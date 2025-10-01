УКР
Новини переговори США та Росії
1 284 7

Росія та США проведуть переговори щодо "подразників" до кінця осені, - МЗС РФ

рябков,сергей

Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах мають відбутися до кінця осені.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

"До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться", - зазначив Рябков.

Переговори щодо завершення війни в Україні не обговорювалися - востаннє це питання розглядалося на саміті лідерів країн на Алясці в серпні.

Автор: 

МЗС рф (981) США (24429) Рябков Сергій (59) переговори з Росією (1458)
Коментувати
Сортувати:
путлєр буде дражнити Трампа?
01.10.2025 15:25 Відповісти
Старі маразматики будуть теребонькати друг друга
01.10.2025 15:26 Відповісти
Головний подразник - Україна, розвязана касапами війна. Не єдиний, але головний. Навряд чи домовляться без Європи.
01.10.2025 15:50 Відповісти
"Переговори між Росією та США щодо усунення "подразників"..." Джерело: https://censor.net/ua/n3577224
"Головний подразник - Україна" Джерело: UA Ан Мур

На "переговорах" між московією та СШТ буде йти про "усунення" України. "Л" - логіка.
01.10.2025 16:07 Відповісти
Що там у москалів постійно подразнюється? Короста і воші не дають життя?
01.10.2025 16:01 Відповісти
)(уйлу сподобалась армія США, стеляча раком йому червону доріжку і він прагне продовження ганьби США. Та й агенту краснову слід дати нові доручення.
01.10.2025 16:14 Відповісти
Якщо є подразнення - почеши, але не сильно, бо буде вава. А взагалі - то до лікарів. Причому рудій мавпі до одного, а московитам - до іншого. Після правильного прийому у лікаря можете чесатися на концерті кобзона досхочу!
01.10.2025 16:22 Відповісти
 
 