Украина выдвинет кандидатуру Трампа, если он будет способствовать прекращению войны, - Зеленский

Если президенту США Дональду Трампу удастся добиться прекращения огня, Украина будет номинировать его на Нобелевскую премию мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Я думаю, что Президент Трамп хочет, чтобы мы были за столом переговоров, и мы поддерживали этот трек. Я думаю, он очень хочет, чтобы было прекращение огня и прекращение войны. Считаю, что это была его цель с самого начала", - отметил Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, сегодня российский глава Владимир Путин лично боится прекращения огня.

"С полномасштабной войны уйти на прекращение огня и начать потом снова полномасштабную войну - это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку. Поэтому так сложно американцам принудить его к реальным переговорам, и поэтому пока он выбирает войну. Но возможно, очень возможно это прекратить. Нужно больше давления на Россию. Давление сработает", - считает президент.

Он добавил, что сам факт достижения прекращения огня будет побуждать к мирным переговорам, что станет большим достижением.

"Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, - да, его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины", - заверил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет Нобелевскую премию мира: в Норвегии выражают беспокойство, - Bloomberg

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, который предлагает выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Инициаторами стали народные депутаты из групп "За будущее" (Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко), "Восстановление Украины" (Александр Юрченко, Анатолий Бурмич), а также Георгий Мазурашу, Михаил Соколов и Николай Тищенко.