Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Новини Трампа номінують на Нобелівську премію
2 132 57

Білий дім висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це повідомила пресслужба адміністрації президента США, інформує Цензор.НЕТ.

Там назвали його "президентом миру".

Також там оприлюднили перелік тих, хто підтримав кандидатуру Трампа: 

  • прем'єр Вірменії Нікол Пашинян;
  • президент Азербайджану Ільхам Алієв;
  • прем'єр Камбоджі Хун Манет;
  • президент Габону Бріс Олігі Нгема;
  • прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;
  • уряд Пакистану;
  • міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.

Читайте: "Слуга народу" Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Нобелівська премія (96) США (24034) Трамп Дональд (6760)


Топ коментарі
+30
заодно і на премію Дарвіна мають висунути. щоб два раза не вставати.
13.08.2025 14:13 Відповісти
+14
Я втратив віру в людину як розумну істоту
13.08.2025 14:15 Відповісти
+10
рудий півень він, а не голуб миру.
13.08.2025 14:14 Відповісти
заодно і на премію Дарвіна мають висунути. щоб два раза не вставати.
13.08.2025 14:13 Відповісти
Ще на премію Шнобеля.
13.08.2025 14:17 Відповісти
Її бездітним дають тільеи, хто не встиг розмножитися до безглуздої смерті.
13.08.2025 14:19 Відповісти
Нарешті
13.08.2025 14:13 Відповісти
рудий півень він, а не голуб миру.
13.08.2025 14:14 Відповісти
адам кадиров розбив кальяном плазму.
13.08.2025 14:23 Відповісти
Я втратив віру в людину як розумну істоту
13.08.2025 14:15 Відповісти
Так...
Люди перейшли на
Новий Рівень - ГомоТупікус.
13.08.2025 14:41 Відповісти
Джордж Оруелл тихенько відпочиває...
13.08.2025 14:55 Відповісти
***** теж висунув х...і йде з ним на первіс до Трампа аби той відполірував його «миротворчисть».
Блді
13.08.2025 14:15 Відповісти
Поспішили! - 15 -го обхезається
13.08.2025 14:15 Відповісти
А пашинян з алієвим так не вважають; за усіляких там негрів я, взагалі, мовчу.
13.08.2025 14:56 Відповісти
13.08.2025 14:15 Відповісти
нуууу.....
як що заарештує плєшиву крємлєчмоль, то я всіма руками ногами підтримую!
але але але
подивимось наскільки незалежний та справедливий нобелівський комітет.
чи він такий же як і все: оон вооз магате юнеско нато ......?
прогнивший наскрізь?
13.08.2025 14:17 Відповісти
А є інші кандидати? Може Єрмачка на премію миру видвінуть? Та і взагалі, а якщо в світі себе ніхто не проявив миротворцем, то нікому не дають, чи дають аби кому, аби дать? Я не знаю який там у них регламент
13.08.2025 14:27 Відповісти
Якщо нема достойних дають кому попало. Дмітрій Муратов не дасть збрехати!
13.08.2025 14:42 Відповісти
Трохи дивно, що Білий дім висунув лише трампона, а не обох цих "миротворців".
13.08.2025 15:01 Відповісти
Ви що насправді вірите що туди приїде *****, якого не існує вже багато років??? Там буде клон, який номер не знаю!!!
13.08.2025 15:03 Відповісти
а, що це міняє?
13.08.2025 15:06 Відповісти
Що старе-то і мале...
дайте дитині цяцьку нехай бавиться
13.08.2025 14:17 Відповісти
Навіть Олів"є підтримав! - їбать - копать!
13.08.2025 14:17 Відповісти
Предлагаю мегавору Чернышову выдвинуть Трампона на Шнобелевку. Чернышову подходит.
13.08.2025 14:18 Відповісти
13.08.2025 14:23 Відповісти
Якщо він зробить так, що путін зупинить війну в цьому році, то можна премію давати. Це буде справедливо.

