Трамп може отримати Нобелівську премію миру, якщо зупинить війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, але лише за певної умови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Зеленський наголосив, що Україна буде рада висунути Трампа на престижну премію, якщо той зможе натиснути на російського диктатора Володимира Путіна й змусити його зупинити війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року

"Ми будемо дуже раді висунути президента Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він натисне на Путіна і зупинить його", - сказав глава держави.

Президент України уточнив, що підтримка може стати реальною лише тоді, коли Трамп посадить Путіна за стіл переговорів і доб’ється припинення вбивств українців.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський також зазначив, що перемир’я - це ще не кінець війни, але воно стане найважливішим кроком до справжнього миру.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо "за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вважав, що зможе зупинити Путіна раніше, ніж домогтися припинення вогню на Близькому Сході, - Зеленський

Після цього у Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир".

Пізніше лідерка венесуельської опозиції присвятила її "стражденному народу Венесуели" і президенту США Дональду Трампу.

Читайте також: Трамп подякував Путіну за підтримку на здобуття Нобелівської премії миру