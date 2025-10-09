"Томагавки" могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что поставка ракет Tomahawk от США может заставить РФ сесть за стол переговоров.

Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский подтвердил, что лидер США "может дать Украине некоторые дальнобойные вещи", которые усилят Украину.

На последней встрече с Трампом были обещания работать на техническом уровне и рассматривать такую возможность.

Он отметил, что вопрос поставки нового дальнобойного оружия он поднимал еще во время прошлой администрации Джо Байдена, но тогда был отказ.

"Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, - "Томагавки". Все такие вещи могут усилить Украину и заставить россиян быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров", - добавил президент.

Читайте: РФ призывает США "трезво и здраво" подойти к вопросу о поставках Tomahawk Украине, - МИД России

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