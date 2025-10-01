РУС
Новости переговоры США и России
Россия и США проведут переговоры относительно "раздражителей" до конца осени, - МИД РФ

рябков,сергей

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.

"До конца осени точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", - отметил Рябков.

Переговоры по завершению войны в Украине не обсуждались - последний раз этот вопрос рассматривался на саммите лидеров стран на Аляске в августе.

МИД РФ (1687) США (27998) Рябков Сергей (58) переговоры с Россией (1339)
путлєр буде дражнити Трампа?
01.10.2025 15:25 Ответить
Старі маразматики будуть теребонькати друг друга
01.10.2025 15:26 Ответить
Головний подразник - Україна, розвязана касапами війна. Не єдиний, але головний. Навряд чи домовляться без Європи.
01.10.2025 15:50 Ответить
"Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників"..." Джерело: https://censor.net/ua/n3577224
"Головний подразник - Україна" Джерело: UA Ан Мур

На "переговорах" між московією та СШТ буде йти про "усунення" України. "Л" - логіка.
01.10.2025 16:07 Ответить
Що там у москалів постійно подразнюється? Короста і воші не дають життя?
01.10.2025 16:01 Ответить
)(уйлу сподобалась армія США, стеляча раком йому червону доріжку і він прагне продовження ганьби США. Та й агенту краснову слід дати нові доручення.
01.10.2025 16:14 Ответить
Якщо є подразнення - почеши, але не сильно, бо буде вава. А взагалі - то до лікарів. Причому рудій мавпі до одного, а московитам - до іншого. Після правильного прийому у лікаря можете чесатися на концерті кобзона досхочу!
01.10.2025 16:22 Ответить
 
 