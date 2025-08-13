Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Білий дім висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це повідомила пресслужба адміністрації президента США, інформує Цензор.НЕТ.

Там назвали його "президентом миру".

Також там оприлюднили перелік тих, хто підтримав кандидатуру Трампа:

прем'єр Вірменії Нікол Пашинян;

президент Азербайджану Ільхам Алієв;

прем'єр Камбоджі Хун Манет;

президент Габону Бріс Олігі Нгема;

прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;

уряд Пакистану;

міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.

