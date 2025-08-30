Відмова Моді висунути Трампа на Нобелівську премію миру погіршила відносини між країнами, - NYT
Відносини між Вашингтоном та Нью-Делі погіршилися через відмову прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Про це йдеться у статті The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання пише, що Трамп неодноразово публічно заявляв, що нібито це саме він вирішив військовий конфлікт між Індією та Пакистаном, який стався у травні. Проте конфлікт між двома державами триває вже 75 років та є значно глибшою та складнішою проблемою, аніж Трамп здатен уявити.
Під час телефонної розмови з Моді 17 червня Трамп заявив Моді, що пишається припиненням конфлікту між Індією та Пакистаном. Також Трамп згадав, що Пакистан планує висунути його на Нобелівську премію миру, натякаючи, що Індія має зробити те саме.
"Індійський лідер розлютився. Він заявив пану Трампу, що втручання США не має нічого спільного з нещодавнім припиненням вогню. Воно було врегульовано безпосередньо між Індією та Пакистаном", – пише NYT.
У статті зазначається, що відмова Моді висунути Трампа на Нобелівську премію стала однією з причин погіршення відносин між двома політиками, які раніше добре ладнали.
Ця сварка відбулася на тлі складних переговорів про торговельну угоду між Індією і США.
"Всього через кілька тижнів після червневої телефонної розмови, і на тлі затягування торговельних переговорів, Трамп вразив Індію, оголосивши, що імпорт з країни буде обкладено митом у розмірі 25%", - пише видання.
Згодом він запровадив додаткові 25% мита на купівлю російської нафти.
Обидві країни повисилали в 2024 дипломатів та обмінялися різкими словами.
Відносини між Індією і Канадою вийшли на новий рівень напруги. Усе через убивство канадського громадянина, про яке, як вважає Оттава, знали індійські дипломати.
Ідеться про вбивство Хардіпа Сінгха Ніджара, лідера сепаратистського руху сикхів і канадця за паспортом.
Kанадська поліція оголосила, що отримала докази, які демонструють "зв'язки агентів уряду Індії з вбивствами та актами насильства".
Сикхи, чисельністю понад 770 000, складають трохи більше двох відсотків населення Канади і є впливовим виборчим блоком.
Канада стала привабливим напрямком для громади штату Пенджаб в Індії. Він переповнений туристичними агентствами, які обіцяють безпроблемний в'їзд.
Канадську Нову демократичну партію (НДП) очолю вав Джагміт Сінгх, лідер сикхів, який донедавна надавав вирішальну підтримку федеральному уряду Трюдо.
Сикхи є частиною федерального кабінету Канади, і багато з них були обрані до парламенту.
У вересні 2023 року США оприлюднили федеральний обвинувальний акт проти громадянина Індії Ніхіла Гупти. Його звинуватили у змові з метою вбивства громадянина США Гурпатванта Сінгха Панну - халістанського адвоката, який часто виступав проти Індії.
Індія заперечує будь-яку причетність до змови.
Хоча США ретельно розвивали свої відносини з Індією з особливим прицілом на Китай, індійські стосунки із західними союзниками є давніми та історичними.
Раніше Пакистан також звинувачував індійських "агентів" у "позатериторіальних і позасудових вбивствах".
Індія обирає собі винищувач.
Зараз ВПС Індії мають на озброєнні різні винищувачі, починаючи від радянських МіГ-29, закінчуючи французькими Mirage 2000 та Rafale, а також російськими Су-30МКІ.
Уряд Індії віддає перевагу Rafale від Dassault Aviation.
При цьому індійська влада не розглядає придбання американського F-35, оскільки Вашингтон не дозволить Нью-Делі ні локалізувати виробництво, ні обслуговувати літаки місцевими компаніями, що має важливе значення для Індії.
