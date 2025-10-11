Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом, - ОП

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский сейчас говорит с Президентом Трампом", - написал он.

Больше информации о разговоре Зеленского и Трампа на данный момент не известно.

