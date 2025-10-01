1 127 7
Россия и США проведут переговоры относительно "раздражителей" до конца осени, - МИД РФ
Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.
"До конца осени точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", - отметил Рябков.
Переговоры по завершению войны в Украине не обсуждались - последний раз этот вопрос рассматривался на саммите лидеров стран на Аляске в августе.
"Головний подразник - Україна" Джерело: UA Ан Мур
На "переговорах" між московією та СШТ буде йти про "усунення" України. "Л" - логіка.