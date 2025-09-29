Група нардепів пропонує Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру.

У Верховній Раді з'явився новий проєкт постанови, який пропонує висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Проєкт постанови №14088 опубліковано на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Документ називається "Проєктом Постанови про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру".

Текст проєкту постанови поки не оприлюднено.

Авторами виступили народні депутати із груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко), "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов та Микола Тищенко.

Зазначимо, що якщо Дональд Трамп усе-таки стане лауреатом, то він буде п'ятим президентом Сполучених Штатів, який здобув цю премію, після Теодора Рузвельта, Вудро Вільсона, Джиммі Картера та Барака Обами.