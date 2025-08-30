УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4606 відвідувачів онлайн
Новини Відносини США та Індії
2 898 44

Відмова Моді висунути Трампа на Нобелівську премію миру погіршила відносини між країнами, - NYT

ЗМІ озвучили причину напруженості між Трампом та Моді

Відносини між Вашингтоном та Нью-Делі погіршилися через відмову прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. 

Про це йдеться у статті The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що Трамп неодноразово публічно заявляв, що нібито це саме він вирішив військовий конфлікт між Індією та Пакистаном, який стався у травні. Проте конфлікт між двома державами триває вже 75 років та є значно глибшою та складнішою проблемою, аніж Трамп здатен уявити.

Під час телефонної розмови з Моді 17 червня Трамп заявив Моді, що пишається припиненням конфлікту між Індією та Пакистаном. Також Трамп згадав, що Пакистан планує висунути його на Нобелівську премію миру, натякаючи, що Індія має зробити те саме.

"Індійський лідер розлютився. Він заявив пану Трампу, що втручання США не має нічого спільного з нещодавнім припиненням вогню. Воно було врегульовано безпосередньо між Індією та Пакистаном", – пише NYT.

Читайте також: Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру

У статті зазначається, що відмова Моді висунути Трампа на Нобелівську премію стала однією з причин погіршення відносин між двома політиками, які раніше добре ладнали.

Ця сварка відбулася на тлі складних переговорів про торговельну угоду між Індією і США.

"Всього через кілька тижнів після червневої телефонної розмови, і на тлі затягування торговельних переговорів, Трамп вразив Індію, оголосивши, що імпорт з країни буде обкладено митом у розмірі 25%", - пише видання.

Згодом він запровадив додаткові 25% мита на купівлю російської нафти.

Читайте також: Моді називає Путіна "другом" і зміцнює відносини з Китаєм, - Bloomberg

Автор: 

Індія (754) Нобелівська премія (96) США (24181) Трамп Дональд (7022) Нарендра Моді (52)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Нарцису по губам провели )
показати весь коментар
30.08.2025 23:13 Відповісти
+15
******* сором! Американці, кого ви обрали? Він утопить вас у своїх комплексах!
показати весь коментар
30.08.2025 23:16 Відповісти
+11
Так , дійсно , у Трампа вавка в голові і вже пізно лікуватися
показати весь коментар
30.08.2025 23:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нарцису по губам провели )
показати весь коментар
30.08.2025 23:13 Відповісти
три раза "ха" по рудій пиці -

подавай на Шнобеля, донні !
гарантована !

.
показати весь коментар
30.08.2025 23:31 Відповісти
******* сором! Американці, кого ви обрали? Він утопить вас у своїх комплексах!
показати весь коментар
30.08.2025 23:16 Відповісти
А американці скажуть: "Ви на себе подивіться!"
показати весь коментар
30.08.2025 23:33 Відповісти
В нас ще не закінчився післяокупаційний постсовковий період - потрібен час, щоб проукраїнське громадянське суспільство замінило меншовартісний москворотий планктон з радянськими вавками в голові.
показати весь коментар
30.08.2025 23:43 Відповісти
Ничего подобного. Люди всегда проголосуют за самого наглого лжеца и за самого популярного клоуна ( я не о Зеле тут, а вообще). Это издержки любой демократии начиная с Греции и Рима--- и тогда то хоть голосовали только люди у которых хоть какой то минимальный вес и ответственность была в государстве, а сейчас любой ухилянт из Лиссабона, краля клубная из Берлина, сумасшедшие, преступники, нищие голосуют. И ещё все удивляются как можно за пару грузовиков гречки открытому московиту а Раду попасть
показати весь коментар
31.08.2025 00:12 Відповісти
Трамп абіділсі на Моді, Трамп абіділсі на ЄС за те що підтримують Україну та ще й не засудили прекрасного друга України президента Португаліїз а правдиву сміливу заяву.
Й тут же за наказом хйла покликав Козира до свого Віткофа , до візиту абсолютно за правилами тьорок , так визнавши що у вовки таки є козирі й вони кремлівські...
показати весь коментар
31.08.2025 00:39 Відповісти
А кого українці обрали у 2019?
показати весь коментар
30.08.2025 23:39 Відповісти
Меншовартісного під@раса обрали. Але наша країна поки не позиціонує себе, як гегемона демократії в усьому світі.
показати весь коментар
30.08.2025 23:47 Відповісти
Який же він мєлочний.
показати весь коментар
30.08.2025 23:19 Відповісти
Так , дійсно , у Трампа вавка в голові і вже пізно лікуватися
показати весь коментар
30.08.2025 23:20 Відповісти
саме час приспати .
показати весь коментар
31.08.2025 00:32 Відповісти
Слава Богу.
Тако всеми посылаем
показати весь коментар
30.08.2025 23:22 Відповісти
Моді просто поводить себе по наглому, в тому числі з Канадою.

