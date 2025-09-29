Група нардепів пропонує Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру
У Верховній Раді з'явився новий проєкт постанови, який пропонує висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Проєкт постанови №14088 опубліковано на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Документ називається "Проєктом Постанови про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру".
Текст проєкту постанови поки не оприлюднено.
Авторами виступили народні депутати із груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко), "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов та Микола Тищенко.
Зазначимо, що якщо Дональд Трамп усе-таки стане лауреатом, то він буде п'ятим президентом Сполучених Штатів, який здобув цю премію, після Теодора Рузвельта, Вудро Вільсона, Джиммі Картера та Барака Обами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
О цЕ лизнули Так Лизнули.
Ти і тут комуняко юний і синок маршруточника засвітився своїм засцаним диваном?
А біля неї вбивав Кремль її коханців -своїх ворогів, Гонгазде та Шеремета.
Як там опинився наприклад Сірьожа? а Тепер це ригоПРокремлівська тварина ...
Я особисто різалася на блозі Притулити за Українську мову а вона за КАКУЮРАЗНІЦУ - потім забанила мене . Це був період Яника ...
колян, людина слова!
а інакше - ніяк !
.
Провокація! Викинули пропозицію від якої неможливо відмовитися...
«Трамп всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка от Путина»,
«То, что Трамп говорит в понедельник, не совпадает с тем, что он говорит во вторник»
"Трамп всегда возвращается… Главное Трампа - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы».
«Трамп всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка от Путина», - напомнил на условиях анонимности чиновник ЕС.
«То, что Трамп говорит в понедельник, не совпадает с тем, что он говорит во вторник», - развил эту же мысль неназванный соратник Макрона.
И это поистине уникальный случай, когда точка зрения европейских чиновников совпала с позицией российского «ястреба» Дмитрия Медведева, зампреда Совбеза РФ, который выразил уверенность в том, что прежний Трамп вернется: «Он всегда возвращается… Главное Трампа - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы».
В Кремле не увидели никакой трагедии. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Радио РБК, сейчас в арсенале Трампа «доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского», но у Москвы «будет возможность довести свою оценку до американской стороны».
«В подходах нынешней администрации США видим не только стремление способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу», -Сергей Лавров
https://novayagazeta.eu/articles/2025/09/29/segodnia-zakanchivaetsia-iubileinaia-genassambleia-oon-vse-obsuzhdali-donalda-trampa-i-ego-zaiavleniia?fbclid=IwY2xjawNHmDhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhNzgxY3pTekI1Y3RQcTNJAR6OzNohCmd5vwB0JsMYSqRpDf1v-UKfqw2lQuWtur5u7I-bywy1o3WaldMisg_aem_Ybom7ZljfyZq_goEqgoXdA
https://novayagazeta.eu/articles/2025/09/29/segodnia-zakanchivaetsia-iubileinaia-genassambleia-oon-vse-obsuzhdali-donalda-trampa-i-ego-zaiavleniia?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExYTc4MWN6U3pCNWN0UHEzSQEejszaIQpneb8AdCbDGEqkaQ39b_lCn6sNpULlrbq-buyPm8sMtaN1mpXTIrI_aem_Ybom7ZljfyZq_goEqgoXdA
Плюс - майонез.
Подавайте вже заодно й Зегевару на "нобелівку" по літературі за серію його книг про війну.
Він нічого не зробив корисного а ні для Америки, а ні для світу. Це шахрай, який тільки збагачується завдяки владі, та його родина теж. Вони думають, шо у труні будуть кишені !?
Идиоты…
колян тищенко до сих пор себя нормально чухает я так понял? в зраду себе спокойно ходит, не в сизо, депутатик до сих пор. Порешали, все на мази?