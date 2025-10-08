УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9199 відвідувачів онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
3 689 50

РФ закликає США "тверезо та здраво" підійти до питання про постачання Tomahawk Україні, - МЗС Росії

Поставка ракет Томагавк Україні. Що кажуть у Росії?

Росія закликає США "тверезо та здраво" підійти до питання про постачання ракет Tomahawk Україні.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, передача Україні ракет цього типу призведе до зміни ситуації, але нібито не вплине на хід російської агресії.

Читайте: Росія та США проведуть переговори щодо "подразників" до кінця осені, - МЗС РФ

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

МЗС рф (982) росія (68280) Рябков Сергій (60) Томагавк (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
обісрались суки...
показати весь коментар
08.10.2025 12:05 Відповісти
+10
Тому треба прискоритись й надати ще більше.
показати весь коментар
08.10.2025 12:05 Відповісти
+7
********* "здраво та тверезо", а головне - навмисно ракетами та дронами масово вбиває мирних в Україні - дітей, жінок, старих
а як запахло смаженим для *********у, то "здраво та тверезо"
нафуй, за курсом хрейсера мацква
показати весь коментар
08.10.2025 12:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обісрались суки...
показати весь коментар
08.10.2025 12:05 Відповісти
Кацапи, а ви впевнені, що знаєте шо таке тверезість?
показати весь коментар
08.10.2025 12:18 Відповісти
ти до кого зараз звертаєшся? все з головою добре?
показати весь коментар
08.10.2025 12:24 Відповісти
Тому треба прискоритись й надати ще більше.
показати весь коментар
08.10.2025 12:05 Відповісти
Для початку треба просто надати. А потім "тверезо та здраво" оцінити ситупцію і надати ще більше.
показати весь коментар
08.10.2025 12:15 Відповісти
********* "здраво та тверезо", а головне - навмисно ракетами та дронами масово вбиває мирних в Україні - дітей, жінок, старих
а як запахло смаженим для *********у, то "здраво та тверезо"
нафуй, за курсом хрейсера мацква
показати весь коментар
08.10.2025 12:06 Відповісти
Тобто надати їх Україні. Підтримую.
показати весь коментар
08.10.2025 12:06 Відповісти
Не переживайте мзс росії - їх якшо й дадуть, то в таких кількостях і з таким контролем, аби й вівці були цілі, й вовки ситі)
показати весь коментар
08.10.2025 12:07 Відповісти
як буде менше 100, то дійсно - ні про що
показати весь коментар
08.10.2025 12:11 Відповісти
Наші все на якусь вундерваффе сподіваються, вперто не бажаючи розуміти одного - нічого не дадуть так, аби це призвело до ЕСКАЛАЦІЇ. А до екскалації може дійти тоді, коли москалі відчують, що ситуація справді стає для них небезпечна. Відповідно не дадуть нічого, що робитиме ситуацію дійсно небезпечною для москалів. Ну вже ж контрнаступ це чітко показав, а зараз то й тим більше все видно.
показати весь коментар
08.10.2025 12:16 Відповісти
томагавк - носій бойового яз
відповідно *****, до прикладу, надасть Ірану технології яз
рудому донні то треба? - ні
тому, найбільш вірогідно, бла-бла-бла
не веду вже мову за наземні пускові для томагавків
показати весь коментар
08.10.2025 12:21 Відповісти
Можуть шось дати, але не для перемоги України, а чисто показати шо Трамп не якийсь там лох. Ми тут геть ні до чого)
показати весь коментар
08.10.2025 12:23 Відповісти
не дадуть, а продадуть (згадайте політику рудого щодо озброєнь для України)
вартість однієї ракети - близько 2 млн. USD, а потрібно не менше кількох сотен ракет
а от щодо змін у війні із їхньою появою у ЗСУ та умов застосування більш чітко DF зазначило: "Якщо Tomahawk опиняться в арсеналі ЗСУ, слід очікувати дзеркальної картини: ці ракети дали б Україні можливість завдавати точкових ударів глибоко по об'єктах супротивника. Водночас це підвищує ймовірність ескалаційних реакцій і політичного тиску з боку росії - постачання далекобійних крилатих ракет завжди має сильний символічний і практичний вплив. Крім того, технічні можливості Tomahawk (висока точність, захист від втрати GPS за рахунок INS/TERCOM/DSMAC, можливість корекції цілі в польоті у ******** блоках) роблять їх ефективним інструментом, але не "чарівною кулею": для реального тактичного ефекту потрібні платформи запуску, надійна розвідка (ISR), інтеграція у мережу управління вогнем і логістика.
Варто також зауважити, що це крилата ракета повітряного базування, яка інтегрується з винищувачами F-16, що вже стоять на озброєнні України. Її ключова перевага полягає в тому, що запуск можливий із таких дистанцій, де літаки-носії залишаються поза зоною дії більшості російських систем протиповітряної оборони. Це суттєво знижує ризики для екіпажів і дозволяє завдавати точних ударів по важливих цілях у глибині території противника без прямого входження в зону ураження його ППО."

