Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом, - ОП

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский сейчас говорит с Президентом Трампом", - написал он.

Больше информации о разговоре Зеленского и Трампа на данный момент не известно.

+5
Трамп: шо у вас там?
Зеленский: жопа, но ситуация контролируемая
Трамп: через пару недель сделаю важное заявление(как обычно)
Зеленский: а я каждый день делаю, делов то
11.10.2025 15:43 Ответить
+4
А коли він піде до вітру - ермак теж розкаже?
11.10.2025 15:36 Ответить
+2
Трамп на проводі! - тихо - ша!
11.10.2025 15:30 Ответить
Трамп на проводі! - тихо - ша!
11.10.2025 15:30 Ответить
Розмова

Степан Руданський

Прибув Мошко з Петрополя

Та й людей дурив,

Що ніби він у столиці

З царем говорив.

- А як же ви говорили? -

Якийсь запитав.

- О, ми славно говорили, -

Мошко відвічав. -

Я казав усе цареві:

«Ура» та «ура!»,

А воно мені казало:

«Дурак» та «дурак!»

15 окт[ября 1859].

Як давно написаний вірш, а який актуальний, ніби про ******* Україну написаний.
11.10.2025 16:03 Ответить
Вже провів - Зеля каже - балачка була тошо в Наді
11.10.2025 16:29 Ответить
А коли він піде до вітру - ермак теж розкаже?
11.10.2025 15:36 Ответить
11.10.2025 15:49 Ответить
Біба і Боба знайшли одне одного.
11.10.2025 15:36 Ответить
Вова ти фартовий! Жму руку абнімаю!
11.10.2025 15:41 Ответить
Трамп: шо у вас там?
Зеленский: жопа, но ситуация контролируемая
Трамп: через пару недель сделаю важное заявление(как обычно)
Зеленский: а я каждый день делаю, делов то
11.10.2025 15:43 Ответить
Якщо йому щось треба (на тлі "війни" з китаем), кажи спочатку стільці томагавки...
11.10.2025 15:43 Ответить
11.10.2025 15:49 Ответить
Видимо рассказывает Трампу куда полетят Томагавки... или наоборот...
11.10.2025 15:55 Ответить
"100%тно мой прокурор сделает всё, чтобы посадить Хантера и провалить Байдена!" - якось так)))
11.10.2025 15:58 Ответить
Трамп мабуть цікавиться , за грою в гольф, чи видно вже кордони 91го, як йому наобіцяли.
11.10.2025 16:06 Ответить
Дони, привет!
Ти хто?
Я зеленскмй.
Не помню.
Я буба, друг марьяны безмозг...безуглой!
А, вспоминаю, хорошая, умная девочка, как я в молодости..а ты хто?
Я президент Украины, буб...вова зеленский.
Аха, вспомнил, и как тебя угораздило?
Да х-л...путин приговорил через беню...
Меня тоже при...попросил один хороший знакомый...на второй круг... не смог отказать...знакомый...очень...знакомый. Так чего хотел?
Да все тоже... томагавки.
Ты, это, марьянку пришли, мы с ней угоду сбацаем.
Уже, мистер Трамп.
11.10.2025 16:13 Ответить
Еще год и будем читать, что Зеленосяйвый утром встал, плотно покушал, сходил потужно на горшок и незламно занялся государственным управлением.
Может надо написать о результатах этого звонка (если они будут), а не о факте (типа, меня еще нах не послали)?
11.10.2025 16:19 Ответить
А до цього проводив анальні зустрічі на корпоративах в мацквє
11.10.2025 16:26 Ответить
 
 