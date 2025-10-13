УКР
Новини Трампа номінують на Нобелівську премію Нобелівська премія миру
493 22

Трамп може отримати Нобелівську премію миру, якщо зупинить війну, - Зеленський

Зеленський: підтримаю Трампа на Нобелівську премію, якщо він зупинить війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, але лише за певної умови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Зеленський наголосив, що Україна буде рада висунути Трампа на престижну премію, якщо той зможе натиснути на російського диктатора Володимира Путіна й змусити його зупинити війну.

"Ми будемо дуже раді висунути президента Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він натисне на Путіна і зупинить його", - сказав глава держави.

Президент України уточнив, що підтримка може стати реальною лише тоді, коли Трамп посадить Путіна за стіл переговорів і доб’ється припинення вбивств українців.

Зеленський також зазначив, що перемир’я - це ще не кінець війни, але воно стане найважливішим кроком до справжнього миру.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо "за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Після цього у Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир".

Пізніше лідерка венесуельської опозиції присвятила її "стражденному народу Венесуели" і президенту США Дональду Трампу.

Зеленський Володимир (25786) Нобелівська премія (108) путін володимир (24910) Нобелівський комітет (29) Трамп Дональд (7317) війна в Україні (6538)
Топ коментарі
+5
З того що ми бачимо, Трамп скоріше погодиться на капітуляцію України, аніж реально натисне на путіна... в тому чи іншому випадку війна завершиться, просто він ще не впевнений чи при капітуляції України отримає нобеля
13.10.2025 00:23 Відповісти
+5
Шнобелівська премія замість Нобелівської.
13.10.2025 00:23 Відповісти
+4
Звучить, як знущання у стилі "сіль на рану". Якийсь москальський кріт надоумив Віслюка під'їпти Трампа.
13.10.2025 00:39 Відповісти
Донні кинули кістку "обіцянка-цяцянка" - томагавки тепер нам гарантовані.
13.10.2025 00:20 Відповісти
13.10.2025 00:23 Відповісти
13.10.2025 00:23 Відповісти
Ну это не тебе решать а нобелевскому комитету, но ты можешь предложить ему памятник нерукотворный, где ни будь в центре Киева, в обмен на тысячу Томоговок, думаю есть все шансы что этот нарцисс не устоит
13.10.2025 00:24 Відповісти
Пам'ятник на Бессарабці (замість Леніна?).
13.10.2025 00:47 Відповісти
У часи Другої світової війни на місці, де встановили монумент, була розміщена шибениця, де німецькі військові проводили публічні страти заручників.
13.10.2025 00:50 Відповісти
13.10.2025 00:39 Відповісти
Їрмак підказав
13.10.2025 00:41 Відповісти
Та в гундосого все оточення москвороте в побуті, як і він сам.
13.10.2025 00:49 Відповісти
дєдушка з горя повіситись хоче, а ЗЄльониш у нього на ногах кататись буде як на тарзанці

нєхорошо, нєкрасіво.....

.
13.10.2025 00:49 Відповісти
зе торгує преміями??
тільки через єрмака..
13.10.2025 00:48 Відповісти
підколює: вєк донні нобєля нє відать
13.10.2025 00:50 Відповісти
Томагавки на "потужній" голос зе за шнобелівку...а може за томагавки відставка зе і його команди?
13.10.2025 00:48 Відповісти
Подивився передвиборчу програму ЗЕпідора "країна мрій", авід якої в екстаз впадало зелене стадо виборців і чомусь ніде не побачив, що Байден чи Трамп має зупинити війну. Тоді найвеличніший підор вішав мудрому наріду локшину, що якщо він не зупинить війну, то він піде, а йде він лише на один строк і за владу він не тримається, нє то шо погані попередники... Зараз ця зелена падаль вже стопітсот разів перевзулася і завдяки тупорилості лохторату з пам"яттю як у рибок гуппі, тепер вже Трамп має зупинити війну з рашкою, а про те, що зупинка війни була стрижнем передвиборчої програми ЗЕпідора вже жодна рибка гупі не згадує... У всьому тепер винен Байден, Трамп та клята Європа з НАТО, з яких ткпорилі ****** регочуть не згадуючи, що досі держава Україна живе виключно завдяки мільярдам євро та баксів тих самих ЄС та Штатів, яких вони поливають лайном як москальсько-підарська пропаганда, бо антизахідну пропаганду ЗЕленопідарів від раша-підарів вже не можна відрізнити.
13.10.2025 00:48 Відповісти
Тампон завтра віддасть Україну ***** і скаже що війну зупинив. Радійте що дурненькі. Дебіл. Або як на ближньому сході ХАМАС віддає Ізраїлю пару десятків заручників за це Ізраїль відходить з територій з яких цілий рік вибивав терористів ХАМАСа. Тепер ХАМАС захоплює назад всі ці території і рано чи пізно почне все знову. Оце ваше зупинення війни на яке ви постійно дрочите. Представте собі коли лікар приходить до важкохворого в палату і заявляє що він зупиняє лікування.
13.10.2025 00:50 Відповісти
Дешевий шантаж вродженого типіла. Скажи краще куди тікать після війни, якщо раша розвалиться, а Ізраїль відморозиться?
13.10.2025 00:54 Відповісти
Трамп затаїв злобу на зеленського за "український імпічмент", то зеленський вирішив задобрити трампа цукеркою "нобелівська премія"?
13.10.2025 01:10 Відповісти
Орден лєніна він отримає!
13.10.2025 01:12 Відповісти
Трамп можливо, і здатен натиснути на ***** і зупинити його просування, (хоча і не факт, що здатен); але зупинити цим війну він не може за визначенням. Тому що зупинити війну означає не що інше, як позбавити можливості касапів і їх царя (без різниці, яке буде його прізвище, ***** чи ****** і т.п.) воювати. І це можливо лише розпадом касапської войовничої недоімперії, і ніяк інакше. Інакше касапам завжди кортітиме "брать Киев, брать Варшаву, брать Берлин", тощо.

а ЄрЗе цієї істини - не доганяє; та й вона його менталітету непотрібна...
13.10.2025 01:18 Відповісти
 
 