https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-tomahawk-all-about/
показати весь коментар
08.10.2025 12:35 Відповісти
Я канешно не експерт, але шось тут не те - "це крилата ракета повітряного базування, яка інтегрується з винищувачами F-16"
показати весь коментар
08.10.2025 12:41 Відповісти
є достатня кількість її модифікації "повітря-повітря"
у вікі є уся інфа
показати весь коментар
08.10.2025 12:52 Відповісти
Шось я геть не вдуплився, буду гуглити)
показати весь коментар
08.10.2025 12:53 Відповісти
до прикладу, AGM-109 Tomahawk - модифікація повітряного базування з ядерною і звичайною боєголовками. Дальність 2500 км. є й інші модифікації повітряного базування
показати весь коментар
08.10.2025 12:57 Відповісти
"[…] підвищує ймовірність ескалаційних реакцій і політичного тиску з боку росії […]".

А я собі думав, що ескаляція почалася 24.02.2022…
показати весь коментар
08.10.2025 13:27 Відповісти
20.02.2014 початок війни ********** проти України та її окупації
показати весь коментар
08.10.2025 14:41 Відповісти
Почитайте про відношення Трампа до цієї ескалації за посиланням https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/v-norfolku-tramp-ogolosiv-vijnu-bez-galm-faktichno-poobitsyavshi-za-potrebi-vbiti-putina.htm
показати весь коментар
08.10.2025 13:29 Відповісти
будемо бачити
будуть конкретні результати бойової роботи томагавків на ********** - ото й будемо знати за думку рудого
показати весь коментар
08.10.2025 14:43 Відповісти
Якщо одні барани дадуть і заборонять стріляти, то вівці́ вціліють, якщо інші продовжать бути барани і закликати на шашлики🤔🧐😁
показати весь коментар
08.10.2025 12:18 Відповісти
Часом не медведєв з захаровою це запропонували?
показати весь коментар
08.10.2025 12:08 Відповісти
Пока в силах України топити танкери і в зривати трубопроводи найбільше грошей РФ від нафти і газу значить перекривши виведення вуглеводів зупиним бабло і війну, інакше з цим недолугий керівництвом війну програєм
показати весь коментар
08.10.2025 12:08 Відповісти
"тверезо та здраво" - ну це не про Додіка, а от прозорий натяк на компромат з плівок Епштейна відсвічується на всі 100%.
Подивимось в майбутньому(недалекому), але відчуття таке, що Додік знову "даст заднюю" і все залишиться на рівні "моє слово - хочу даю, а хочу забираю".
показати весь коментар
08.10.2025 12:09 Відповісти
А де чергова "червона лінія"???
показати весь коментар
08.10.2025 12:09 Відповісти
Ага, засцяла рязань свинорила, а не треба було бухати, перш ніж сунути свого сопливого немитого п'ятак в Україну🤔🧐😁 Дай Боженька, може дійсно Фламінго та товстий Нептун з'являться перед рилом пуйла та так, що стрілки від курантів повідриваються і в дупу повтикаються обом вальодям,- дохлому і тому, що *****😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
08.10.2025 12:11 Відповісти
Кожен день пішли заклики до Трампа - переграють - шо занадто то не здраво
показати весь коментар
08.10.2025 12:14 Відповісти
якщо не вплине х%ли кацапські с№ки скиглете ?
показати весь коментар
08.10.2025 12:18 Відповісти
Страшнувато? А що ви терористи можете зробити США? Нічого, вони вас не бояться. А їх ''томагавки'' зроблять свою гарну справу.
показати весь коментар
08.10.2025 12:18 Відповісти
таке легко міг "здравий та тверезий" дімон видать )))
показати весь коментар
08.10.2025 12:19 Відповісти
Зменшення можливостей для агресора, вирівнювання сил - це звичайно не може вважатися стратегією до завершення війни. Орки, як завжди, в своєму викривленому світі
показати весь коментар
08.10.2025 12:22 Відповісти
о, тут підтримую. треба тверезо і здраво підійти до цього питання і врешті передати пару тисяч ракет.
але знову, навіть якшо і передадуть, то штук 30.
показати весь коментар
08.10.2025 12:23 Відповісти
дадут мало , это ясно , а в ответку разобьют всю энергетику в ноль
показати весь коментар
08.10.2025 12:36 Відповісти
А що тепер їх стримує від "розбиття енергетики в нуль"? Гуманізм?
показати весь коментар
08.10.2025 13:29 Відповісти
Та навіщо ті Томагавками? Що за ажіотаж? Фламінги ж клепаються десятками на місяць. Пи₴дець кацапам.💪
показати весь коментар
08.10.2025 12:24 Відповісти
Постачання *********** з КНДР та Ірану, підтримка Китаю, фінансування з боку Індії агресора - це не ескалація
показати весь коментар
08.10.2025 12:24 Відповісти
Та хай американці запускають томагавки зразу на росію. Навіщо ці логістичні ігри: спочатку нам, а потім ми на росію)
показати весь коментар
08.10.2025 12:28 Відповісти
хто б говорив про тверезістьре
показати весь коментар
08.10.2025 12:32 Відповісти
дадут три томогавка, стрельнем и нам в ответ расхреначат все
показати весь коментар
08.10.2025 12:35 Відповісти
А що їм до цього заважало?
показати весь коментар
08.10.2025 12:38 Відповісти
Сцить кацапня...
показати весь коментар
08.10.2025 12:39 Відповісти
Я, звісно, обома руками за те, щоб дали томагавки. Але при цьому не треба з них робити якусь вундервафе. Це заичайна крилата ракета, яка може збиватися кацапськими засобами ППО. Нічого принципово нового у ній немає. Отже розраховувати на те, шо вона стане "game changer", на жаль, не доводиться.
показати весь коментар
08.10.2025 12:50 Відповісти
Ультиматум Рябкова закінчується сакраментальним "а нас за што?!".
показати весь коментар
08.10.2025 13:02 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/0jrcJPyiZpA ЯЗброя.
показати весь коментар
08.10.2025 13:17 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-vtornik-7-oktyabrya-2025---igor-aizenberg/179164#gsc.tab=0 Не все так просто цими ракетами, - вважає американець Ігор Айзенберг:
Трамп во время очередного телешоу для журналистов в Овальном кабинете, отвечая на вопрос одного из них о продажах ракет Томагавк странам НАТО для Украины, сказал: «I've sort of made a decision pretty much if you consider... I think I want to find out what they're doing with them. You know, where are they sending them. I guess I'd have to ask that question».
Если перевести эту сбивчивую фразу максимально близко к оригиналу, то получится следующее: «Наверное, я уже в основном принял решение, если вы рассмотрите... Думаю, я хочу узнать, что они с ними сделают. Куда их направляют. Я полагаю, мне стоит задать этот вопрос». После чего перешел к своим обычным тирадам, о том, что «войны никогда бы не было, если бы я был президентом».
Какое же решение «в основном» принял 47-й президент? Затруднительно увидеть в его словах что-то реальное, кроме того, что он решил, что хочет узнать, что Украина сделает с Томагавками, по каким целям они будут применяться.
В таком случае, считает ли он задававшего вопрос или всех нас недалекими людьми, которые готовы поверить, что он не знает, зачем Украина просит то или иное оружие, и, в частности, ракеты дальнего радиуса действия? Или же он просто отвечает в своей обычной манере? А обычная его манера - это либо сознательно говорить то, что не соответствует действительности, либо отвечать плохо сконструированными расплывчатыми фразами, не имеющими точного смысла, как в данном случае. Желающим видеть в его словах то, что хотелось бы видеть, хочу подчркнуть, что Трамп или всегда врет, или сам не знает, о чем говорит.
показати весь коментар
08.10.2025 13:23 Відповісти
Тільки росіяни так можуть - брехати в сусідніх словах

