У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет через ненагородження Трампа: "Політика важливіша за мир"

У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.

Про це заявив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде такої людини, яка зможе зрушувати гори лише силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир", - написав він.

Раніше Трамп неодноразово висловлював упевненість, що заслуговує на Нобелівську премію миру за свої ініціативи щодо нормалізації відносин між Ізраїлем і кількома арабськими країнами, але нагороду йому так і не присудили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться домогтися припинення вогню, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.