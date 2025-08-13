РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12428 посетителей онлайн
Новости Трампа номинируют на Нобелевку мира
2 028 54

Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира Белый дом выдвинул кандидатуру Трампа

Белый дом выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента США, информирует Цензор.НЕТ.

Там назвали его "президентом мира".

Также там обнародовали перечень тех, кто поддержал кандидатуру Трампа:

  • премьер Армении Никол Пашинян;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер Камбоджи Хун Манет;
  • президент Габона Брис Олиги Нгема;
  • премьер Израиля Беньямин Нетаньяху;
  • правительство Пакистана;
  • министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

Читайте: "Слуга народа" Мережко выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. ДОКУМЕНТ

Нобелевская премия мира Белый дом выдвинул кандидатуру Трампа

Автор: 

Нобелевская премия (204) США (27695) Трамп Дональд (6248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
заодно і на премію Дарвіна мають висунути. щоб два раза не вставати.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:13 Ответить
+14
Я втратив віру в людину як розумну істоту
показать весь комментарий
13.08.2025 14:15 Ответить
+10
рудий півень він, а не голуб миру.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заодно і на премію Дарвіна мають висунути. щоб два раза не вставати.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:13 Ответить
Ще на премію Шнобеля.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:17 Ответить
Її бездітним дають тільеи, хто не встиг розмножитися до безглуздої смерті.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:19 Ответить
Нарешті
показать весь комментарий
13.08.2025 14:13 Ответить
рудий півень він, а не голуб миру.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:14 Ответить
адам кадиров розбив кальяном плазму.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:23 Ответить
Я втратив віру в людину як розумну істоту
показать весь комментарий
13.08.2025 14:15 Ответить
Так...
Люди перейшли на
Новий Рівень - ГомоТупікус.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:41 Ответить
Джордж Оруелл тихенько відпочиває...
показать весь комментарий
13.08.2025 14:55 Ответить
***** теж висунув х...і йде з ним на первіс до Трампа аби той відполірував його «миротворчисть».
Блді
показать весь комментарий
13.08.2025 14:15 Ответить
Поспішили! - 15 -го обхезається
показать весь комментарий
13.08.2025 14:15 Ответить
А пашинян з алієвим так не вважають; за усіляких там негрів я, взагалі, мовчу.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:56 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 14:15 Ответить
нуууу.....
як що заарештує плєшиву крємлєчмоль, то я всіма руками ногами підтримую!
але але але
подивимось наскільки незалежний та справедливий нобелівський комітет.
чи він такий же як і все: оон вооз магате юнеско нато ......?
прогнивший наскрізь?
показать весь комментарий
13.08.2025 14:17 Ответить
А є інші кандидати? Може Єрмачка на премію миру видвінуть? Та і взагалі, а якщо в світі себе ніхто не проявив миротворцем, то нікому не дають, чи дають аби кому, аби дать? Я не знаю який там у них регламент
показать весь комментарий
13.08.2025 14:27 Ответить
Якщо нема достойних дають кому попало. Дмітрій Муратов не дасть збрехати!
показать весь комментарий
13.08.2025 14:42 Ответить
Трохи дивно, що Білий дім висунув лише трампона, а не обох цих "миротворців".
показать весь комментарий
13.08.2025 15:01 Ответить
Ви що насправді вірите що туди приїде *****, якого не існує вже багато років??? Там буде клон, який номер не знаю!!!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:03 Ответить
а, що це міняє?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:06 Ответить
Що старе-то і мале...
дайте дитині цяцьку нехай бавиться
показать весь комментарий
13.08.2025 14:17 Ответить
Навіть Олів"є підтримав! - їбать - копать!
показать весь комментарий
13.08.2025 14:17 Ответить
Предлагаю мегавору Чернышову выдвинуть Трампона на Шнобелевку. Чернышову подходит.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:18 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 14:23 Ответить
Якщо він зробить так, що путін зупинить війну в цьому році, то можна премію давати. Це буде справедливо.

