РУС
Трампа номинируют на Нобелевку мира
1 723 53

Трамп о Нобелевской премии мира: Я не стремлюсь к вниманию, а только хочу спасать жизни

Трамп о Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что его целью является не получение Нобелевской премии мира, он лишь хочет "спасать жизни".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью CBS News.

Так, у Трампа поинтересовались его желанием получить Нобелевскую премию мира, лауреат которой будет объявлен в следующем месяце, на что он ответил: "Мне нечего сказать по этому поводу".

По его словам, все, что он может делать, - это "прекращать войны".

"Я не стремлюсь к вниманию. Я просто хочу спасать жизни", - добавил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен получать Нобелевскую премию мира, однако считает, что сделал достаточно для этого, в частности остановил семь войн.

Автор: 

Нобелевская премия (207) Трамп Дональд (6526)
Топ комментарии
+28
Нарцис! - хтось з його батьків казав - самозакоханий придурок - не дай Бог піде в політику! - як воду дивилися
04.09.2025 08:59 Ответить
+15
Яка кінчена самозакохана істота.
04.09.2025 09:00 Ответить
+10
Мати його казала... Я читав її інтерв"ю...
04.09.2025 09:07 Ответить
Нарцис! - хтось з його батьків казав - самозакоханий придурок - не дай Бог піде в політику! - як воду дивилися
04.09.2025 08:59 Ответить
Мати його казала... Я читав її інтерв"ю...
04.09.2025 09:07 Ответить
Я бив на батька - жінки якось менше політикою цікавляться - ше й в ті часи - були одиниці жінок політиків - Голда Меїр Індіра Ганді .......
04.09.2025 09:14 Ответить
Олександра калантай
04.09.2025 09:30 Ответить
Маргарет Тетчер
04.09.2025 09:32 Ответить
Меркельшу забули
04.09.2025 09:34 Ответить
Я ж поставив ........ - можна дописувати
04.09.2025 09:37 Ответить
А Юля!? Як ви могли забути?
04.09.2025 09:57 Ответить
І Мар'янка Б
04.09.2025 10:00 Ответить
А Надю Савченко?
04.09.2025 13:21 Ответить
А Мендельшу ?
04.09.2025 13:20 Ответить
У пресі, якось "поковзом", пройшла інформація, що Трамп - "батькова кістка і латка"... Він був у сім"ї автократом і диктатором, а "Донні" не тільки "скопіював" його поведінку та моральні цінності, але й розвинув їх, у гіпертрофованому вигляді, в негативний бік... Батько просто жив ще в "Америці демократії, яка розвивалася" - тому оглядався на думку суспільства. А Донні звик до "сибаритства" - та ще й на батькових грошах... Тобто, ріс "високопоставленим мажорчиком", який звик до "вседозволеності"... От це і вплинуло на розвиток його особистості...
04.09.2025 09:59 Ответить
04.09.2025 08:59 Ответить
Ну як-же інакше? Сліпо віримо в миротворчість припинятора конфліктів. А якщо шведи дадуть Нобелівську премію Миру, то воно так випадково вийшло і ніякого тиску на Нобелівський комітет.
04.09.2025 08:59 Ответить
Премію миру присуджує Норвезький Нобелівський Комітет.
04.09.2025 09:45 Ответить
Яка кінчена самозакохана істота.
04.09.2025 09:00 Ответить
Трампу з оточенням у Вашингтоні, про медичне спасіння Американців подбати, а він про Нобелівську для себе задом єлозить!
Ганебна медицина на Алясці!!
лікували зубну біль, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
04.09.2025 09:00 Ответить
А що тут дивного? В США лікують не "людину", а "за протоколом"... Ну, не спитав тебе лікар, чи немає в тебе алергії на якісь обезболюючі - а ти не сказав... Зате, "за протоколом", лікар зробив усе правильно... Я про подібне суджу, бо у самого алергічна реакція на деякі обезболюючі, та деякі інші медичні препарати... Тому добився, щоб мені прямо в медичні документи ВПИСАЛИ дані протипоказання... Видаляв зіпсований корінний зуб - попередив лікаря. А той збирався застосувать якийсь новий обезболюючий засіб, що був у нього. Він не полінувався, і зробив пробу. Коли вияснилося, що я цей препарат нормально сприймаю - застосував його, і вписав це в медкнижку...
04.09.2025 10:06 Ответить
Це ж дворічна дитина, і вона сама не скаже, бо не знає!!!
А гроші - заплатіть, Головне гешефт! Такого, не буде за Протоколом, у країнах ЄС!!!
04.09.2025 10:26 Ответить
У країнах ЄС, на жаль, теж владарює ПРОТОКОЛ... І у нас те саме нав"язують - сусід мій, лікар-педіатр, давно на пенсії, але підпрацьовує. Так від того "ПРОТОКОЛУ" плюється...
04.09.2025 10:30 Ответить
Так у нас також лікують *по протоколу*. Це жесть!
04.09.2025 12:25 Ответить
Де санкції проти московського режиму,мерзотник?
04.09.2025 09:02 Ответить
За постійну гру у гольф на посаді президента США та червону доріжку для ***** Нобеля не дають
04.09.2025 09:03 Ответить
Доходы Трампа от инвестиций в криптовалюту $Trump, которая была запущена до его инаугурации на второй президентский срок, оцениваются в 6,9 миллиарда долларов.

