Новини Трампа номінують на Нобелівську премію
923 41

Трамп про Нобелівську премію миру: Я не прагну уваги, а лише хочу рятувати життя

Трамп про Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що його метою є не отримання Нобелівської премії миру, він лише хоче "рятувати життя".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв’ю CBS News.

Так, у Трампа поцікавилися його бажанням отримати Нобелівську премію миру, лауреата якої буде оголошено наступного місяця, на що він відповів: "Мені немає що сказати з цього приводу".

За його словами, все, що він може робити, – це "припиняти війни".

"Я не прагну уваги. Я просто хочу рятувати життя", – додав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмова Моді висунути Трампа на Нобелівську премію миру погіршила відносини між країнами, - NYT

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру отримувати Нобелівську премію миру, проте вважає, що зробив достатньо для цього, зокрема зупинив сім воєн.

Автор: 

Нобелівська премія (98) Трамп Дональд (7054)
Топ коментарі
+11
Нарцис! - хтось з його батьків казав - самозакоханий придурок - не дай Бог піде в політику! - як воду дивилися
04.09.2025 08:59 Відповісти
04.09.2025 08:59 Відповісти
+5
Яка кінчена самозакохана істота.
04.09.2025 09:00 Відповісти
04.09.2025 09:00 Відповісти
+3
Мати його казала... Я читав її інтерв"ю...
04.09.2025 09:07 Відповісти
04.09.2025 09:07 Відповісти
Нарцис! - хтось з його батьків казав - самозакоханий придурок - не дай Бог піде в політику! - як воду дивилися
04.09.2025 08:59 Відповісти
04.09.2025 08:59 Відповісти
Мати його казала... Я читав її інтерв"ю...
04.09.2025 09:07 Відповісти
04.09.2025 09:07 Відповісти
Я бив на батька - жінки якось менше політикою цікавляться - ше й в ті часи - були одиниці жінок політиків - Голда Меїр Індіра Ганді .......
04.09.2025 09:14 Відповісти
04.09.2025 09:14 Відповісти
Олександра калантай
04.09.2025 09:30 Відповісти
04.09.2025 09:30 Відповісти
Маргарет Тетчер
04.09.2025 09:32 Відповісти
04.09.2025 09:32 Відповісти
Меркельшу забули
04.09.2025 09:34 Відповісти
04.09.2025 09:34 Відповісти
Я ж поставив ........ - можна дописувати
04.09.2025 09:37 Відповісти
04.09.2025 09:37 Відповісти
А Юля!? Як ви могли забути?
04.09.2025 09:57 Відповісти
04.09.2025 09:57 Відповісти
І Мар'янка Б
04.09.2025 10:00 Відповісти
04.09.2025 10:00 Відповісти
У пресі, якось "поковзом", пройшла інформація, що Трамп - "батькова кістка і латка"... Він був у сім"ї автократом і диктатором, а "Донні" не тільки "скопіював" його поведінку та моральні цінності, але й розвинув їх, у гіпертрофованому вигляді, в негативний бік... Батько просто жив ще в "Америці демократії, яка розвивалася" - тому оглядався на думку суспільства. А Донні звик до "сибаритства" - та ще й на батькових грошах... Тобто, ріс "високопоставленим мажорчиком", який звик до "вседозволеності"... От це і вплинуло на розвиток його особистості...
04.09.2025 09:59 Відповісти
04.09.2025 09:59 Відповісти
04.09.2025 08:59 Відповісти
04.09.2025 08:59 Відповісти
Ну як-же інакше? Сліпо віримо в миротворчість припинятора конфліктів. А якщо шведи дадуть Нобелівську премію Миру, то воно так випадково вийшло і ніякого тиску на Нобелівський комітет.
04.09.2025 08:59 Відповісти
04.09.2025 08:59 Відповісти
Премію миру присуджує Норвезький Нобелівський Комітет.
04.09.2025 09:45 Відповісти
04.09.2025 09:45 Відповісти
Яка кінчена самозакохана істота.
04.09.2025 09:00 Відповісти
04.09.2025 09:00 Відповісти
Трампу з оточенням у Вашингтоні, про медичне спасіння Американців подбати, а він про Нобелівську для себе задом єлозить!
Ганебна медицина на Алясці!!
лікували зубну біль, а госпіталізовали з НАБРЯКОМ КВІНКЕ: в скільки це нам обійшлося 🫣
https://www.youtube.com/watch?v=v_IMYpmuVUY
04.09.2025 09:00 Відповісти
04.09.2025 09:00 Відповісти
Де санкції проти московського режиму,мерзотник?
04.09.2025 09:02 Відповісти
04.09.2025 09:02 Відповісти
За постійну гру у гольф на посаді президента США та червону доріжку для ***** Нобеля не дають
04.09.2025 09:03 Відповісти
04.09.2025 09:03 Відповісти
Доходы Трампа от инвестиций в криптовалюту $Trump, которая была запущена до его инаугурации на второй президентский срок, оцениваются в 6,9 миллиарда долларов.

