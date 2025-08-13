Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Белый дом выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Об этом сообщила пресс-служба администрации президента США, информирует Цензор.НЕТ.
Там назвали его "президентом мира".
Также там обнародовали перечень тех, кто поддержал кандидатуру Трампа:
- премьер Армении Никол Пашинян;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер Камбоджи Хун Манет;
- президент Габона Брис Олиги Нгема;
- премьер Израиля Беньямин Нетаньяху;
- правительство Пакистана;
- министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.
Новий Рівень - ГомоТупікус.
Блді
як що заарештує плєшиву крємлєчмоль, то я всіма руками ногами підтримую!
але але але
подивимось наскільки незалежний та справедливий нобелівський комітет.
чи він такий же як і все: оон вооз магате юнеско нато ......?
прогнивший наскрізь?
дайте дитині цяцьку нехай бавиться
Бо путін зупиниться тільки якщо економіка в росії завалиться. А коли це буде, через рік, чи через 10, то ніхто не знає точно.
Шнобелівська премія (англ. Ig Nobel Prize) - це гумористична пародія на Нобелівську премію, яка вручається за "досягнення, які спочатку змушують людей сміятися, а потім замислитися". Премія відзначає незвичайні, кумедні та інколи абсурдні наукові дослідження, які, проте, можуть порушувати цікаві питання або вести до серйозних наукових висновків.
То давайте висунемо Трампа на Шнобелівську!
До Ізраїлю він примазався, як і до вирішення питання між Азербайджаном та Вірменією.
Куди не глянь - суцільна імітація бурхливої діяльності з нульовим вихлопом. Влізти туди, де все вже вирішено, або примазатися до переможця - це й є тепер ознакою миротворця?..
Залишається питання тільки до американців - ну вам не соромно самим за те що у вас президент дегенерат? Коли ви буваєте за кордоном, не доводиться ховати очі з сорому? Чим скоріше ви дасте йому під зад копняка, тим скоріше почне відновлюватись повага до США.