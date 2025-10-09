Україна висуне кандидатуру Трампа на Нобелівську премію, якщо він сприятиме припиненню війни, - Зеленський

Якщо президенту США Дональду Трампу вдасться домогтися припинення вогню, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

про це президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Я думаю, що Президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин, і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Вважаю, що це була його мета з самого початку", - зазначив Зеленський.

За його словами, сьогодні російський очільник Володимир Путін особисто боїться припинення вогню.

"З повномасштабної війни піти на припинення вогню і розпочати потім знов повномасштабну війну – це для них непросто. Економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну. Але можливо, дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює", - вважає президент.

Він додав, що сам факт досягнення припинення вогню спонукатиме до мирних переговорів, що стане великим здобутком.

"Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який пропонує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ініціаторами стали народні депутати з груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко), "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов і Микола Тищенко.