"Томагавки" можуть змусити росіян протверезіти та сісти за стіл переговорів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що поставка ракет Tomahawk від США може змусити РФ сісти за стіл переговорів.

Про це глава держави заявив під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський підтвердив, що лідер США "може дати Україні деякі далекобійні речі", які посилять Україну.

На останній зустрічі із Трампом були обіцянки працювати на технічному рівні й розглядати таку можливість.

Він зауважив, що питання постачання нової далекобійної зброї він порушував ще під час минулої адміністрації Джо Байдена, але тоді була відмова.

"Зараз важливий сигнал - посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, - "Томагавки". Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів", - додав президент.

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

