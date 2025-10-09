РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9650 посетителей онлайн
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
454 15

"Томагавки" могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров, - Зеленский

Зеленский прокомментировал возможность поставок ракет Томагавк

Президент Владимир Зеленский считает, что поставка ракет Tomahawk от США может заставить РФ сесть за стол переговоров.

Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский подтвердил, что лидер США "может дать Украине некоторые дальнобойные вещи", которые усилят Украину.

На последней встрече с Трампом были обещания работать на техническом уровне и рассматривать такую возможность.

Он отметил, что вопрос поставки нового дальнобойного оружия он поднимал еще во время прошлой администрации Джо Байдена, но тогда был отказ.

"Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, - "Томагавки". Все такие вещи могут усилить Украину и заставить россиян быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров", - добавил президент.

Читайте: РФ призывает США "трезво и здраво" подойти к вопросу о поставках Tomahawk Украине, - МИД России

Ранее Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на два источника писало, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.

Также Келлог заявил, что Белый дом и непосредственно президент США не возражают против атак Украины на цели, расположенные в глубине России.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22185) россия (97580) США (28027) Томагавк (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Знову ставки на те що колись,можливо,дадуть чи продадуть Де те на фоні якого ти парився,записуючи черговий відосик?
показать весь комментарий
09.10.2025 10:29 Ответить
+1
Угу, угу, АТАКМСів навіть стільки не передавали. Точно те саме чули про Хаймарси, Ф-16 та Абрамси. Головне - вірити.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
400 Томагавків які погасять світло в москві змусять путлєра задуматись
показать весь комментарий
09.10.2025 10:27 Ответить
Угу, угу, АТАКМСів навіть стільки не передавали. Точно те саме чули про Хаймарси, Ф-16 та Абрамси. Головне - вірити.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:30 Ответить
А як же без надії - без надії лапки вверх - не діждуться
показать весь комментарий
09.10.2025 10:33 Ответить
Взагалі Україні повинні дати ядерну зброю. Саме над цим повинні працювати дипломати. Ти більше ж Будапештський меморандум і так далі.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:41 Ответить
І 140 лярдів євро кредиту і https://www.unian.ua/world/kredit-yes-na-140-milyardiv-ukrajina-hoche-sama-virishuvati-kudi-vitrachati-groshi-13153236.html не питати куди ми їх витрачаємо
показать весь комментарий
09.10.2025 10:48 Ответить
Знову ставки на те що колись,можливо,дадуть чи продадуть Де те на фоні якого ти парився,записуючи черговий відосик?
показать весь комментарий
09.10.2025 10:29 Ответить
Очередная вундервафля. 4 года слышим . Вундервафля в паре с томагавками. Ещё 4 года будут обсуждать. А люди гибнут на войне. З******Али эти зелёные, и те рыжие. А из-за кулис высовывается длинный крючковатый нос. И дёргает верёвками на которых висят марионетки
показать весь комментарий
09.10.2025 10:31 Ответить
Фахівці туфтологи про перемоги ЗЄрмака вивчайте матчасть, бо серете у мізки громадян, які самі могли б погуглити і прочитати, що Томагавки є морського і повітряного базування і відповідні носії до них. Наземного США давно зняла з виробництва і експлуатації і їх було мало. Чим зелена ***** їх буле запускати із стратегічних бомбардувальників, чи з кораблів яких немає? Чергова брєдятіна від зеленого виродка в дусі самітів миру, безпекових угод в усієї іншої хуцпятої брєдятіни. Головне ************ має що засирати укрпїнчикам у мізки.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:32 Ответить
Файрпойнт перепаяє муриканські Томагавки на наші Потужники і будемо запускати з катапульт.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:50 Ответить
Американці ніколи не дадуть Україні Томагавки, це не 100 відсотків, а мільйон відсотків........ Іде елементарна політична демагогія.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:32 Ответить
Де фламінго, члєнограй?
показать весь комментарий
09.10.2025 10:34 Ответить
Каже , що десь літають , але схоже знову на брехню 🙁
показать весь комментарий
09.10.2025 10:39 Ответить
Зразу після хаймарсів. Абрамсів. Леопардів. Ф-16. Які там ще вундерваффе були, які змусять?
показать весь комментарий
09.10.2025 10:35 Ответить
Зеленський вміє тільки погрожувати кацапам
у своіх відосиках , а ті тим часом цілодобово вбивають
наших цивільних !
Допоки вони на своій шкурі не відчують того свавілля ,
яке відчувають
українці , нічого доброго не буде !!
Не можеш цього робити і успішно керувати краіною ,
іди геть з президентського крісла
показать весь комментарий
09.10.2025 10:38 Ответить
Нет, эти хронические алкаши протрезветь не смогут, их надо уничтожить ,других вариантов нет.
показать весь комментарий
09.10.2025 10:41 Ответить
 
 