Новости Ракеты Tomahawk для Украины
2 525 39

РФ призывает США "трезво и здраво" подойти к вопросу о поставках Tomahawk Украине, - МИД России

Поставка ракет Томагавк Украине. Что говорят в России?

Россия призывает США "трезво и здраво" подойти к вопросу о поставках ракет Tomahawk Украине.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, передача Украине ракет этого типа приведет к изменению ситуации, но якобы не повлияет на ход российской агрессии.

Читайте: Россия и США проведут переговоры по "раздражителям" до конца осени, - МИД РФ

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

+15
обісрались суки...
08.10.2025 12:05
+7
Тому треба прискоритись й надати ще більше.
08.10.2025 12:05
+5
********* "здраво та тверезо", а головне - навмисно ракетами та дронами масово вбиває мирних в Україні - дітей, жінок, старих
а як запахло смаженим для *********у, то "здраво та тверезо"
нафуй, за курсом хрейсера мацква
08.10.2025 12:06
обісрались суки...
08.10.2025 12:05
Кацапи, а ви впевнені, що знаєте шо таке тверезість?
08.10.2025 12:18
ти до кого зараз звертаєшся? все з головою добре?
08.10.2025 12:24
Тому треба прискоритись й надати ще більше.
08.10.2025 12:05
Для початку треба просто надати. А потім "тверезо та здраво" оцінити ситупцію і надати ще більше.
08.10.2025 12:15
********* "здраво та тверезо", а головне - навмисно ракетами та дронами масово вбиває мирних в Україні - дітей, жінок, старих
а як запахло смаженим для *********у, то "здраво та тверезо"
нафуй, за курсом хрейсера мацква
08.10.2025 12:06
Тобто надати їх Україні. Підтримую.
08.10.2025 12:06
Не переживайте мзс росії - їх якшо й дадуть, то в таких кількостях і з таким контролем, аби й вівці були цілі, й вовки ситі)
08.10.2025 12:07
як буде менше 100, то дійсно - ні про що
08.10.2025 12:11
Наші все на якусь вундерваффе сподіваються, вперто не бажаючи розуміти одного - нічого не дадуть так, аби це призвело до ЕСКАЛАЦІЇ. А до екскалації може дійти тоді, коли москалі відчують, що ситуація справді стає для них небезпечна. Відповідно не дадуть нічого, що робитиме ситуацію дійсно небезпечною для москалів. Ну вже ж контрнаступ це чітко показав, а зараз то й тим більше все видно.
08.10.2025 12:16
томагавк - носій бойового яз
відповідно *****, до прикладу, надасть Ірану технології яз
рудому донні то треба? - ні
тому, найбільш вірогідно, бла-бла-бла
не веду вже мову за наземні пускові для томагавків
08.10.2025 12:21
Можуть шось дати, але не для перемоги України, а чисто показати шо Трамп не якийсь там лох. Ми тут геть ні до чого)
08.10.2025 12:23
не дадуть, а продадуть (згадайте політику рудого щодо озброєнь для України)
вартість однієї ракети - близько 2 млн. USD, а потрібно не менше кількох сотен ракет
а от щодо змін у війні із їхньою появою у ЗСУ та умов застосування більш чітко DF зазначило: "Якщо Tomahawk опиняться в арсеналі ЗСУ, слід очікувати дзеркальної картини: ці ракети дали б Україні можливість завдавати точкових ударів глибоко по об'єктах супротивника. Водночас це підвищує ймовірність ескалаційних реакцій і політичного тиску з боку росії - постачання далекобійних крилатих ракет завжди має сильний символічний і практичний вплив. Крім того, технічні можливості Tomahawk (висока точність, захист від втрати GPS за рахунок INS/TERCOM/DSMAC, можливість корекції цілі в польоті у ******** блоках) роблять їх ефективним інструментом, але не "чарівною кулею": для реального тактичного ефекту потрібні платформи запуску, надійна розвідка (ISR), інтеграція у мережу управління вогнем і логістика.
Варто також зауважити, що це крилата ракета повітряного базування, яка інтегрується з винищувачами F-16, що вже стоять на озброєнні України. Її ключова перевага полягає в тому, що запуск можливий із таких дистанцій, де літаки-носії залишаються поза зоною дії більшості російських систем протиповітряної оборони. Це суттєво знижує ризики для екіпажів і дозволяє завдавати точних ударів по важливих цілях у глибині території противника без прямого входження в зону ураження його ППО."

