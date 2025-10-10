УКР
Новини Трампа номінують на Нобелівську премію
3 029 39

У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет через ненагородження Трампа: "Політика важливіша за мир"

Трамп про гарантії безпеки

У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.

Про це заявив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде такої людини, яка зможе зрушувати гори лише силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир", - написав він.

Раніше Трамп неодноразово висловлював упевненість, що заслуговує на Нобелівську премію миру за свої ініціативи щодо нормалізації відносин між Ізраїлем і кількома арабськими країнами, але нагороду йому так і не присудили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться домогтися припинення вогню, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

Нобелівська премія (103) Трамп Дональд (7302)
Топ коментарі
+24
Премію миру заслуговують діями, а не ляпанням язиком.
показати весь коментар
10.10.2025 15:11 Відповісти
+13


https://pbs.twimg.com/media/G25NNRRWEAArA7n?format=jpg&name=small
показати весь коментар
10.10.2025 15:09 Відповісти
+10
Хоч би Албанія знов не пішла на Вірменію!
показати весь коментар
10.10.2025 15:12 Відповісти
Рижий поц понюхав "лисого" ахаахах
показати весь коментар
10.10.2025 15:08 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/G25NNRRWEAArA7n?format=jpg&name=small
показати весь коментар
10.10.2025 15:09 Відповісти
хххаааа......
обтікай коричневий чубчик!!!
тільки не зрозуміло, хто тепер головний ворог сша?
норвегія чи венесуела? бо, всіх інших геніальний доні вже замирив.
показати весь коментар
10.10.2025 15:09 Відповісти
Венесуеле пипец надо ж на Мадуре сорватся)))
показати весь коментар
10.10.2025 15:10 Відповісти
та, потопить декілька рибацьких човнів під соусом боротьби з наркотрафіком, тай все.
показати весь коментар
10.10.2025 15:16 Відповісти
сюр ***
показати весь коментар
10.10.2025 15:10 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2025 15:12 Відповісти
...і це скоріш за все не сльози
показати весь коментар
10.10.2025 15:38 Відповісти
Хоч би Албанія знов не пішла на Вірменію!
показати весь коментар
10.10.2025 15:12 Відповісти
на яку Вірменію? Він помирив Албанію з Азербайджаном!
показати весь коментар
10.10.2025 15:40 Відповісти
така гарна червона доріжка та неймовірна угода із ****** в анкориджі
Україна задовбається "святкувати"
показати весь коментар
10.10.2025 15:12 Відповісти
Трамп залишився зі шнобелем
Щоб потішити нещасного діда, можна вручити йому дійсно заслужену нагороду:
показати весь коментар
10.10.2025 15:13 Відповісти
"Політика важливіша за мир") Сторіччя минають, а прості ковбої так і не відучилися рубати прямо те, що всякі витончені джентльмени вміють коректно завуалювати)
показати весь коментар
10.10.2025 15:17 Відповісти
Администрация Трампа опустилась до вымогательства "нобелевки". Величие, однако.
показати весь коментар
10.10.2025 15:18 Відповісти
От коли він примирить анунаків з Нібіру, рептилоїдів і марсіян, то тоді вже стопудово "нобелівка" буде його! Головне, щоб лікарі далеко не відходили, а Меланка вчасно нагадувала ліки приймати.
показати весь коментар
10.10.2025 15:18 Відповісти
Раз президента миру з Трампа не получилось, треба переобуватись в президента війни, тим більше міністерство відповідне вже є ну і рило плешиве яке варто начистити теж є
показати весь коментар
10.10.2025 15:19 Відповісти
Комітетчиків ловлять
показати весь коментар
10.10.2025 15:22 Відповісти
Вовки ганебні цей Нобелівський комітет, треба ввести проти них санкції через два тижні! Була зупинена така масштабна війна між Албанією та Вірменію, а премію миру не дали!
показати весь коментар
10.10.2025 15:23 Відповісти
Албанією і Абібарджаном.
показати весь коментар
10.10.2025 15:58 Відповісти
Це вони серйозно?

Схоже на ...сутінки_США... (с)

Вони стають схожими на якихось дикунів, що ласі на блискучі брязкальця...

Цей світ простує до прірви. І це станеться дуже скоро.
показати весь коментар
10.10.2025 15:23 Відповісти
Перетворив Америку на світове посмішовище !!! Краснов отримає солідну суму від пукана.
показати весь коментар
10.10.2025 15:24 Відповісти
Трампу -- премію " Ріголетто".
показати весь коментар
10.10.2025 15:24 Відповісти
Політика важливіша за мир.
І це каже білий дім, який саме через політику не веде до миру
показати весь коментар
10.10.2025 15:27 Відповісти
це ж класика
показати весь коментар
10.10.2025 15:30 Відповісти
щоб отримати премію треба зробити трохи більше ніж *****
показати весь коментар
10.10.2025 15:39 Відповісти
Там нет премии которой достоин Трамп, если введут премию для кретинов то тогда он её получит непременно.
показати весь коментар
10.10.2025 15:48 Відповісти
Мало того! Зажилили Трампу і премію в галузі медицини! Хоча Трамп заявив про шкідливість парацетамолу! І в галузі фізики обійшли! І взагалі!
показати весь коментар
10.10.2025 15:48 Відповісти
егеж-
ТРАМПОНІЗМ важливіший
за здоровий глузд
8 війн за 24 години
показати весь коментар
10.10.2025 15:52 Відповісти
500 'томагавків' для України (з них 50 з ядерними боєголовками, щоб московія не дуже рипалася, коли по ній битимуть решта 450), і ми домовимося зі шведськими друзями про наступну премію для Трампа.
показати весь коментар
10.10.2025 15:58 Відповісти
Премію від пуйла отримай, імпотент.
показати весь коментар
10.10.2025 16:00 Відповісти
а мог бы получить. надо было просто вместо красной дорожки подогнать Хйлу автозак - он такое любит, как раз бы и прочувствовал. а потом почтой до Киева. но для этого нужно быть адекватным соображающим человеком, а сейчас таких нет, еще и коронавирус мозги прожарил.
показати весь коментар
10.10.2025 16:00 Відповісти
До Києва? Кротам в обійми?
показати весь коментар
10.10.2025 16:32 Відповісти
Трамп ніколи не дозволить бомбити Москву та Пітер. Агент Краснов
виконує накази "шефа". А пускати ракети на село- це марнотрацтво.
показати весь коментар
10.10.2025 16:02 Відповісти
Трамп згаяв свій шанс на цьогорічну нобелівку в Анкориджі, коли мав абсолютну змогу доставити х...ла в Гаагу, або елементарно завалити.
показати весь коментар
10.10.2025 16:14 Відповісти
От як знищить терористів, хоча б для початку найголовнішого (рашку), тоді можна зі спокійною совістю давать нобельку
показати весь коментар
10.10.2025 16:30 Відповісти
***** дасть йому свою премію
показати весь коментар
10.10.2025 16:37 Відповісти
🤣🤣🤣 , Ovalni kabinet okupiroval kloun , i pakusal vseh vakrug sebia virusom beshenstva ....
показати весь коментар
10.10.2025 17:02 Відповісти
 
 