Росія та США проведуть переговори щодо "подразників" до кінця осені, - МЗС РФ

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

"До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться", - зазначив Рябков.

Переговори щодо завершення війни в Україні не обговорювалися - востаннє це питання розглядалося на саміті лідерів країн на Алясці в серпні.

