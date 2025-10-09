РУС
Трампа номинируют на Нобелевку мира
384 17

Украина выдвинет кандидатуру Трампа, если он будет способствовать прекращению войны, - Зеленский

Зеленский: Трамп может стать кандидатом на Нобелевскую премию мира

Если президенту США Дональду Трампу удастся добиться прекращения огня, Украина будет номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Я думаю, что Президент Трамп хочет, чтобы мы были за столом переговоров, и мы поддерживали этот трек. Я думаю, он очень хочет, чтобы было прекращение огня и прекращение войны. Считаю, что это была его цель с самого начала", - отметил Зеленский.

По его словам, сегодня российский глава Владимир Путин лично боится прекращения огня.

"С полномасштабной войны уйти на прекращение огня и начать потом снова полномасштабную войну - это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку. Поэтому так сложно американцам принудить его к реальным переговорам, и поэтому пока он выбирает войну. Но возможно, очень возможно это прекратить. Нужно больше давления на Россию. Давление сработает", - считает президент.

Он добавил, что сам факт достижения прекращения огня будет побуждать к мирным переговорам, что станет большим достижением.

"Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, - да, его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины", - заверил Зеленский.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, который предлагает выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Инициаторами стали народные депутаты из групп "За будущее" (Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко), "Восстановление Украины" (Александр Юрченко, Анатолий Бурмич), а также Георгий Мазурашу, Михаил Соколов и Николай Тищенко.

Зеленский Владимир (22185) Нобелевская премия (211) Трамп Дональд (6752)
Сортировать:
Пропоную створити багатосерійний мультфільм "Дональд".І одну з серій назвати "Дональд і Нобелевська премія"
09.10.2025 12:09 Ответить
да навіть на Оскара, нехай дідусь радіє - головне щоб кацапам смерть була від рішення Трампа
09.10.2025 12:09 Ответить
Норвегия независимая богатая страна и ей до лампочки все эти облизывания рыжего балабола
09.10.2025 12:10 Ответить
Поки що Тампон робив одні пакості для України і змушував до капітуляції
09.10.2025 12:11 Ответить
Кожна фракція висуває свого члена і з висунутими членами прибувають у президію...
09.10.2025 12:12 Ответить
09.10.2025 12:17 Ответить
Да, там так и зааплодируют! Кто хочет может высунуть кого захочет, только вопрос в том, кому это интересно!
09.10.2025 12:13 Ответить
Бабам, не?
09.10.2025 12:18 Ответить
09.10.2025 12:14 Ответить
Діалог росії та США поставлений на «серйозну паузу», - пєсков
09.10.2025 12:15 Ответить
значить Томагавки вже в Нас
09.10.2025 12:16 Ответить
і безліч фламінгів
09.10.2025 12:21 Ответить
з Томагавками Фламінго на брухт
09.10.2025 12:22 Ответить
байстрюк висунe папі, якщо папа байстрюку погладить.
два придурка - серіал нескічненний...
09.10.2025 12:18 Ответить
Трамп може "протверезити" росіян - Зеленський
09.10.2025 12:21 Ответить
 
 