Трамп може отримати Нобелівську премію миру, якщо зупинить війну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, але лише за певної умови.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.
Зеленський наголосив, що Україна буде рада висунути Трампа на престижну премію, якщо той зможе натиснути на російського диктатора Володимира Путіна й змусити його зупинити війну.
"Ми будемо дуже раді висунути президента Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він натисне на Путіна і зупинить його", - сказав глава держави.
Президент України уточнив, що підтримка може стати реальною лише тоді, коли Трамп посадить Путіна за стіл переговорів і доб’ється припинення вбивств українців.
Зеленський також зазначив, що перемир’я - це ще не кінець війни, але воно стане найважливішим кроком до справжнього миру.
Нагадаємо, Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо "за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".
Після цього у Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир".
Пізніше лідерка венесуельської опозиції присвятила її "стражденному народу Венесуели" і президенту США Дональду Трампу.
нєхорошо, нєкрасіво.....
.
тільки через єрмака..
Байден,Трамп та клята Європа з НАТО, з яких ткпорилі ****** регочуть не згадуючи, що досі держава Україна живе виключно завдяки мільярдам євро та баксів тих самих ЄС та Штатів, яких вони поливають лайном як москальсько-підарська пропаганда, бо антизахідну пропаганду ЗЕленопідарів від раша-підарів вже не можна відрізнити.
а ЄрЗе цієї істини - не доганяє; та й вона його менталітету непотрібна...