РФ призывает США "трезво и здраво" подойти к вопросу о поставках Tomahawk Украине, - МИД России
Россия призывает США "трезво и здраво" подойти к вопросу о поставках ракет Tomahawk Украине.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, передача Украине ракет этого типа приведет к изменению ситуации, но якобы не повлияет на ход российской агрессии.
Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.
В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.
Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.
Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.
а як запахло смаженим для *********у, то "здраво та тверезо"
нафуй, за курсом хрейсера мацква
відповідно *****, до прикладу, надасть Ірану технології яз
рудому донні то треба? - ні
тому, найбільш вірогідно, бла-бла-бла
не веду вже мову за наземні пускові для томагавків
вартість однієї ракети - близько 2 млн. USD, а потрібно не менше кількох сотен ракет
а от щодо змін у війні із їхньою появою у ЗСУ та умов застосування більш чітко DF зазначило: "Якщо Tomahawk опиняться в арсеналі ЗСУ, слід очікувати дзеркальної картини: ці ракети дали б Україні можливість завдавати точкових ударів глибоко по об'єктах супротивника. Водночас це підвищує ймовірність ескалаційних реакцій і політичного тиску з боку росії - постачання далекобійних крилатих ракет завжди має сильний символічний і практичний вплив. Крім того, технічні можливості Tomahawk (висока точність, захист від втрати GPS за рахунок INS/TERCOM/DSMAC, можливість корекції цілі в польоті у ******** блоках) роблять їх ефективним інструментом, але не "чарівною кулею": для реального тактичного ефекту потрібні платформи запуску, надійна розвідка (ISR), інтеграція у мережу управління вогнем і логістика.
Варто також зауважити, що це крилата ракета повітряного базування, яка інтегрується з винищувачами F-16, що вже стоять на озброєнні України. Її ключова перевага полягає в тому, що запуск можливий із таких дистанцій, де літаки-носії залишаються поза зоною дії більшості російських систем протиповітряної оборони. Це суттєво знижує ризики для екіпажів і дозволяє завдавати точних ударів по важливих цілях у глибині території противника без прямого входження в зону ураження його ППО."
https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-tomahawk-all-about/
у вікі є уся інфа
Подивимось в майбутньому(недалекому), але відчуття таке, що Додік знову "даст заднюю" і все залишиться на рівні "моє слово - хочу даю, а хочу забираю".
але знову, навіть якшо і передадуть, то штук 30.