Бо путін зупиниться тільки якщо економіка в росії завалиться. А коли це буде, через рік, чи через 10, то ніхто не знає точно.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:18 Ответить
Ви фантаст
показать весь комментарий
13.08.2025 14:24 Ответить
рудий peace-ділер
показать весь комментарий
13.08.2025 14:18 Ответить
Трамп висуне комітету по Нобелівської премії ультіматум - премію за 30 днів, або введе тарифи. Але є вихід - продати премію мира цьому нарцису. Біг діл!
показать весь комментарий
13.08.2025 14:19 Ответить
Думаєте тільки тарифами воно буде тиснути? Рижий фашист буде ще й війною лякати якщо йому не дадуть шнобелівську премію
показать весь комментарий
13.08.2025 14:29 Ответить
Разве что если он прикажет завалить самолет Путина над Чукоткой.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:19 Ответить
До речі, йому більше підходить - Шнобелівська !
Шнобелівська премія (англ. Ig Nobel Prize) - це гумористична пародія на Нобелівську премію, яка вручається за "досягнення, які спочатку змушують людей сміятися, а потім замислитися". Премія відзначає незвичайні, кумедні та інколи абсурдні наукові дослідження, які, проте, можуть порушувати цікаві питання або вести до серйозних наукових висновків.
То давайте висунемо Трампа на Шнобелівську!
показать весь комментарий
13.08.2025 14:19 Ответить
Тому будемо чекати від Трампа шаленого тиску на Україну в плані нашої капітуляції. Тобто, миру по Трампу.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:20 Ответить
У них це називається "fuck yourself". А могли б і Орбану натякнути.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:21 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 14:21 Ответить
Якщо нобелівський комітет призначить Трампу цю премію, то їм самим треба дати премію Дарвіна і по відру крові на них вилити.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:22 Ответить
Мабуть в цій ситуації не повинні мовчати, а сказати своє слово лауреати Нобелевської премії миру. Людство мабуть повинно знати, що вони думають про те, що відбувається з цим висуванням та висуванцем.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:33 Ответить
Лизун дупи терориста висунутий на премію, ************!
показать весь комментарий
13.08.2025 14:22 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 14:24 Ответить
А посередині столик зі стільчиками,для перемовин
показать весь комментарий
13.08.2025 14:26 Ответить
Ага. Не нагородиш сам себе то ніхто не нагородить. Хай подрочать рижому обмудку. Хоч один мир воно принесло паскуда?
показать весь комментарий
13.08.2025 14:24 Ответить
Судячи кому цю нобелівську премію давали то її можна видавати всім шизікам в псіхушці
показать весь комментарий
13.08.2025 14:27 Ответить
Це за що за те що відбілює кривавого терориста убивцю ? брехун і тупий як на керівника держави.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:34 Ответить
кпсс единогласно поддержала . Стыд и срам. Позорище. Даже смеха нету. Ужас. Слава Украине!
показать весь комментарий
13.08.2025 14:35 Ответить
Єдине що підтримую так це в рило берцем від спержанта ЗСУ
показать весь комментарий
13.08.2025 14:39 Ответить
Підтримали цю ідею руанда, пакистан, камбоджа, габон... Вони хоч самі знають що вони висунули облізлого обмудка на нобелівську премію? Чи яким боком ці габонські мавпи до Нобеля щось мають? Хтось хоч покаже де ці країни третього світу знаходяться? Я вже не кажу що Тампон сам вперше про них чує. Прямо папуаси як і союзники *****. Не здивуюсь що ***** само попросило своїх союзників підтримати Тампона взамін що Тампон підтримає капітуляцію України
показать весь комментарий
13.08.2025 14:39 Ответить
А от Нарендра Моді чітко заявив, що Трамп не мав ніякого стосунку до врегулювання конфлікту між Індією та Пакістаном.
До Ізраїлю він примазався, як і до вирішення питання між Азербайджаном та Вірменією.
Куди не глянь - суцільна імітація бурхливої діяльності з нульовим вихлопом. Влізти туди, де все вже вирішено, або примазатися до переможця - це й є тепер ознакою миротворця?..
показать весь комментарий
13.08.2025 14:43 Ответить
Самовыдвиженец.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:44 Ответить
Ну, шо тут скажеш... Білий дім зганьбив себе на увесь термін правління трампона/ді джея венса!
показать весь комментарий
13.08.2025 14:46 Ответить
Цьому світу п#зда.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:47 Ответить
"Білий дім висунув кандидатуру Дональда Трампа..." А це як - він сам себе висунув, чи прессекретарю доручив?
Залишається питання тільки до американців - ну вам не соромно самим за те що у вас президент дегенерат? Коли ви буваєте за кордоном, не доводиться ховати очі з сорому? Чим скоріше ви дасте йому під зад копняка, тим скоріше почне відновлюватись повага до США.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:51 Ответить
За цим "кандидатом" на таку почесну Премію давненько вже буцегарня плаче. Американці, не ображайтеся, чесно кажу. Мінімум імпічмент.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:51 Ответить
Хіба що на ШНОБЕЛІВСЬКУ
показать весь комментарий
13.08.2025 14:55 Ответить
А где в этом списке путин?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:01 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 15:03 Ответить
 
 