Обидві країни повисилали в 2024 дипломатів та обмінялися різкими словами.
Відносини між Індією і Канадою вийшли на новий рівень напруги. Усе через убивство канадського громадянина, про яке, як вважає Оттава, знали індійські дипломати.
Ідеться про вбивство Хардіпа Сінгха Ніджара, лідера сепаратистського руху сикхів і канадця за паспортом.
Kанадська поліція оголосила, що отримала докази, які демонструють "зв'язки агентів уряду Індії з вбивствами та актами насильства".

Сикхи, чисельністю понад 770 000, складають трохи більше двох відсотків населення Канади і є впливовим виборчим блоком.

Канада стала привабливим напрямком для громади штату Пенджаб в Індії. Він переповнений туристичними агентствами, які обіцяють безпроблемний в'їзд.

Канадську Нову демократичну партію (НДП) очолю вав Джагміт Сінгх, лідер сикхів, який донедавна надавав вирішальну підтримку федеральному уряду Трюдо.
Сикхи є частиною федерального кабінету Канади, і багато з них були обрані до парламенту.
показати весь коментар
30.08.2025 23:24 Відповісти
Канада - не єдина країна, яка звинувачує Індію в порушенні свого суверенітету.

У вересні 2023 року США оприлюднили федеральний обвинувальний акт проти громадянина Індії Ніхіла Гупти. Його звинуватили у змові з метою вбивства громадянина США Гурпатванта Сінгха Панну - халістанського адвоката, який часто виступав проти Індії.

Індія заперечує будь-яку причетність до змови.

Хоча США ретельно розвивали свої відносини з Індією з особливим прицілом на Китай, індійські стосунки із західними союзниками є давніми та історичними.

