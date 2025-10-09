УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
769 21

"Томагавки" можуть змусити росіян протверезіти та сісти за стіл переговорів, - Зеленський

Зеленський прокоментував можливість поставок ракет Томагавк

Президент Володимир Зеленський вважає, що поставка ракет Tomahawk від США може змусити РФ сісти за стіл переговорів.

Про це глава держави заявив під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський підтвердив, що лідер США "може дати Україні деякі далекобійні речі", які посилять Україну.

На останній зустрічі із Трампом були обіцянки працювати на технічному рівні й розглядати таку можливість.

Він зауважив, що питання постачання нової далекобійної зброї він порушував ще під час минулої адміністрації Джо Байдена, але тоді була відмова.

"Зараз важливий сигнал - посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, - "Томагавки". Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів", - додав президент.

Читайте: РФ закликає США "тверезо та здраво" підійти до питання про постачання Tomahawk Україні, - МЗС Росії

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Зеленський Володимир (25742) росія (68307) США (24470) Томагавк (14)
Топ коментарі
+3
Знову ставки на те що колись,можливо,дадуть чи продадуть Де те на фоні якого ти парився,записуючи черговий відосик?
показати весь коментар
09.10.2025 10:29 Відповісти
+3
Угу, угу, АТАКМСів навіть стільки не передавали. Точно те саме чули про Хаймарси, Ф-16 та Абрамси. Головне - вірити.
показати весь коментар
09.10.2025 10:30 Відповісти
+3
Де фламінго, члєнограй?
показати весь коментар
09.10.2025 10:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
400 Томагавків які погасять світло в москві змусять путлєра задуматись
показати весь коментар
09.10.2025 10:27 Відповісти
Угу, угу, АТАКМСів навіть стільки не передавали. Точно те саме чули про Хаймарси, Ф-16 та Абрамси. Головне - вірити.
показати весь коментар
09.10.2025 10:30 Відповісти
А як же без надії - без надії лапки вверх - не діждуться
показати весь коментар
09.10.2025 10:33 Відповісти
Взагалі Україні повинні дати ядерну зброю. Саме над цим повинні працювати дипломати. Ти більше ж Будапештський меморандум і так далі.
показати весь коментар
09.10.2025 10:41 Відповісти
І 140 лярдів євро кредиту і https://www.unian.ua/world/kredit-yes-na-140-milyardiv-ukrajina-hoche-sama-virishuvati-kudi-vitrachati-groshi-13153236.html не питати куди ми їх витрачаємо
показати весь коментар
09.10.2025 10:48 Відповісти
Щорічно!

Звітуватися можна тільки про відстань від лінії фронту до кордону з ЄС, все інше значення не має)
показати весь коментар
09.10.2025 10:54 Відповісти
Знову ставки на те що колись,можливо,дадуть чи продадуть Де те на фоні якого ти парився,записуючи черговий відосик?
показати весь коментар
09.10.2025 10:29 Відповісти
Очередная вундервафля. 4 года слышим . Вундервафля в паре с томагавками. Ещё 4 года будут обсуждать. А люди гибнут на войне. З******Али эти зелёные, и те рыжие. А из-за кулис высовывается длинный крючковатый нос. И дёргает верёвками на которых висят марионетки
показати весь коментар
09.10.2025 10:31 Відповісти
Фахівці туфтологи про перемоги ЗЄрмака вивчайте матчасть, бо серете у мізки громадян, які самі могли б погуглити і прочитати, що Томагавки є морського і повітряного базування і відповідні носії до них. Наземного США давно зняла з виробництва і експлуатації і їх було мало. Чим зелена ***** їх буле запускати із стратегічних бомбардувальників, чи з кораблів яких немає? Чергова брєдятіна від зеленого виродка в дусі самітів миру, безпекових угод в усієї іншої хуцпятої брєдятіни. Головне ************ має що засирати укрпїнчикам у мізки.
показати весь коментар
09.10.2025 10:32 Відповісти
Файрпойнт перепаяє муриканські Томагавки на наші Потужники і будемо запускати з катапульт.
показати весь коментар
09.10.2025 10:50 Відповісти
Американці ніколи не дадуть Україні Томагавки, це не 100 відсотків, а мільйон відсотків........ Іде елементарна політична демагогія.
показати весь коментар
09.10.2025 10:32 Відповісти
Де фламінго, члєнограй?
показати весь коментар
09.10.2025 10:34 Відповісти
Каже , що десь літають , але схоже знову на брехню 🙁
показати весь коментар
09.10.2025 10:39 Відповісти
Та осінь на дворі - теплі края треба шукати, білі пляжі, прозора водичка.... ось там і шукати.
показати весь коментар
09.10.2025 11:00 Відповісти
Зразу після хаймарсів. Абрамсів. Леопардів. Ф-16. Які там ще вундерваффе були, які змусять?
показати весь коментар
09.10.2025 10:35 Відповісти
Зеленський вміє тільки погрожувати кацапам
у своіх відосиках , а ті тим часом цілодобово вбивають
наших цивільних !
Допоки вони на своій шкурі не відчують того свавілля ,
яке відчувають
українці , нічого доброго не буде !!
Не можеш цього робити і успішно керувати краіною ,
іди геть з президентського крісла
показати весь коментар
09.10.2025 10:38 Відповісти
Нет, эти хронические алкаши протрезветь не смогут, их надо уничтожить ,других вариантов нет.
показати весь коментар
09.10.2025 10:41 Відповісти
А фламінги не зможуть?
показати весь коментар
09.10.2025 10:52 Відповісти
Знову понесло ніхто Україні не передає Томагавки ,поки тільки слова ,а суддят по діях ,що ти з нього візьмеш ? а ось як захистити Україну її жителів і енергетику від дронів ворога тут він мовчить .
показати весь коментар
09.10.2025 10:56 Відповісти
Так для їх запуску треба ще з штуки чотири американських кораблів. Бо наземні пускові тіки почали виготовляти і там черга велика. А підтримка, підтримка - 57%. І ніхріна не треба нічого робити для оборони - кожного дня, три рази, їздити усякой херн...й по вухам ідіотам.
показати весь коментар
09.10.2025 11:03 Відповісти
Завтра Трамп проспиться і передумає і так ще 50 раз.. Ходимо по колах уже другу його каденцію, а нешановні політологи "аналізують" сказане агентом Красновим.
показати весь коментар
09.10.2025 11:21 Відповісти
 
 