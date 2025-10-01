Россия и США проведут переговоры относительно "раздражителей" до конца осени, - МИД РФ

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.

"До конца осени точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", - отметил Рябков.

Переговоры по завершению войны в Украине не обсуждались - последний раз этот вопрос рассматривался на саммите лидеров стран на Аляске в августе.

