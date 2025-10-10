У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет через ненагородження Трампа: "Політика важливіша за мир"
У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він "ставить політику вище за мир" після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.
Про це заявив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде такої людини, яка зможе зрушувати гори лише силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир", - написав він.
Раніше Трамп неодноразово висловлював упевненість, що заслуговує на Нобелівську премію миру за свої ініціативи щодо нормалізації відносин між Ізраїлем і кількома арабськими країнами, але нагороду йому так і не присудили.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться домогтися припинення вогню, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.
Нобелівську премію миру отримала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.
https://pbs.twimg.com/media/G25NNRRWEAArA7n?format=jpg&name=small
обтікай коричневий чубчик!!!
тільки не зрозуміло, хто тепер головний ворог сша?
норвегія чи венесуела? бо, всіх інших геніальний доні вже замирив.
Україна задовбається "святкувати"
Щоб потішити нещасного діда, можна вручити йому дійсно заслужену нагороду:
Схоже на ...сутінки_США... (с)
Вони стають схожими на якихось дикунів, що ласі на блискучі брязкальця...
Цей світ простує до прірви. І це станеться дуже скоро.
І це каже білий дім, який саме через політику не веде до миру
ТРАМПОНІЗМ важливіший
за здоровий глузд
8 війн за 24 години
виконує накази "шефа". А пускати ракети на село- це марнотрацтво.