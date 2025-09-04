Трамп о Нобелевской премии мира: Я не стремлюсь к вниманию, а только хочу спасать жизни
Президент США Дональд Трамп заявил, что его целью является не получение Нобелевской премии мира, он лишь хочет "спасать жизни".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал в интервью CBS News.
Так, у Трампа поинтересовались его желанием получить Нобелевскую премию мира, лауреат которой будет объявлен в следующем месяце, на что он ответил: "Мне нечего сказать по этому поводу".
По его словам, все, что он может делать, - это "прекращать войны".
"Я не стремлюсь к вниманию. Я просто хочу спасать жизни", - добавил Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен получать Нобелевскую премию мира, однако считает, что сделал достаточно для этого, в частности остановил семь войн.
