Україна висуне кандидатуру Трампа на Нобелівську премію, якщо він сприятиме припиненню війни, - Зеленський
Якщо президенту США Дональду Трампу вдасться домогтися припинення вогню, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
"Я думаю, що Президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин, і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Вважаю, що це була його мета з самого початку", - зазначив Зеленський.
За його словами, сьогодні російський очільник Володимир Путін особисто боїться припинення вогню.
"З повномасштабної війни піти на припинення вогню і розпочати потім знов повномасштабну війну – це для них непросто. Економічно непросто, з суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку. Тому так складно американцям змусити його до реальних перемовин, і тому поки він обирає війну. Але можливо, дуже можливо це припинити. Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює", - вважає президент.
Він додав, що сам факт досягнення припинення вогню спонукатиме до мирних переговорів, що стане великим здобутком.
"Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", – запевнив Зеленський.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який пропонує висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ініціаторами стали народні депутати з груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко), "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов і Микола Тищенко.
- А ведь хер прикажешь
два придурка - серіал нескічненний...
краіни , жодної копійки не надіслали для нашоі арміі !!
Всю надію Зехерпіду покладає на Трампа , а у випадку
того, якщо нічого не вийде у рудого ,
Зе скаже , що він ні в чому не винен !
Чесно скажу Вам , дорогі украінці , це пі......ець 😡
а був вибір, але ми не помітили.
Объявление победителя состоится в Норвегии в эту пятницу.
Да, шансы Трампа немного выросли сегодня после объявления о сделке по Ближнему Востоку. Не зря Рубио прибежал к Трампу прямо во время совещания с важной новостью чтобы Трамп мог скорее написать победный пост (первым). Трамп, конечно, приложил все усилия для того, чтобы сделка с Хамас произошла до пятницы.
Шансы Трампа выросли (согласно букмекерам) с 2 до 6%, но все равно он идет на 5-ом месте и отстает от первого места на 25% (суданская благотворительная организация).
Комитет обычно принимает решение заранее и комитет говорил, что решение принято в понедельник. Но в истории были прецеденты изменения в последнюю ночь.
Норвегия говорит, что Трамп давит на них неимоверно, угрожает поднять тарифы и тд. Но такие прецеденты тоже были в истории. Например, Китай грозил санкциями когда Комитет присуждал премию китайскому диссиденту, но Комитет не прогнулся.
В Норвегии говорят в кулуарах, что такое давление Трампа смешно и он никак не подходит под их критерии, так как он противник демократии и прав человека (использование армии против своего народа и правоохранителей против политических оппонентов и тд).
Вот такой расклад - без воды. Теперь вы понимаете почему Трамп ТАК хотел завершить войну в Украине?