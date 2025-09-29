РУС
Новости Трампа номинируют на Нобелевку мира
2 095 65

Группа нардепов предлагает Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Украинские нардепы предлагают Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

В Верховной Раде появился новый проект постановления, который предлагает выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Проект постановления №14088 опубликован на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Документ называется "Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Нобелевскому комитету о выдвижении кандидатуры президента США Дональда Джона Трампа на соискание Нобелевской премии мира".

Текст проекта постановления пока не обнародован.

Авторами выступили народные депутаты из групп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко), "Восстановление Украины" (Александр Юрченко, Анатолий Бурмич), а также Георгий Мазурашу, Михаил Соколов и Николай Тищенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о Нобелевской премии мира: Я не стремлюсь к вниманию, а лишь хочу спасать жизни

Отметим, что если Дональд Трамп все-таки станет лауреатом, то он будет пятым президентом Соединенных Штатов, который получил эту премию, после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона, Джимми Картера и Барака Обамы.

Автор: 

ВР (29430) Нобелевская премия (209) постановление (126) Нобелевский комитет (32) Трамп Дональд (6716)
Топ комментарии
+23
цвіт нації! один чого тільки калян катлєта вартий.
29.09.2025 19:39 Ответить
+18
пропоную цим депутатам зебільним в прямому етері поцілувати Трампа в дупу
29.09.2025 19:40 Ответить
+17
Це Повний Пі***ец🤬🤬🤬
О цЕ лизнули Так Лизнули.
29.09.2025 19:39 Ответить
Комментировать
Правила форума Совет форумчан
Це після того як трамп пограбував Україну вкравши наші права на поклади корисних копалин, порти, аеропорти та інфраструктуру! Де ж та гідність за яку боролась Революція гідності? Те що в кончених депутатів немає гідності це зрозуміло, але ж український нарід має гідність і ніколи не плазував перед Трампом чи будь ким іншим!
29.09.2025 19:48 Ответить
Телятко ще в сраці, а Зелені його вже ріжуть.
29.09.2025 19:53 Ответить
Цим депутатам потрібно штурманути кілька посадок під Покровськом щоб мати моральне право від імені народу України робити такі заяви!
29.09.2025 20:38 Ответить
"Мудрий нарід" зробив свою справу в 2019-му. "Мудрий нарід" готовий плазувати перед будь яким клоуном, який пообіцяє більше, ніж його конкурент. І при чому тут "Революція гідності"? Її робили зовсім інші люди...
29.09.2025 20:08 Ответить
Більше поваги до українського народу який 11 років стримує ворога! Ви не забувайте що і більшість військових проголосувала за Зеленського!
29.09.2025 20:42 Ответить
вони готуються грін карту купувати за 5 тис дол у трампа - й почали домовлятися на знижку
29.09.2025 20:20 Ответить
https://mezha.net/ua/bukvy/sluga-narodu-jurchenko-v-2009-roci-vkrav-chotiri-pljashki-piva-zmi/ Слуга народу» Юрченко в 2009 році вкрав чотири пляшки пива
29.09.2025 19:56 Ответить
о!
Ти і тут комуняко юний і синок маршруточника засвітився своїм засцаним диваном?
29.09.2025 20:03 Ответить
Зібрались одні "а-моральні авторитети"
29.09.2025 20:06 Ответить
А Скороход , котру нагнули Риги , коли вона щось там ЗА розкриття вбивства коханця нардепа зі СН намагалося боротися - ну той що дав покази про конверти зЄльоним по 50шт зільольних за хороші голосування ... Наприклад -закрити випуск ракет та почати будувати дороги для рашистотанків з парадними ініціалами Зеленського на баштах ( латиною) .
29.09.2025 20:09 Ответить
Вона мені нагадує Олену ПРитулу - консерву - редактора після вбивства Гонгадзе у з 2000 -по 2014 рулила УП - там "родились" як Таня Чорновол так й Сірожа з Мустахфою...
А біля неї вбивав Кремль її коханців -своїх ворогів, Гонгазде та Шеремета.
Як там опинився наприклад Сірьожа? а Тепер це ригоПРокремлівська тварина ...
Я особисто різалася на блозі Притулити за Українську мову а вона за КАКУЮРАЗНІЦУ - потім забанила мене . Це був період Яника ...
29.09.2025 20:17 Ответить
" Група нардепів пропонує ... " зализати Трампу ще дужче, чим зараз лиже головний зєлєбобік. А чому б і ні? Головне ж результат! ))
29.09.2025 20:07 Ответить
"- нє пацани. томагавки я вам всерівно не дам!"
29.09.2025 19:40 Ответить
як що колян каклєта каже нобелівка, то значить нобелівка.
колян, людина слова!
29.09.2025 19:41 Ответить
Уранці капець рашки - вечором Нобель

