Відмова Моді висунути Трампа на Нобелівську премію миру погіршила відносини між країнами, - NYT

Відносини між Вашингтоном та Нью-Делі погіршилися через відмову прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це йдеться у статті The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що Трамп неодноразово публічно заявляв, що нібито це саме він вирішив військовий конфлікт між Індією та Пакистаном, який стався у травні. Проте конфлікт між двома державами триває вже 75 років та є значно глибшою та складнішою проблемою, аніж Трамп здатен уявити.

Під час телефонної розмови з Моді 17 червня Трамп заявив Моді, що пишається припиненням конфлікту між Індією та Пакистаном. Також Трамп згадав, що Пакистан планує висунути його на Нобелівську премію миру, натякаючи, що Індія має зробити те саме.

"Індійський лідер розлютився. Він заявив пану Трампу, що втручання США не має нічого спільного з нещодавнім припиненням вогню. Воно було врегульовано безпосередньо між Індією та Пакистаном", – пише NYT.

Читайте також: Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру

У статті зазначається, що відмова Моді висунути Трампа на Нобелівську премію стала однією з причин погіршення відносин між двома політиками, які раніше добре ладнали.

Ця сварка відбулася на тлі складних переговорів про торговельну угоду між Індією і США.

"Всього через кілька тижнів після червневої телефонної розмови, і на тлі затягування торговельних переговорів, Трамп вразив Індію, оголосивши, що імпорт з країни буде обкладено митом у розмірі 25%", - пише видання.

Згодом він запровадив додаткові 25% мита на купівлю російської нафти.

Читайте також: Моді називає Путіна "другом" і зміцнює відносини з Китаєм, - Bloomberg