NYT пишет, что Трамп также заработал не менее 320 миллионов долларов комиссионных от торговли валютой. Кроме того, он владеет монетами World Liberty с потенциальной стоимостью в сотни миллионов долларов. Акции Trump Media (Truth Social) стоят около 2 миллиардов долларов. Также не менее 1,3 миллиарда долларов Трамп заработал на недвижимости. https://www.newsru.co.il/press/6jul2025/nyt_trump_105.html
04.09.2025 09:04 Відповісти
04.09.2025 09:04 Відповісти
Украинцы сделали тебе подарок на 750 млрд. долларов дохода от Европы за нефтепродукты ежегодно. Разрушив трубопроводы. Хоть бы спасибо сказал. Еще и хвастается, что ни копейки не дает на оружие.
04.09.2025 09:05 Відповісти
04.09.2025 09:05 Відповісти
якщо трампакс її отримає, то він припинить і серйозне сприймання нобелевської премії взагалі, перетворивши, як і решту своїх дій в стьоб та прикол.
04.09.2025 09:05 Відповісти
04.09.2025 09:05 Відповісти
А якщо не отримає - введе шведам 500% тарифи
показати весь коментар
04.09.2025 09:18 Відповісти
барак Абами за що отримав? І що, стали після цього сприймати менш серйозно?
04.09.2025 09:32 Відповісти
04.09.2025 09:32 Відповісти
Співучасник вбивства українців - трамп вважає себе миротворцем… Злочинець!
04.09.2025 09:06 Відповісти
04.09.2025 09:06 Відповісти
Якби ти рятував життя,то робив це за покликом душі,а не з-за якоїсь вигоди.Робив би це негайно а не давав 50днів,90днів,шість чи сім раз по дві неділі.Порахуй,скільки за цей час загинуло людей?
04.09.2025 09:07 Відповісти
04.09.2025 09:07 Відповісти
Наскільки мені відомо - наука ще не навчилася "лікувать газову гангрену. Єдиний вихід - зупинить її розвиток хірургічним методом, шляхом ампутвції враженої кінцівки. Росія - ц СВІТОВА ГАНГРЕНА... А Трамп хоче її лікувать, змазуючи вражену область, обезболюючими мазями... Результат - очевидний...
04.09.2025 09:10 Відповісти
04.09.2025 09:10 Відповісти
Британия планирует передачу своих новых баллистических ракет NIGHTFALL Украине, сообщил министр обороны Джон Хили
Ракета имеет дальность более 600 километров и может нести около 300 килограммов взрывчатки.
04.09.2025 09:14 Відповісти
04.09.2025 09:14 Відповісти
Ок.
04.09.2025 09:35 Відповісти
04.09.2025 09:35 Відповісти
Якби хотів, то рятував би, а не киздів!!!
04.09.2025 09:17 Відповісти
04.09.2025 09:17 Відповісти
04.09.2025 09:23 Відповісти
04.09.2025 09:23 Відповісти
04.09.2025 09:25 Відповісти
04.09.2025 09:25 Відповісти
Скромняжка. З таким «порятунком» життів можна заробити хіба що Шнобелівську премію.
04.09.2025 09:27 Відповісти
04.09.2025 09:27 Відповісти
Трампакс, швидше за все ти отримаєш "гєй'роя пінкдогстана", як що вже не отримав...
04.09.2025 09:30 Відповісти
04.09.2025 09:30 Відповісти
Вся маршрутка плакапа після цих слів
04.09.2025 09:34 Відповісти
04.09.2025 09:34 Відповісти
горбатого могила виправить. воно лікуваню не піддається.
04.09.2025 09:39 Відповісти
04.09.2025 09:39 Відповісти
Я лише хочу рятувати життя за невелику вигороду.
04.09.2025 09:40 Відповісти
04.09.2025 09:40 Відповісти
Покровителю терористів Ясиру Арафату дали премію миру. Чим Трамп гірше?
04.09.2025 09:48 Відповісти
04.09.2025 09:48 Відповісти
Не читав коментарі, знаю, що вони всі проти Трампа і це правильно, бо нікчема, яка нічого не знає, піддалася на маніпуляції та брехню Пуйла, відстоює його точку зору. Чому дивуватися, в нас точно таке саме, нічого не знає і ні в чому не розбирається, крім білих порошків. І якщо Трамп не наш, то це наш, якого на своїх білих рученьках занесли на трон 73%.
Якби наша влада після 2019 року готувалася до війни, не розміновувала Чонгар і акваторію Азовського моря, якби не відводили наші війська з окремих дільниць Донецької та Луганської областей, Гостомельського аеропорту та не знищувала ракетні програми, а їх нарощувала, допомагала ЗСУ будувати укріплення, а не дороги, не лізла у військові справи - повномасшабного нападу не було, а якщо був би, то ворог був би зупинений на кордоні.
04.09.2025 09:49 Відповісти
04.09.2025 09:49 Відповісти
Он даже не избалованный богатый мальчик и не жадный толстосум. Он скореет похож на большого белого слизняка.

В мире всегда были глупые люди, и злодеев тоже хватало. Но редко глупость была настолько злой, а зло - настолько глупым.
04.09.2025 09:53 Відповісти
04.09.2025 09:53 Відповісти
Після того як Нобелівську премію миру вручили терористу Ясеру Арафату ця премія втратила значення і саме її існування та щорічне призначення премій в гуманітарній сфері (мир, література) дискредитує Нобелівський комітет.
04.09.2025 09:56 Відповісти
04.09.2025 09:56 Відповісти
Нікчемне життя ***** врятувати? Воно того не варто. Поки будеш врятовувати, сам можеш раніше опинитися на тому світі
04.09.2025 09:57 Відповісти
04.09.2025 09:57 Відповісти
 
 