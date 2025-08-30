Отказ Моди выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира ухудшил отношения между странами, - NYT

Отношения между Вашингтоном и Нью-Дели ухудшились из-за отказа премьер-министра Индии Нарендры Моди выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом говорится в статье The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что Трамп неоднократно публично заявлял, что якобы это именно он решил военный конфликт между Индией и Пакистаном, который произошел в мае. Однако конфликт между двумя государствами длится уже 75 лет и является значительно более глубокой и сложной проблемой, чем Трамп способен представить.

Во время телефонного разговора с Моди 17 июня Трамп заявил Моди, что гордится прекращением конфликта между Индией и Пакистаном. Также Трамп упомянул, что Пакистан планирует выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, намекая, что Индия должна сделать то же самое.

"Индийский лидер разозлился. Он заявил господину Трампу, что вмешательство США не имеет ничего общего с недавним прекращением огня. Оно было урегулировано непосредственно между Индией и Пакистаном", - пишет NYT.

Читайте также: Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

В статье отмечается, что отказ Моди выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию стал одной из причин ухудшения отношений между двумя политиками, которые ранее хорошо ладили.

Эта ссора произошла на фоне сложных переговоров о торговом соглашении между Индией и США.

"Всего через несколько недель после июньского телефонного разговора, и на фоне затягивания торговых переговоров, Трамп поразил Индию, объявив, что импорт из страны будет обложен пошлиной в размере 25%", - пишет издание.

Впоследствии он ввел дополнительные 25% пошлины на покупку российской нефти.

Читайте также: Моди называет Путина "другом" и укрепляет отношения с Китаем, - Bloomberg