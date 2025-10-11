Зеленський проводить телефонну розмову з Трампом, - ОП
Наразі президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із лідером США Дональдом Трампом.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленський зараз говорить з Президентом Трампом", - написав він.
Більше інформації щодо розмови Зеленського та Трампа на цю мить не відомо.
Степан Руданський
Прибув Мошко з Петрополя
Та й людей дурив,
Що ніби він у столиці
З царем говорив.
- А як же ви говорили? -
Якийсь запитав.
- О, ми славно говорили, -
Мошко відвічав. -
Я казав усе цареві:
«Ура» та «ура!»,
А воно мені казало:
«Дурак» та «дурак!»
15 окт[ября 1859].
Як давно написаний вірш, а який актуальний, ніби про ******* Україну написаний.
Зеленский: жопа, но ситуация контролируемая
Трамп: через пару недель сделаю важное заявление(как обычно)
Зеленский: а я каждый день делаю, делов то
стільцітомагавки...
Ти хто?
Я зеленскмй.
Не помню.
Я буба, друг марьяны безмозг...безуглой!
А, вспоминаю, хорошая, умная девочка, как я в молодости..а ты хто?
Я президент Украины, буб...вова зеленский.
Аха, вспомнил, и как тебя угораздило?
Да х-л...путин приговорил через беню...
Меня тоже при...попросил один хороший знакомый...на второй круг... не смог отказать...знакомый...очень...знакомый. Так чего хотел?
Да все тоже... томагавки.
Ты, это, марьянку пришли, мы с ней угоду сбацаем.
Уже, мистер Трамп.