Раніше Пакистан також звинувачував індійських "агентів" у "позатериторіальних і позасудових вбивствах".
показати весь коментар
30.08.2025 23:27 Відповісти
Тобто індуси засилають в Канаду і США своїх державних мокрушників для ліквідації противників Моді.
показати весь коментар
30.08.2025 23:39 Відповісти
Трамп також злий на Моді тому, що не отримав контракт на постачання сотні F-35.
Індія обирає собі винищувач.
Зараз ВПС Індії мають на озброєнні різні винищувачі, починаючи від радянських МіГ-29, закінчуючи французькими Mirage 2000 та Rafale, а також російськими Су-30МКІ.
Уряд Індії віддає перевагу Rafale від Dassault Aviation.
При цьому індійська влада не розглядає придбання американського F-35, оскільки Вашингтон не дозволить Нью-Делі ні локалізувати виробництво, ні обслуговувати літаки місцевими компаніями, що має важливе значення для Індії.
показати весь коментар
31.08.2025 01:18 Відповісти
Не бачити трампу Нобеля . За чутками - три члени Нобеліського комітету миру , з п'яти , категорично відмовляються присуджувати її трампу . Інші двоє ніяких заяв не робили , а просто посміялись .
показати весь коментар
30.08.2025 23:28 Відповісти
За что Обаме дали Нобеля скажите лучше
показати весь коментар
31.08.2025 00:16 Відповісти
Видатні досягнення у боротьбі за різноманітність
показати весь коментар
31.08.2025 01:20 Відповісти
Якщо Обамі дали ні за що, то дайте і мені?
показати весь коментар
31.08.2025 01:51 Відповісти
A мені?
показати весь коментар
31.08.2025 01:52 Відповісти
Якось соромно за Америку.
За Трампа ні, там діагноз не на один лист.
показати весь коментар
30.08.2025 23:30 Відповісти
На Шнобелевскую премию трампона
показати весь коментар
30.08.2025 23:32 Відповісти
Іде занепад Америки. Китай світовий гегемон. Відвернеться Європа від Америки, і Америка стає провінцією, з недалеким розпадом...
показати весь коментар
30.08.2025 23:33 Відповісти
"Дайте йому селёдки"
показати весь коментар
30.08.2025 23:37 Відповісти
Поэтому трампуйло и ввёл 50% пошлины против Индии, а не потому, что он болеет за Украину и ему не нравятся закупки Индией рашистской нефти.
показати весь коментар
30.08.2025 23:42 Відповісти
Хоч Моді і кацапофіл, але його вік і становище дозволяє діяти за переконаннями навіть у стосунках з Трампом. І у цьому випадку я з Моді погоджуюсь - Трамп і Нрбелівська премія миру - речі несумісні, як жіночий монастир і польовий армійський бордель. Тут вже треба справді або хрестик зняти, або ж труси одягнути.
показати весь коментар
30.08.2025 23:44 Відповісти
Кажуть,трампон здох.
показати весь коментар
30.08.2025 23:55 Відповісти
Харашо би. Піва. (с)

P.S. венс вже рветься до влади.
показати весь коментар
31.08.2025 00:28 Відповісти
Кажется тампон получит премию Дарвина, а Нобелевскую - нет, так как ее не дают посмертно.
показати весь коментар
30.08.2025 23:57 Відповісти
А може Нобелевську премію Війни?
Після успішної реалізації альтернативно- феноменального наміру змінити назву "Міністерство Оборони" на "Міністерство Війни".
показати весь коментар
31.08.2025 01:35 Відповісти
Такой премии нет, сочиняйте пожалуйста ближе к реальности.
показати весь коментар
31.08.2025 01:56 Відповісти
Any and all good things in this world happen thanks to Donald Trump, and bad things only happen because some evil, corrupt, terrible people stole the 2020 elections from Donald Trump. Anyone who ****** that or dares to express any sentiment other than complete, all-encompassing love and admiration towards Donald Trump is committing a crime against humanity. Such people will be rebuked by Mark Rutte and punished by God.
показати весь коментар
31.08.2025 00:27 Відповісти
Найс, гарно)
показати весь коментар
31.08.2025 01:44 Відповісти
Моді мужик?
показати весь коментар
31.08.2025 00:42 Відповісти
Полу
показати весь коментар
31.08.2025 00:52 Відповісти
Трамп і прем'єр Індії Нарендра Моді
показати весь коментар
31.08.2025 01:25 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2025 01:31 Відповісти
Моді:
- Хорошій ти прєзідєнт Донні, но почєму у тебя вот там нічєго нєт... ?

Прецедент:

Прігласілі крємлєвского художніка в Крємль к Генсеку Брєжнєву.
Тот пріказал нарісовать єму красную точку на лбу (називаєтся тілака).
Художнік спросіл зачєм вам, тов Брєжнєв, тілака?
- Когда я бил в Індіі, мнє товаріщ Індіра Ганді сказала:
- Хорошій ті парень, Леня, но у тєбя вот тут (показівает пальцем место на своєм лбу, где слєдовало рісовать тілаку) вот тут нічєго нєт!
показати весь коментар
31.08.2025 01:55 Відповісти
Єслі в домє нєт води, значіт випілі...Всі знають хто тут винет. Але якщо вода все таки в будинку є то чія це заслуга? Раніше ніхто навіть про це не думав. Тепер всі знають- Трампа.
показати весь коментар
31.08.2025 01:46 Відповісти
 
 