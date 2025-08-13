Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру
Білий дім висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Про це повідомила пресслужба адміністрації президента США, інформує Цензор.НЕТ.
Там назвали його "президентом миру".
Також там оприлюднили перелік тих, хто підтримав кандидатуру Трампа:
- прем'єр Вірменії Нікол Пашинян;
- президент Азербайджану Ільхам Алієв;
- прем'єр Камбоджі Хун Манет;
- президент Габону Бріс Олігі Нгема;
- прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;
- уряд Пакистану;
- міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.
Люди перейшли на
Новий Рівень - ГомоТупікус.
Блді
як що заарештує плєшиву крємлєчмоль, то я всіма руками ногами підтримую!
але але але
подивимось наскільки незалежний та справедливий нобелівський комітет.
чи він такий же як і все: оон вооз магате юнеско нато ......?
прогнивший наскрізь?
дайте дитині цяцьку нехай бавиться
Бо путін зупиниться тільки якщо економіка в росії завалиться. А коли це буде, через рік, чи через 10, то ніхто не знає точно.
Шнобелівська премія (англ. Ig Nobel Prize) - це гумористична пародія на Нобелівську премію, яка вручається за "досягнення, які спочатку змушують людей сміятися, а потім замислитися". Премія відзначає незвичайні, кумедні та інколи абсурдні наукові дослідження, які, проте, можуть порушувати цікаві питання або вести до серйозних наукових висновків.
То давайте висунемо Трампа на Шнобелівську!
До Ізраїлю він примазався, як і до вирішення питання між Азербайджаном та Вірменією.
Куди не глянь - суцільна імітація бурхливої діяльності з нульовим вихлопом. Влізти туди, де все вже вирішено, або примазатися до переможця - це й є тепер ознакою миротворця?..
Залишається питання тільки до американців - ну вам не соромно самим за те що у вас президент дегенерат? Коли ви буваєте за кордоном, не доводиться ховати очі з сорому? Чим скоріше ви дасте йому під зад копняка, тим скоріше почне відновлюватись повага до США.