РФ закликає США "тверезо та здраво" підійти до питання про постачання Tomahawk Україні, - МЗС Росії

Росія закликає США "тверезо та здраво" підійти до питання про постачання ракет Tomahawk Україні.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, передача Україні ракет цього типу призведе до зміни ситуації, але нібито не вплине на хід російської агресії.

Раніше Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Нагадаємо, що раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела писало, що президент США Дональд Трамп повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що він готовий зняти обмеження на використання Україною американської зброї великої дальності для завдання ударів по території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News заявив, що в адміністрації президента США Дональда Трампа ведуть обговорення про потенційне надання Україні ракет Tomahawk.

Також Келлог заявив, що Білий дім та безпосередньо президент США не заперечують проти атак України на цілі, що розташовані в глибині Росії.