Бо путін зупиниться тільки якщо економіка в росії завалиться. А коли це буде, через рік, чи через 10, то ніхто не знає точно.
13.08.2025 14:18 Відповісти
Ви фантаст
13.08.2025 14:24 Відповісти
рудий peace-ділер
13.08.2025 14:18 Відповісти
Трамп висуне комітету по Нобелівської премії ультіматум - премію за 30 днів, або введе тарифи. Але є вихід - продати премію мира цьому нарцису. Біг діл!
13.08.2025 14:19 Відповісти
Думаєте тільки тарифами воно буде тиснути? Рижий фашист буде ще й війною лякати якщо йому не дадуть шнобелівську премію
13.08.2025 14:29 Відповісти
Разве что если он прикажет завалить самолет Путина над Чукоткой.
13.08.2025 14:19 Відповісти
До речі, йому більше підходить - Шнобелівська !
Шнобелівська премія (англ. Ig Nobel Prize) - це гумористична пародія на Нобелівську премію, яка вручається за "досягнення, які спочатку змушують людей сміятися, а потім замислитися". Премія відзначає незвичайні, кумедні та інколи абсурдні наукові дослідження, які, проте, можуть порушувати цікаві питання або вести до серйозних наукових висновків.
То давайте висунемо Трампа на Шнобелівську!
13.08.2025 14:19 Відповісти
Тому будемо чекати від Трампа шаленого тиску на Україну в плані нашої капітуляції. Тобто, миру по Трампу.
13.08.2025 14:20 Відповісти
У них це називається "fuck yourself". А могли б і Орбану натякнути.
13.08.2025 14:21 Відповісти
13.08.2025 14:21 Відповісти
Якщо нобелівський комітет призначить Трампу цю премію, то їм самим треба дати премію Дарвіна і по відру крові на них вилити.
13.08.2025 14:22 Відповісти
Мабуть в цій ситуації не повинні мовчати, а сказати своє слово лауреати Нобелевської премії миру. Людство мабуть повинно знати, що вони думають про те, що відбувається з цим висуванням та висуванцем.
13.08.2025 14:33 Відповісти
Лизун дупи терориста висунутий на премію, ************!
13.08.2025 14:22 Відповісти
13.08.2025 14:24 Відповісти
А посередині столик зі стільчиками,для перемовин
13.08.2025 14:26 Відповісти
Ага. Не нагородиш сам себе то ніхто не нагородить. Хай подрочать рижому обмудку. Хоч один мир воно принесло паскуда?
13.08.2025 14:24 Відповісти
Судячи кому цю нобелівську премію давали то її можна видавати всім шизікам в псіхушці
13.08.2025 14:27 Відповісти
Це за що за те що відбілює кривавого терориста убивцю ? брехун і тупий як на керівника держави.
13.08.2025 14:34 Відповісти
кпсс единогласно поддержала . Стыд и срам. Позорище. Даже смеха нету. Ужас. Слава Украине!
13.08.2025 14:35 Відповісти
Єдине що підтримую так це в рило берцем від спержанта ЗСУ
13.08.2025 14:39 Відповісти
Підтримали цю ідею руанда, пакистан, камбоджа, габон... Вони хоч самі знають що вони висунули облізлого обмудка на нобелівську премію? Чи яким боком ці габонські мавпи до Нобеля щось мають? Хтось хоч покаже де ці країни третього світу знаходяться? Я вже не кажу що Тампон сам вперше про них чує. Прямо папуаси як і союзники *****. Не здивуюсь що ***** само попросило своїх союзників підтримати Тампона взамін що Тампон підтримає капітуляцію України
13.08.2025 14:39 Відповісти
А от Нарендра Моді чітко заявив, що Трамп не мав ніякого стосунку до врегулювання конфлікту між Індією та Пакістаном.
До Ізраїлю він примазався, як і до вирішення питання між Азербайджаном та Вірменією.
Куди не глянь - суцільна імітація бурхливої діяльності з нульовим вихлопом. Влізти туди, де все вже вирішено, або примазатися до переможця - це й є тепер ознакою миротворця?..
13.08.2025 14:43 Відповісти
Самовыдвиженец.
13.08.2025 14:44 Відповісти
Ну, шо тут скажеш... Білий дім зганьбив себе на увесь термін правління трампона/ді джея венса!
13.08.2025 14:46 Відповісти
Цьому світу п#зда.
13.08.2025 14:47 Відповісти
"Білий дім висунув кандидатуру Дональда Трампа..." А це як - він сам себе висунув, чи прессекретарю доручив?
Залишається питання тільки до американців - ну вам не соромно самим за те що у вас президент дегенерат? Коли ви буваєте за кордоном, не доводиться ховати очі з сорому? Чим скоріше ви дасте йому під зад копняка, тим скоріше почне відновлюватись повага до США.
13.08.2025 14:51 Відповісти
За цим "кандидатом" на таку почесну Премію давненько вже буцегарня плаче. Американці, не ображайтеся, чесно кажу. Мінімум імпічмент.
13.08.2025 14:51 Відповісти
Хіба що на ШНОБЕЛІВСЬКУ
13.08.2025 14:55 Відповісти
А где в этом списке путин?
13.08.2025 15:01 Відповісти
13.08.2025 15:03 Відповісти
ПОСМЕРТНО !!!!
13.08.2025 15:16 Відповісти
Ему разве что Шнобелевская светит
13.08.2025 15:18 Відповісти
Ооооо , почалося Нобель Шнобель
13.08.2025 15:23 Відповісти
 
 