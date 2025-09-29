УКР
Новини Трампа номінують на Нобелівську премію
1 667 60

Група нардепів пропонує Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Українські нардепи пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру

У Верховній Раді з'явився новий проєкт постанови, який пропонує висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Проєкт постанови №14088 опубліковано на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Документ називається "Проєктом Постанови про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру".

Текст проєкту постанови поки не оприлюднено.

Авторами виступили народні депутати із груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко), "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов та Микола Тищенко.

Зазначимо, що якщо Дональд Трамп усе-таки стане лауреатом, то він буде п'ятим президентом Сполучених Штатів, який здобув цю премію, після Теодора Рузвельта, Вудро Вільсона, Джиммі Картера та Барака Обами.

Автор: 

ВР (15240) Нобелівська премія (99) постанова (100) Нобелівський комітет (27) Трамп Дональд (7256)
Топ коментарі
+20
цвіт нації! один чого тільки калян катлєта вартий.
29.09.2025 19:39 Відповісти
+14
пропоную цим депутатам зебільним в прямому етері поцілувати Трампа в дупу
29.09.2025 19:40 Відповісти
+12
Це Повний Пі***ец🤬🤬🤬
О цЕ лизнули Так Лизнули.
29.09.2025 19:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це Повний Пі***ец🤬🤬🤬
О цЕ лизнули Так Лизнули.
29.09.2025 19:39 Відповісти
Це після того як трамп пограбував Україну вкравши наші права на поклади корисних копалин, порти, аеропорти та інфраструктуру! Де ж та гідність за яку боролась Революція гідності? Те що в кончених депутатів немає гідності це зрозуміло, але ж український нарід має гідність і ніколи не плазував перед Трампом чи будь ким іншим!
29.09.2025 19:48 Відповісти
Телятко ще в сраці, а Зелені його вже ріжуть.
29.09.2025 19:53 Відповісти
Цим депутатам потрібно штурманути кілька посадок під Покровськом щоб мати моральне право від імені народу України робити такі заяви!
29.09.2025 20:38 Відповісти
"Мудрий нарід" зробив свою справу в 2019-му. "Мудрий нарід" готовий плазувати перед будь яким клоуном, який пообіцяє більше, ніж його конкурент. І при чому тут "Революція гідності"? Її робили зовсім інші люди...
29.09.2025 20:08 Відповісти
вони готуються грін карту купувати за 5 тис дол у трампа - й почали домовлятися на знижку
29.09.2025 20:20 Відповісти
цвіт нації! один чого тільки калян катлєта вартий.
29.09.2025 19:39 Відповісти
https://mezha.net/ua/bukvy/sluga-narodu-jurchenko-v-2009-roci-vkrav-chotiri-pljashki-piva-zmi/ Слуга народу» Юрченко в 2009 році вкрав чотири пляшки пива
29.09.2025 19:56 Відповісти
о!
Ти і тут комуняко юний і синок маршруточника засвітився своїм засцаним диваном?
29.09.2025 20:03 Відповісти
Зібрались одні "а-моральні авторитети"
29.09.2025 20:06 Відповісти
А Скороход , котру нагнули Риги , коли вона щось там ЗА розкриття вбивства коханця нардепа зі СН намагалося боротися - ну той що дав покази про конверти зЄльоним по 50шт зільольних за хороші голосування ... Наприклад -закрити випуск ракет та почати будувати дороги для рашистотанків з парадними ініціалами Зеленського на баштах ( латиною) .
29.09.2025 20:09 Відповісти
Вона мені нагадує Олену ПРитулу - консерву - редактора після вбивства Гонгадзе у з 2000 -по 2014 рулила УП - там "родились" як Таня Чорновол так й Сірожа з Мустахфою...
А біля неї вбивав Кремль її коханців -своїх ворогів, Гонгазде та Шеремета.
Як там опинився наприклад Сірьожа? а Тепер це ригоПРокремлівська тварина ...
Я особисто різалася на блозі Притулити за Українську мову а вона за КАКУЮРАЗНІЦУ - потім забанила мене . Це був період Яника ...
29.09.2025 20:17 Відповісти
пропоную цим депутатам зебільним в прямому етері поцілувати Трампа в дупу
29.09.2025 19:40 Відповісти
" Група нардепів пропонує ... " зализати Трампу ще дужче, чим зараз лиже головний зєлєбобік. А чому б і ні? Головне ж результат! ))
29.09.2025 20:07 Відповісти
"- нє пацани. томагавки я вам всерівно не дам!"
29.09.2025 19:40 Відповісти
як що колян каклєта каже нобелівка, то значить нобелівка.
колян, людина слова!
29.09.2025 19:41 Відповісти
А ЩО ВЖЕ МИР Є ЧИ ЯК?
29.09.2025 19:42 Відповісти
Уранці капець рашки - вечором Нобель

