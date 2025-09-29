Группа нардепов предлагает Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
В Верховной Раде появился новый проект постановления, который предлагает выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Проект постановления №14088 опубликован на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Документ называется "Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Нобелевскому комитету о выдвижении кандидатуры президента США Дональда Джона Трампа на соискание Нобелевской премии мира".
Текст проекта постановления пока не обнародован.
Авторами выступили народные депутаты из групп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко), "Восстановление Украины" (Александр Юрченко, Анатолий Бурмич), а также Георгий Мазурашу, Михаил Соколов и Николай Тищенко.
Отметим, что если Дональд Трамп все-таки станет лауреатом, то он будет пятым президентом Соединенных Штатов, который получил эту премию, после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона, Джимми Картера и Барака Обамы.
О цЕ лизнули Так Лизнули.
Ти і тут комуняко юний і синок маршруточника засвітився своїм засцаним диваном?
А біля неї вбивав Кремль її коханців -своїх ворогів, Гонгазде та Шеремета.
Як там опинився наприклад Сірьожа? а Тепер це ригоПРокремлівська тварина ...
Я особисто різалася на блозі Притулити за Українську мову а вона за КАКУЮРАЗНІЦУ - потім забанила мене . Це був період Яника ...
колян, людина слова!
а інакше - ніяк !
.
Провокація! Викинули пропозицію від якої неможливо відмовитися...
«Трамп всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка от Путина»,
«То, что Трамп говорит в понедельник, не совпадает с тем, что он говорит во вторник»
"Трамп всегда возвращается… Главное Трампа - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы».
«Трамп всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка от Путина», - напомнил на условиях анонимности чиновник ЕС.
«То, что Трамп говорит в понедельник, не совпадает с тем, что он говорит во вторник», - развил эту же мысль неназванный соратник Макрона.
И это поистине уникальный случай, когда точка зрения европейских чиновников совпала с позицией российского «ястреба» Дмитрия Медведева, зампреда Совбеза РФ, который выразил уверенность в том, что прежний Трамп вернется: «Он всегда возвращается… Главное Трампа - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы».
В Кремле не увидели никакой трагедии. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Радио РБК, сейчас в арсенале Трампа «доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского», но у Москвы «будет возможность довести свою оценку до американской стороны».
«В подходах нынешней администрации США видим не только стремление способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу», -Сергей Лавров
https://novayagazeta.eu/articles/2025/09/29/segodnia-zakanchivaetsia-iubileinaia-genassambleia-oon-vse-obsuzhdali-donalda-trampa-i-ego-zaiavleniia?fbclid=IwY2xjawNHmDhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhNzgxY3pTekI1Y3RQcTNJAR6OzNohCmd5vwB0JsMYSqRpDf1v-UKfqw2lQuWtur5u7I-bywy1o3WaldMisg_aem_Ybom7ZljfyZq_goEqgoXdA
Плюс - майонез.
Подавайте вже заодно й Зегевару на "нобелівку" по літературі за серію його книг про війну.
Він нічого не зробив корисного а ні для Америки, а ні для світу. Це шахрай, який тільки збагачується завдяки владі, та його родина теж. Вони думають, шо у труні будуть кишені !?
Идиоты…
колян тищенко до сих пор себя нормально чухает я так понял? в зраду себе спокойно ходит, не в сизо, депутатик до сих пор. Порешали, все на мази?
Зелені шалено опиратимуться,бо після війни будуть питання до них,надто від військових і вони це розуміють.