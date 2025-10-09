УКР
Новини Трампа номінують на Нобелівську премію
Україна висуне кандидатуру Трампа на Нобелівську премію, якщо він сприятиме припиненню війни, - Зеленський

Зеленський: Трамп може стати кандидатом на Нобелівську премію миру

Якщо президенту США Дональду Трампу вдасться домогтися припинення вогню, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Я думаю, що Президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин, і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Вважаю, що це була його мета з самого початку", - зазначив Зеленський.

За його словами, сьогодні російський очільник Володимир Путін особисто боїться припинення вогню.

"З повномасштабної війни піти на припинення вогню і розпочати потім знов повномасштабну війну – це для них непросто. Економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну. Але можливо, дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює", - вважає президент.

Він додав, що сам факт досягнення припинення вогню спонукатиме до мирних переговорів, що стане великим здобутком.

"Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який пропонує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ініціаторами стали народні депутати з груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко), "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов і Микола Тищенко.

Зеленський Володимир (25742) Нобелівська премія (101) Трамп Дональд (7295)
Топ коментарі
+6
Пропоную створити багатосерійний мультфільм "Дональд".І одну з серій назвати "Дональд і Нобелевська премія"
09.10.2025 12:09 Відповісти
+5
Кожна фракція висуває свого члена і з висунутими членами прибувають у президію...
09.10.2025 12:12 Відповісти
+2
да навіть на Оскара, нехай дідусь радіє - головне щоб кацапам смерть була від рішення Трампа
09.10.2025 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Норвегия независимая богатая страна и ей до лампочки все эти облизывания рыжего балабола
09.10.2025 12:10 Відповісти
Генерал на рыбалке. Раскладной стульчик, солдат над ним зонтик держит. В ведерке со льдом коньячек, под салфеточкой лимончик. Третий час ловит, ни одной поклевки. Голос с неба:
- А ведь хер прикажешь
09.10.2025 12:23 Відповісти
Поки що Тампон робив одні пакості для України і змушував до капітуляції
09.10.2025 12:11 Відповісти
09.10.2025 12:17 Відповісти
Да, там так и зааплодируют! Кто хочет может высунуть кого захочет, только вопрос в том, кому это интересно!
09.10.2025 12:13 Відповісти
Бабам, не?
09.10.2025 12:18 Відповісти
09.10.2025 12:14 Відповісти
Діалог росії та США поставлений на «серйозну паузу», - пєсков
09.10.2025 12:15 Відповісти
значить Томагавки вже в Нас
09.10.2025 12:16 Відповісти
і безліч фламінгів
09.10.2025 12:21 Відповісти
з Томагавками Фламінго на брухт
09.10.2025 12:22 Відповісти
байстрюк висунe папі, якщо папа байстрюку погладить.
два придурка - серіал нескічненний...
09.10.2025 12:18 Відповісти
Трамп може "протверезити" росіян - Зеленський
09.10.2025 12:21 Відповісти
девіз зелених - "Ніколи сам!"
09.10.2025 12:25 Відповісти
Оце лизнув так лизнув.....
09.10.2025 12:26 Відповісти
Для нас важливіше питання, на яку "премію" тебе висунути?)
09.10.2025 12:29 Відповісти
з бубою гарно на базарі семками торгувати - він не виробник, він торгаш.
09.10.2025 12:34 Відповісти
Зе і його банда нічого не роблять для перемоги нашоі
краіни , жодної копійки не надіслали для нашоі арміі !!
Всю надію Зехерпіду покладає на Трампа , а у випадку
того, якщо нічого не вийде у рудого ,
Зе скаже , що він ні в чому не винен !
Чесно скажу Вам , дорогі украінці , це пі......ець 😡
09.10.2025 12:48 Відповісти
шо вже відкопали.
а був вибір, але ми не помітили.
09.10.2025 12:51 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/shans-trampa-na-nobelevskuyu-premiyu-mira/ Олег Пономарь: Трамп среди номинантов на Нобелевскую премию мира.
Объявление победителя состоится в Норвегии в эту пятницу.
Да, шансы Трампа немного выросли сегодня после объявления о сделке по Ближнему Востоку. Не зря Рубио прибежал к Трампу прямо во время совещания с важной новостью чтобы Трамп мог скорее написать победный пост (первым). Трамп, конечно, приложил все усилия для того, чтобы сделка с Хамас произошла до пятницы.
Шансы Трампа выросли (согласно букмекерам) с 2 до 6%, но все равно он идет на 5-ом месте и отстает от первого места на 25% (суданская благотворительная организация).
Комитет обычно принимает решение заранее и комитет говорил, что решение принято в понедельник. Но в истории были прецеденты изменения в последнюю ночь.
Норвегия говорит, что Трамп давит на них неимоверно, угрожает поднять тарифы и тд. Но такие прецеденты тоже были в истории. Например, Китай грозил санкциями когда Комитет присуждал премию китайскому диссиденту, но Комитет не прогнулся.
В Норвегии говорят в кулуарах, что такое давление Трампа смешно и он никак не подходит под их критерии, так как он противник демократии и прав человека (использование армии против своего народа и правоохранителей против политических оппонентов и тд).
Вот такой расклад - без воды. Теперь вы понимаете почему Трамп ТАК хотел завершить войну в Украине?
09.10.2025 13:04 Відповісти
Запізно! До завтра вже не вспіють зупинити х**ла! Хіба що Дохла Білка власноручно пристрелить Недопалка. То тоді навіть я за Білку проголосую!
09.10.2025 13:31 Відповісти
 
 