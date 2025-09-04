Трамп про Нобелівську премію миру: Я не прагну уваги, а лише хочу рятувати життя

Президент США Дональд Трамп заявив, що його метою є не отримання Нобелівської премії миру, він лише хоче "рятувати життя".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав в інтерв’ю CBS News.

Так, у Трампа поцікавилися його бажанням отримати Нобелівську премію миру, лауреата якої буде оголошено наступного місяця, на що він відповів: "Мені немає що сказати з цього приводу".

За його словами, все, що він може робити, – це "припиняти війни".

"Я не прагну уваги. Я просто хочу рятувати життя", – додав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру отримувати Нобелівську премію миру, проте вважає, що зробив достатньо для цього, зокрема зупинив сім воєн.