а інакше - ніяк !

.
29.09.2025 19:42 Відповісти
Вам би лизать. Кому за скільки пох.
29.09.2025 19:42 Відповісти
Збіговисько *********. Ото так лизанули дупу рудому.
29.09.2025 19:42 Відповісти
Ще заскоро , буде результат , тоді сувайте ним , куди заманеться .
29.09.2025 19:45 Відповісти
Сцикло року
29.09.2025 19:45 Відповісти
Від Скороход рашистошлюхи до Колі Катлєти - ату СБУ на них!!! Або одразу нехай й хйла впишуть ...І тоді СБУ!!!
29.09.2025 19:46 Відповісти
Ну хоча б за те що він зупинив столітню війну між Азербайджаном і Албанією
29.09.2025 19:48 Відповісти
Премія вечером - томагавки зранку , зранку премія ..
29.09.2025 19:48 Відповісти
Нехай спочатку ракети привезе ОСОБИСТО . Не може бути лауреат Миру, якщо не приїхав до Києва. Бо Київ- столиця світу
29.09.2025 19:48 Відповісти
29.09.2025 19:50 Відповісти
Він головному ворогу України ***** червону доріжку стелить, а наші депуДЯТЛИ його на Нобелівську премію Миру висувавють... Тьфу, мля! Слів немає...
29.09.2025 19:48 Відповісти
І присвоїти йому почесне звання Голупь Міра.
29.09.2025 19:49 Відповісти
Неправильный заголовок. Надо "Группа нардепов-******...в" и далее по тексту
29.09.2025 19:50 Відповісти
А це не допоможе. Ні санкцій, ні зброї.
29.09.2025 19:50 Відповісти
Тут треба підма(х)нути. Дипломатія заради перемоги.
29.09.2025 19:52 Відповісти
29.09.2025 19:52 Відповісти
Це за те, що переіменовує Департамент оборони в Департамент війни?
29.09.2025 19:53 Відповісти
Ета другоє
29.09.2025 20:19 Відповісти
Група нардепів пропонує Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру.

Провокація! Викинули пропозицію від якої неможливо відмовитися...

«Трамп всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка от Путина»,

«То, что Трамп говорит в понедельник, не совпадает с тем, что он говорит во вторник»

"Трамп всегда возвращается… Главное Трампа - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы».

«Трамп всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка от Путина», - напомнил на условиях анонимности чиновник ЕС.

«То, что Трамп говорит в понедельник, не совпадает с тем, что он говорит во вторник», - развил эту же мысль неназванный соратник Макрона.

И это поистине уникальный случай, когда точка зрения европейских чиновников совпала с позицией российского «ястреба» Дмитрия Медведева, зампреда Совбеза РФ, который выразил уверенность в том, что прежний Трамп вернется: «Он всегда возвращается… Главное Трампа - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы».

В Кремле не увидели никакой трагедии. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Радио РБК, сейчас в арсенале Трампа «доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского», но у Москвы «будет возможность довести свою оценку до американской стороны».