"це змінить ситуацію, але не вплине на хід війни".

Там прям цілий словник під*рських перлів набирається:

"готові до переговорів без умов, але є умови"
"готові обміняти всіх на всіх: ви нам всіх росіян, а ми вам не всіх українців"
"це не ми запускаємо дрони по ЄС... добре, більше не буду"
показати весь коментар
08.10.2025 13:28 Відповісти
Фашистская Россия очередной раз настаивает на том, что использовать любое оружие, любых производителей и по любым целям имеет право лишь она! Весь мир должен молчать, терпеть а если и защищаться то лишь строго придерживаясь правил ведения войны и сугубо луками и деревянными дубинками. Все дозволено лишь агрессору - маниаку в Кремле и его оркам!
показати весь коментар
08.10.2025 13:54 Відповісти
@ "Reuters зробив підбірку промов Трампа, де він пояснює, чому має отримати Нобелівську премію миру.
Букмекери Polymarket оцінюють його шанси у 3%. Лідером є суданська мережа волонтерів ERR (25%), далі - Юлія Навальна (10%) та Міжнародний кримінальний суд (8%). Шанси Зеленського - лише 1%."
показати весь коментар
08.10.2025 13:58 Відповісти
Якщо "тверезо та здраво", вони вже роки три мали б бути тут...
показати весь коментар
08.10.2025 14:37 Відповісти
 
 