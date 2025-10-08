РФ закликає США "тверезо та здраво" підійти до питання про постачання Tomahawk Україні, - МЗС Росії
Росія закликає США "тверезо та здраво" підійти до питання про постачання ракет Tomahawk Україні.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, передача Україні ракет цього типу призведе до зміни ситуації, але нібито не вплине на хід російської агресії.
Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.
У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.
Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.
Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.
а як запахло смаженим для *********у, то "здраво та тверезо"
нафуй, за курсом хрейсера мацква
відповідно *****, до прикладу, надасть Ірану технології яз
рудому донні то треба? - ні
тому, найбільш вірогідно, бла-бла-бла
не веду вже мову за наземні пускові для томагавків
вартість однієї ракети - близько 2 млн. USD, а потрібно не менше кількох сотен ракет
а от щодо змін у війні із їхньою появою у ЗСУ та умов застосування більш чітко DF зазначило: "Якщо Tomahawk опиняться в арсеналі ЗСУ, слід очікувати дзеркальної картини: ці ракети дали б Україні можливість завдавати точкових ударів глибоко по об'єктах супротивника. Водночас це підвищує ймовірність ескалаційних реакцій і політичного тиску з боку росії - постачання далекобійних крилатих ракет завжди має сильний символічний і практичний вплив. Крім того, технічні можливості Tomahawk (висока точність, захист від втрати GPS за рахунок INS/TERCOM/DSMAC, можливість корекції цілі в польоті у ******** блоках) роблять їх ефективним інструментом, але не "чарівною кулею": для реального тактичного ефекту потрібні платформи запуску, надійна розвідка (ISR), інтеграція у мережу управління вогнем і логістика.
Варто також зауважити, що це крилата ракета повітряного базування, яка інтегрується з винищувачами F-16, що вже стоять на озброєнні України. Її ключова перевага полягає в тому, що запуск можливий із таких дистанцій, де літаки-носії залишаються поза зоною дії більшості російських систем протиповітряної оборони. Це суттєво знижує ризики для екіпажів і дозволяє завдавати точних ударів по важливих цілях у глибині території противника без прямого входження в зону ураження його ППО."
https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-tomahawk-all-about/
у вікі є уся інфа
А я собі думав, що ескаляція почалася 24.02.2022…
будуть конкретні результати бойової роботи томагавків на ********** - ото й будемо знати за думку рудого
Подивимось в майбутньому(недалекому), але відчуття таке, що Додік знову "даст заднюю" і все залишиться на рівні "моє слово - хочу даю, а хочу забираю".
але знову, навіть якшо і передадуть, то штук 30.
Трамп во время очередного телешоу для журналистов в Овальном кабинете, отвечая на вопрос одного из них о продажах ракет Томагавк странам НАТО для Украины, сказал: «I've sort of made a decision pretty much if you consider... I think I want to find out what they're doing with them. You know, where are they sending them. I guess I'd have to ask that question».
Если перевести эту сбивчивую фразу максимально близко к оригиналу, то получится следующее: «Наверное, я уже в основном принял решение, если вы рассмотрите... Думаю, я хочу узнать, что они с ними сделают. Куда их направляют. Я полагаю, мне стоит задать этот вопрос». После чего перешел к своим обычным тирадам, о том, что «войны никогда бы не было, если бы я был президентом».
Какое же решение «в основном» принял 47-й президент? Затруднительно увидеть в его словах что-то реальное, кроме того, что он решил, что хочет узнать, что Украина сделает с Томагавками, по каким целям они будут применяться.
В таком случае, считает ли он задававшего вопрос или всех нас недалекими людьми, которые готовы поверить, что он не знает, зачем Украина просит то или иное оружие, и, в частности, ракеты дальнего радиуса действия? Или же он просто отвечает в своей обычной манере? А обычная его манера - это либо сознательно говорить то, что не соответствует действительности, либо отвечать плохо сконструированными расплывчатыми фразами, не имеющими точного смысла, как в данном случае. Желающим видеть в его словах то, что хотелось бы видеть, хочу подчркнуть, что Трамп или всегда врет, или сам не знает, о чем говорит.
"це змінить ситуацію, але не вплине на хід війни".
Там прям цілий словник під*рських перлів набирається:
"готові до переговорів без умов, але є умови"
"готові обміняти всіх на всіх: ви нам всіх росіян, а ми вам не всіх українців"
"це не ми запускаємо дрони по ЄС... добре, більше не буду"