«В подходах нынешней администрации США видим не только стремление способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу», -Сергей Лавров

https://novayagazeta.eu/articles/2025/09/29/segodnia-zakanchivaetsia-iubileinaia-genassambleia-oon-vse-obsuzhdali-donalda-trampa-i-ego-zaiavleniia?fbclid=IwY2xjawNHmDhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhNzgxY3pTekI1Y3RQcTNJAR6OzNohCmd5vwB0JsMYSqRpDf1v-UKfqw2lQuWtur5u7I-bywy1o3WaldMisg_aem_Ybom7ZljfyZq_goEqgoXdA

https://novayagazeta.eu/articles/2025/09/29/segodnia-zakanchivaetsia-iubileinaia-genassambleia-oon-vse-obsuzhdali-donalda-trampa-i-ego-zaiavleniia?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExYTc4MWN6U3pCNWN0UHEzSQEejszaIQpneb8AdCbDGEqkaQ39b_lCn6sNpULlrbq-buyPm8sMtaN1mpXTIrI_aem_Ybom7ZljfyZq_goEqgoXdA
29.09.2025 19:53 Відповісти
Рецепт салату "Купа гівна": (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко), "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов та Микола Тищенко.
Плюс - майонез.
29.09.2025 19:56 Відповісти
Юрченко,який крав пиво в"Каштані",висуває Трампа на Нобелівку.Паноптикум,мля.
Подавайте вже заодно й Зегевару на "нобелівку" по літературі за серію його книг про війну.
29.09.2025 19:57 Відповісти
І з економіки.
29.09.2025 20:12 Відповісти
https://t.me/voynareal/123016 Міністр війни США Піт Гегсет вдарив себе по прутню скейтбордом
29.09.2025 19:58 Відповісти
Це ж не пательнею , можливо і не попав.
29.09.2025 20:29 Відповісти
дбл блд
29.09.2025 19:59 Відповісти
Трамп вже заявляв, що прийдуть, і будуть лизати. Не думав, що у деяких депутатів такі збочені рефлекси.
29.09.2025 20:00 Відповісти
А може блін зачекати того миру для початку?
29.09.2025 20:02 Відповісти
Рашитська провокація від кнопкодавів. Як завжди
29.09.2025 20:04 Відповісти
Цікаво, що у Франкліна Рузвельта нобелівки нема. Ну, звісно, він помер ще до завершення 2WW. Але ж нема нобелівки у генерала/президента Дуайта Ейзенхауера.
29.09.2025 20:05 Відповісти
Цікаво а на що ті депутани ролраховують що трамп розм,якне і як байден підкине зброї чи хочуть задобрить щоб драпака дать бо терпець уривається людям
29.09.2025 20:06 Відповісти
ТРАМБОН ФІНАНСОВУ І ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ ЗАРУБАВ, А ВНУТРІШНІ ВОРОГИ УКРАЇНИ ЗА ЦЕ ЙОГО НА ПРЕМІЮ НОБЕЛЯ ПХАЮТЬ...
29.09.2025 20:16 Відповісти
Якесь божевілля у стані поціновувачів цілування Трампа в дупу.
Він нічого не зробив корисного а ні для Америки, а ні для світу. Це шахрай, який тільки збагачується завдяки владі, та його родина теж. Вони думають, шо у труні будуть кишені !?
29.09.2025 20:19 Відповісти
Відлиз очка на найвищу оцінку, але трамп не оцінить і за старання грошей не дасть
29.09.2025 20:20 Відповісти
Це якісь дебіли ,що Трамп зробив для закінченя війни ? може те що легалізував міжнародного терориста путіна ,чи може те що перестала поступати Україні американська допомога яка була при Байдені ?
29.09.2025 20:20 Відповісти
мабуть всі його братани ,дібілоїди
29.09.2025 20:23 Відповісти
А задонатити на ВСУ слабо?
29.09.2025 20:31 Відповісти
Таке відчуття, що у Верховній Раді концентрація дебилів зашкалює
29.09.2025 20:31 Відповісти
Они там оптом **@нулись ???
Идиоты…
29.09.2025 20:34 Відповісти
Норм, лизнуть трампону никогда не помешает. Меня больше другой вопрос интересует... одна фамилия...
колян тищенко до сих пор себя нормально чухает я так понял? в зраду себе спокойно ходит, не в сизо, депутатик до сих пор. Порешали, все на мази?
29.09.2025 20:38 Відповісти
***....ті?
29.09.2025 20:38 Відповісти
 
 