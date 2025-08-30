РУС
Отказ Моди выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира ухудшил отношения между странами, - NYT

СМИ озвучили причину напряженности между Трампом и Моди

Отношения между Вашингтоном и Нью-Дели ухудшились из-за отказа премьер-министра Индии Нарендры Моди выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом говорится в статье The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что Трамп неоднократно публично заявлял, что якобы это именно он решил военный конфликт между Индией и Пакистаном, который произошел в мае. Однако конфликт между двумя государствами длится уже 75 лет и является значительно более глубокой и сложной проблемой, чем Трамп способен представить.

Во время телефонного разговора с Моди 17 июня Трамп заявил Моди, что гордится прекращением конфликта между Индией и Пакистаном. Также Трамп упомянул, что Пакистан планирует выдвинуть его на Нобелевскую премию мира, намекая, что Индия должна сделать то же самое.

"Индийский лидер разозлился. Он заявил господину Трампу, что вмешательство США не имеет ничего общего с недавним прекращением огня. Оно было урегулировано непосредственно между Индией и Пакистаном", - пишет NYT.

В статье отмечается, что отказ Моди выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию стал одной из причин ухудшения отношений между двумя политиками, которые ранее хорошо ладили.

Эта ссора произошла на фоне сложных переговоров о торговом соглашении между Индией и США.

"Всего через несколько недель после июньского телефонного разговора, и на фоне затягивания торговых переговоров, Трамп поразил Индию, объявив, что импорт из страны будет обложен пошлиной в размере 25%", - пишет издание.

Впоследствии он ввел дополнительные 25% пошлины на покупку российской нефти.

Нарцису по губам провели )
******* сором! Американці, кого ви обрали? Він утопить вас у своїх комплексах!
Так , дійсно , у Трампа вавка в голові і вже пізно лікуватися
Нарцису по губам провели )
три раза "ха" по рудій пиці -

подавай на Шнобеля, донні !
гарантована !

.
******* сором! Американці, кого ви обрали? Він утопить вас у своїх комплексах!
А американці скажуть: "Ви на себе подивіться!"
В нас ще не закінчився післяокупаційний постсовковий період - потрібен час, щоб проукраїнське громадянське суспільство замінило меншовартісний москворотий планктон з радянськими вавками в голові.
А кого українці обрали у 2019?
Який же він мєлочний.
Так , дійсно , у Трампа вавка в голові і вже пізно лікуватися
Слава Богу.
Тако всеми посылаем
Моді просто поводить себе по наглому, в тому числі з Канадою.

Обидві країни повисилали в 2024 дипломатів та обмінялися різкими словами.
Відносини між Індією і Канадою вийшли на новий рівень напруги. Усе через убивство канадського громадянина, про яке, як вважає Оттава, знали індійські дипломати.
Ідеться про вбивство Хардіпа Сінгха Ніджара, лідера сепаратистського руху сикхів і канадця за паспортом.
Kанадська поліція оголосила, що отримала докази, які демонструють "зв'язки агентів уряду Індії з вбивствами та актами насильства".

Сикхи, чисельністю понад 770 000, складають трохи більше двох відсотків населення Канади і є впливовим виборчим блоком.

Канада стала привабливим напрямком для громади штату Пенджаб в Індії. Він переповнений туристичними агентствами, які обіцяють безпроблемний в'їзд.

Канадську Нову демократичну партію (НДП) очолю вав Джагміт Сінгх, лідер сикхів, який донедавна надавав вирішальну підтримку федеральному уряду Трюдо.
Сикхи є частиною федерального кабінету Канади, і багато з них були обрані до парламенту.
Канада - не єдина країна, яка звинувачує Індію в порушенні свого суверенітету.

У вересні 2023 року США оприлюднили федеральний обвинувальний акт проти громадянина Індії Ніхіла Гупти. Його звинуватили у змові з метою вбивства громадянина США Гурпатванта Сінгха Панну - халістанського адвоката, який часто виступав проти Індії.

Індія заперечує будь-яку причетність до змови.

Хоча США ретельно розвивали свої відносини з Індією з особливим прицілом на Китай, індійські стосунки із західними союзниками є давніми та історичними.

Раніше Пакистан також звинувачував індійських "агентів" у "позатериторіальних і позасудових вбивствах".
Тобто індуси засилають в Канаду і США своїх державних мокрушників для ліквідації противників Моді.
Не бачити трампу Нобеля . За чутками - три члени Нобеліського комітету миру , з п'яти , категорично відмовляються присуджувати її трампу . Інші двоє ніяких заяв не робили , а просто посміялись .
Якось соромно за Америку.
За Трампа ні, там діагноз не на один лист.
На Шнобелевскую премию трампона
Іде занепад Америки. Китай світовий гегемон. Відвернеться Європа від Америки, і Америка стає провінцією, з недалеким розпадом...
"Дайте йому селёдки"
Поэтому трампуйло и ввёл 50% пошлины против Индии, а не потому, что он болеет за Украину и ему не нравятся закупки Индией рашистской нефти.
Хоч Моді і кацапофіл, але його вік і становище дозволяє діяти за переконаннями навіть у стосунках з Трампом. І у цьому випадку я з Моді погоджуюсь - Трамп і Нрбелівська премія миру - речі несумісні, як жіночий монастир і польовий армійський бордель. Тут вже треба справді або хрестик зняти, або ж труси одягнути.
