагавки.
Ты, это, марьянку пришли, мы с ней угоду сбацаем.
Уже, мистер Трамп.
11.10.2025 16:13 Відповісти
 
 