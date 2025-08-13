Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Белый дом выдвинул кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента США, информирует Цензор.НЕТ.

Там назвали его "президентом мира".

Также там обнародовали перечень тех, кто поддержал кандидатуру Трампа:

премьер Армении Никол Пашинян;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер Камбоджи Хун Манет;

президент Габона Брис Олиги Нгема;

премьер Израиля Беньямин Нетаньяху;

правительство Пакистана;

министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