https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-tomahawk-all-about/
08.10.2025 12:35
Я канешно не експерт, але шось тут не те - "це крилата ракета повітряного базування, яка інтегрується з винищувачами F-16"
08.10.2025 12:41
є достатня кількість її модифікації "повітря-повітря"
у вікі є уся інфа
08.10.2025 12:52
Шось я геть не вдуплився, буду гуглити)
08.10.2025 12:53
до прикладу, AGM-109 Tomahawk - модифікація повітряного базування з ядерною і звичайною боєголовками. Дальність 2500 км. є й інші модифікації повітряного базування
08.10.2025 12:57
Якщо одні барани дадуть і заборонять стріляти, то вівці́ вціліють, якщо інші продовжать бути барани і закликати на шашлики🤔🧐😁
08.10.2025 12:18
Часом не медведєв з захаровою це запропонували?
08.10.2025 12:08
Пока в силах України топити танкери і в зривати трубопроводи найбільше грошей РФ від нафти і газу значить перекривши виведення вуглеводів зупиним бабло і війну, інакше з цим недолугий керівництвом війну програєм
08.10.2025 12:08
"тверезо та здраво" - ну це не про Додіка, а от прозорий натяк на компромат з плівок Епштейна відсвічується на всі 100%.
Подивимось в майбутньому(недалекому), але відчуття таке, що Додік знову "даст заднюю" і все залишиться на рівні "моє слово - хочу даю, а хочу забираю".
08.10.2025 12:09
А де чергова "червона лінія"???
08.10.2025 12:09
Ага, засцяла рязань свинорила, а не треба було бухати, перш ніж сунути свого сопливого немитого п'ятак в Україну🤔🧐😁 Дай Боженька, може дійсно Фламінго та товстий Нептун з'являться перед рилом пуйла та так, що стрілки від курантів повідриваються і в дупу повтикаються обом вальодям,- дохлому і тому, що *****😝😝😝😝😜🤪
08.10.2025 12:11
Кожен день пішли заклики до Трампа - переграють - шо занадто то не здраво
08.10.2025 12:14
якщо не вплине х%ли кацапські с№ки скиглете ?
08.10.2025 12:18
Страшнувато? А що ви терористи можете зробити США? Нічого, вони вас не бояться. А їх ''томагавки'' зроблять свою гарну справу.
08.10.2025 12:18
таке легко міг "здравий та тверезий" дімон видать )))
08.10.2025 12:19
Зменшення можливостей для агресора, вирівнювання сил - це звичайно не може вважатися стратегією до завершення війни. Орки, як завжди, в своєму викривленому світі
08.10.2025 12:22
о, тут підтримую. треба тверезо і здраво підійти до цього питання і врешті передати пару тисяч ракет.
але знову, навіть якшо і передадуть, то штук 30.
08.10.2025 12:23
дадут мало , это ясно , а в ответку разобьют всю энергетику в ноль
08.10.2025 12:36
Та навіщо ті Томагавками? Що за ажіотаж? Фламінги ж клепаються десятками на місяць. Пи₴дець кацапам.💪
08.10.2025 12:24
Постачання *********** з КНДР та Ірану, підтримка Китаю, фінансування з боку Індії агресора - це не ескалація
08.10.2025 12:24
Та хай американці запускають томагавки зразу на росію. Навіщо ці логістичні ігри: спочатку нам, а потім ми на росію)
08.10.2025 12:28
хто б говорив про тверезістьре
08.10.2025 12:32
дадут три томогавка, стрельнем и нам в ответ расхреначат все
08.10.2025 12:35
А що їм до цього заважало?
08.10.2025 12:38
Сцить кацапня...
08.10.2025 12:39
Я, звісно, обома руками за те, щоб дали томагавки. Але при цьому не треба з них робити якусь вундервафе. Це заичайна крилата ракета, яка може збиватися кацапськими засобами ППО. Нічого принципово нового у ній немає. Отже розраховувати на те, шо вона стане "game changer", на жаль, не доводиться.
08.10.2025 12:50
Ультиматум Рябкова закінчується сакраментальним "а нас за што?!".
08.10.2025 13:02
 
 