Группа нардепов предлагает Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

В Верховной Раде появился новый проект постановления, который предлагает выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Проект постановления №14088 опубликован на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Документ называется "Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Нобелевскому комитету о выдвижении кандидатуры президента США Дональда Джона Трампа на соискание Нобелевской премии мира".

Текст проекта постановления пока не обнародован.

Авторами выступили народные депутаты из групп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко), "Восстановление Украины" (Александр Юрченко, Анатолий Бурмич), а также Георгий Мазурашу, Михаил Соколов и Николай Тищенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о Нобелевской премии мира: Я не стремлюсь к вниманию, а лишь хочу спасать жизни

Отметим, что если Дональд Трамп все-таки станет лауреатом, то он будет пятым президентом Соединенных Штатов, который получил эту премию, после Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона, Джимми Картера и Барака Обамы.