NYT пишет, что Трамп также заработал не менее 320 миллионов долларов комиссионных от торговли валютой. Кроме того, он владеет монетами World Liberty с потенциальной стоимостью в сотни миллионов долларов. Акции Trump Media (Truth Social) стоят около 2 миллиардов долларов. Также не менее 1,3 миллиарда долларов Трамп заработал на недвижимости. https://www.newsru.co.il/press/6jul2025/nyt_trump_105.html
04.09.2025 09:04 Ответить
Украинцы сделали тебе подарок на 750 млрд. долларов дохода от Европы за нефтепродукты ежегодно. Разрушив трубопроводы. Хоть бы спасибо сказал. Еще и хвастается, что ни копейки не дает на оружие.
04.09.2025 09:05 Ответить
якщо трампакс її отримає, то він припинить і серйозне сприймання нобелевської премії взагалі, перетворивши, як і решту своїх дій в стьоб та прикол.
04.09.2025 09:05 Ответить
А якщо не отримає - введе шведам 500% тарифи
04.09.2025 09:18 Ответить
барак Абами за що отримав? І що, стали після цього сприймати менш серйозно?
04.09.2025 09:32 Ответить
Співучасник вбивства українців - трамп вважає себе миротворцем… Злочинець!
04.09.2025 09:06 Ответить
Якби ти рятував життя,то робив це за покликом душі,а не з-за якоїсь вигоди.Робив би це негайно а не давав 50днів,90днів,шість чи сім раз по дві неділі.Порахуй,скільки за цей час загинуло людей?
04.09.2025 09:07 Ответить
Наскільки мені відомо - наука ще не навчилася "лікувать газову гангрену. Єдиний вихід - зупинить її розвиток хірургічним методом, шляхом ампутвції враженої кінцівки. Росія - ц СВІТОВА ГАНГРЕНА... А Трамп хоче її лікувать, змазуючи вражену область, обезболюючими мазями... Результат - очевидний...
показать весь комментарий
04.09.2025 09:10 Ответить
Нелогічно
04.09.2025 14:09 Ответить
Британия планирует передачу своих новых баллистических ракет NIGHTFALL Украине, сообщил министр обороны Джон Хили
Ракета имеет дальность более 600 километров и может нести около 300 килограммов взрывчатки.
04.09.2025 09:14 Ответить
Ок.
04.09.2025 09:35 Ответить
Якби хотів, то рятував би, а не киздів!!!
04.09.2025 09:17 Ответить
04.09.2025 09:23 Ответить
04.09.2025 09:25 Ответить
Скромняжка. З таким «порятунком» життів можна заробити хіба що Шнобелівську премію.
04.09.2025 09:27 Ответить
Трампакс, швидше за все ти отримаєш "гєй'роя пінкдогстана", як що вже не отримав...
04.09.2025 09:30 Ответить
Вся маршрутка плакапа після цих слів
04.09.2025 09:34 Ответить
горбатого могила виправить. воно лікуваню не піддається.
04.09.2025 09:39 Ответить
Я лише хочу рятувати життя за невелику вигороду.
04.09.2025 09:40 Ответить
Покровителю терористів Ясиру Арафату дали премію миру. Чим Трамп гірше?
04.09.2025 09:48 Ответить
Не читав коментарі, знаю, що вони всі проти Трампа і це правильно, бо нікчема, яка нічого не знає, піддалася на маніпуляції та брехню Пуйла, відстоює його точку зору. Чому дивуватися, в нас точно таке саме, нічого не знає і ні в чому не розбирається, крім білих порошків. І якщо Трамп не наш, то це наш, якого на своїх білих рученьках занесли на трон 73%.
Якби наша влада після 2019 року готувалася до війни, не розміновувала Чонгар і акваторію Азовського моря, якби не відводили наші війська з окремих дільниць Донецької та Луганської областей, Гостомельського аеропорту та не знищувала ракетні програми, а їх нарощувала, допомагала ЗСУ будувати укріплення, а не дороги, не лізла у військові справи - повномасшабного нападу не було, а якщо був би, то ворог був би зупинений на кордоні.
04.09.2025 09:49 Ответить
Он даже не избалованный богатый мальчик и не жадный толстосум. Он скореет похож на большого белого слизняка.

В мире всегда были глупые люди, и злодеев тоже хватало. Но редко глупость была настолько злой, а зло - настолько глупым.
04.09.2025 09:53 Ответить
Після того як Нобелівську премію миру вручили терористу Ясеру Арафату ця премія втратила значення і саме її існування та щорічне призначення премій в гуманітарній сфері (мир, література) дискредитує Нобелівський комітет.
04.09.2025 09:56 Ответить
Нікчемне життя ***** врятувати? Воно того не варто. Поки будеш врятовувати, сам можеш раніше опинитися на тому світі
04.09.2025 09:57 Ответить
Мама Трампа була права, але з роками всі вади синулі тільки загострились.
04.09.2025 10:05 Ответить
А могла бути ще правіше як би зробила аборт
04.09.2025 10:53 Ответить
не верим! самым искренним образом
04.09.2025 10:52 Ответить
ти **** вбивець і пособник терористів
04.09.2025 11:06 Ответить
"Золотой ты человек, Дональд Джон. Все о народе думаешь. Отдохнуть бы тебе надо."
04.09.2025 11:23 Ответить
 
 