а інакше - ніяк !

.
29.09.2025 19:42 Ответить
Вам би лизать. Кому за скільки пох.
29.09.2025 19:42 Ответить
Збіговисько *********. Ото так лизанули дупу рудому.
29.09.2025 19:42 Ответить
Ще заскоро , буде результат , тоді сувайте ним , куди заманеться .
29.09.2025 19:45 Ответить
Сцикло року
29.09.2025 19:45 Ответить
Від Скороход рашистошлюхи до Колі Катлєти - ату СБУ на них!!! Або одразу нехай й хйла впишуть ...І тоді СБУ!!!
29.09.2025 19:46 Ответить
Ну хоча б за те що він зупинив столітню війну між Азербайджаном і Албанією
29.09.2025 19:48 Ответить
Премія вечером - томагавки зранку , зранку премія ..
29.09.2025 19:48 Ответить
Нехай спочатку ракети привезе ОСОБИСТО . Не може бути лауреат Миру, якщо не приїхав до Києва. Бо Київ- столиця світу
29.09.2025 19:48 Ответить
29.09.2025 19:50 Ответить
Він головному ворогу України ***** червону доріжку стелить, а наші депуДЯТЛИ його на Нобелівську премію Миру висувавють... Тьфу, мля! Слів немає...
29.09.2025 19:48 Ответить
І присвоїти йому почесне звання Голупь Міра.
29.09.2025 19:49 Ответить
Неправильный заголовок. Надо "Группа нардепов-******...в" и далее по тексту
29.09.2025 19:50 Ответить
А це не допоможе. Ні санкцій, ні зброї.
29.09.2025 19:50 Ответить
Тут треба підма(х)нути. Дипломатія заради перемоги.
29.09.2025 19:52 Ответить
29.09.2025 19:52 Ответить
Це за те, що переіменовує Департамент оборони в Департамент війни?
29.09.2025 19:53 Ответить
Ета другоє
29.09.2025 20:19 Ответить
Група нардепів пропонує Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру.

Провокація! Викинули пропозицію від якої неможливо відмовитися...

«Трамп всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка от Путина»,

«То, что Трамп говорит в понедельник, не совпадает с тем, что он говорит во вторник»

"Трамп всегда возвращается… Главное Трампа - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы».

«Трамп всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка от Путина», - напомнил на условиях анонимности чиновник ЕС.

«То, что Трамп говорит в понедельник, не совпадает с тем, что он говорит во вторник», - развил эту же мысль неназванный соратник Макрона.

И это поистине уникальный случай, когда точка зрения европейских чиновников совпала с позицией российского «ястреба» Дмитрия Медведева, зампреда Совбеза РФ, который выразил уверенность в том, что прежний Трамп вернется: «Он всегда возвращается… Главное Трампа - чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы».

В Кремле не увидели никакой трагедии. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Радио РБК, сейчас в арсенале Трампа «доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского», но у Москвы «будет возможность довести свою оценку до американской стороны».

«В подходах нынешней администрации США видим не только стремление способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу», -Сергей Лавров

https://novayagazeta.eu/articles/2025/09/29/segodnia-zakanchivaetsia-iubileinaia-genassambleia-oon-vse-obsuzhdali-donalda-trampa-i-ego-zaiavleniia?fbclid=IwY2xjawNHmDhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhNzgxY3pTekI1Y3RQcTNJAR6OzNohCmd5vwB0JsMYSqRpDf1v-UKfqw2lQuWtur5u7I-bywy1o3WaldMisg_aem_Ybom7ZljfyZq_goEqgoXdA

https://novayagazeta.eu/articles/2025/09/29/segodnia-zakanchivaetsia-iubileinaia-genassambleia-oon-vse-obsuzhdali-donalda-trampa-i-ego-zaiavleniia?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExYTc4MWN6U3pCNWN0UHEzSQEejszaIQpneb8AdCbDGEqkaQ39b_lCn6sNpULlrbq-buyPm8sMtaN1mpXTIrI_aem_Ybom7ZljfyZq_goEqgoXdA
29.09.2025 19:53 Ответить
Рецепт салату "Купа гівна": (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко), "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов та Микола Тищенко.
Плюс - майонез.
29.09.2025 19:56 Ответить
Юрченко,який крав пиво в"Каштані",висуває Трампа на Нобелівку.Паноптикум,мля.
Подавайте вже заодно й Зегевару на "нобелівку" по літературі за серію його книг про війну.
29.09.2025 19:57 Ответить
І з економіки.
29.09.2025 20:12 Ответить
https://t.me/voynareal/123016 Міністр війни США Піт Гегсет вдарив себе по прутню скейтбордом
29.09.2025 19:58 Ответить
Це ж не пательнею , можливо і не попав.
29.09.2025 20:29 Ответить
дбл блд
29.09.2025 19:59 Ответить
Трамп вже заявляв, що прийдуть, і будуть лизати. Не думав, що у деяких депутатів такі збочені рефлекси.
29.09.2025 20:00 Ответить
А може блін зачекати того миру для початку?
29.09.2025 20:02 Ответить
Рашитська провокація від кнопкодавів. Як завжди
29.09.2025 20:04 Ответить
Цікаво, що у Франкліна Рузвельта нобелівки нема. Ну, звісно, він помер ще до завершення 2WW. Але ж нема нобелівки у генерала/президента Дуайта Ейзенхауера.
29.09.2025 20:05 Ответить
Цікаво а на що ті депутани ролраховують що трамп розм,якне і як байден підкине зброї чи хочуть задобрить щоб драпака дать бо терпець уривається людям
29.09.2025 20:06 Ответить
ТРАМБОН ФІНАНСОВУ І ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ ЗАРУБАВ, А ВНУТРІШНІ ВОРОГИ УКРАЇНИ ЗА ЦЕ ЙОГО НА ПРЕМІЮ НОБЕЛЯ ПХАЮТЬ...
29.09.2025 20:16 Ответить
Якесь божевілля у стані поціновувачів цілування Трампа в дупу.
Він нічого не зробив корисного а ні для Америки, а ні для світу. Це шахрай, який тільки збагачується завдяки владі, та його родина теж. Вони думають, шо у труні будуть кишені !?
29.09.2025 20:19 Ответить
Відлиз очка на найвищу оцінку, але трамп не оцінить і за старання грошей не дасть
29.09.2025 20:20 Ответить
Це якісь дебіли ,що Трамп зробив для закінченя війни ? може те що легалізував міжнародного терориста путіна ,чи може те що перестала поступати Україні американська допомога яка була при Байдені ?
29.09.2025 20:20 Ответить
мабуть всі його братани ,дібілоїди
29.09.2025 20:23 Ответить
А задонатити на ВСУ слабо?
29.09.2025 20:31 Ответить
Таке відчуття, що у Верховній Раді концентрація дебилів зашкалює
29.09.2025 20:31 Ответить
Они там оптом **@нулись ???
Идиоты…
29.09.2025 20:34 Ответить
Норм, лизнуть трампону никогда не помешает. Меня больше другой вопрос интересует... одна фамилия...
колян тищенко до сих пор себя нормально чухает я так понял? в зраду себе спокойно ходит, не в сизо, депутатик до сих пор. Порешали, все на мази?
29.09.2025 20:38 Ответить
***....ті?
29.09.2025 20:38 Ответить
Прямо в Очко! Поцілуночком!
29.09.2025 20:40 Ответить
Якщо зупинить війну в Україні,то сто процентів,що отримає Нобелівську миру.
Зелені шалено опиратимуться,бо після війни будуть питання до них,надто від військових і вони це розуміють.
29.09.2025 21:01 Ответить
 
 