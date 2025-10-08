РУС
Трамп хочет Нобелевскую премию мира: в Норвегии выражают обеспокоенность, - Bloomberg

В Норвегии опасаются реакции США, если Трамп не получит Нобелевскую премию мира

В Норвегии опасаются возможной негативной реакции США, если Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, это вызывает напряженность среди тамошних чиновников.

Трамп неоднократно заявлял о своем желании получить награду, подчеркивая заключение Авраамовых соглашений (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020-2021 годах) во время своего первого президентского срока. Он также утверждал, что после возвращения в Белый дом положил конец по меньшей мере шести войнам.

Его спецпредставитель Стив Уиткофф и сенатор Марко Рубио активно продвигали кандидатуру Трампа среди европейских коллег. Нобелевский комитет отметил, что на него не давят прямо, но признал, что кампании за премию ведутся публично и частным образом.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что решение о премии принимает независимый комитет. Эксперты отмечают, что стиль Трампа - прямой и саморекламный - не очень соответствует скандинавской культуре.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, который предлагает выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Инициаторами стали народные депутаты из групп "За будущее" (Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко), "Восстановление Украины" (Александр Юрченко, Анатолий Бурмич), а также Георгий Мазурашу, Михаил Соколов и Николай Тищенко.

Самозакоханий ідіот.
08.10.2025 23:10 Ответить
Шнобелевская максимум
08.10.2025 23:13 Ответить
А титул Цезаря и триумфальный проезд с венком на голове он часом не хочет, даже лицо намазывать красной краской не надо будет
08.10.2025 23:14 Ответить
норвегам дешевше буде таки дати кретину ту премію, а інакше - 53 штат МАГА США, після Канади.
08.10.2025 23:26 Ответить
ІДІОТ ІДІОТОМ. але про свій гаманець дбає непогано. Хапальний інстинкт ще не втратив.
08.10.2025 23:32 Ответить
льогко !

Україна подарує йому імперську віллу пшонки і портрет експрокурора перемалюємо за томагавки

.
08.10.2025 23:32 Ответить
Якщо Трампон не отримує нобелівську премію Миру, існує велика ймовірність, що він об'явить війну Норвегії...
08.10.2025 23:15 Ответить
Дайте йому таблетку від деменції і скажіть що це - нобелівська премія ! 🤪
08.10.2025 23:16 Ответить
Не здивуюсь якщо Тампон завтра візьме заручників і потрубує нобелівську премію миру інакше всіх взірве
08.10.2025 23:16 Ответить
Якщо так хоче премію, нехай забере її в Обами. Обама премію взяв а миру не приніс. Значить повинен все повернути
08.10.2025 23:18 Ответить
Обідиться і пальне Tomahawk по Нобелівському Комітету?
08.10.2025 23:18 Ответить
Про Трампа зрозуміло "Він також стверджував, що після повернення в Білий дім поклав кінець щонайменше шести війнам. " - Мабуть, починав 6 разів грати в компьютерну гру і кожного разу закінчував на першому рівні.
Але наскільки ж підлабузники в Верховній Раді, що пропонують висунути маразматика на Нобелівську премію?
08.10.2025 23:22 Ответить
Не только Норвегия выражает, я тоже).
08.10.2025 23:30 Ответить
Дурнувата дитина впала на підлогу, репетує і дригає ногами: дайте, дайте мені ту цяцьку!!!!! Ааааааааааааа!!!!
Ну дайте, то завтра вона буде вимагати іншу цяцьку. Може простіше дать по сраці добряче один раз?
08.10.2025 23:32 Ответить
In Donald Trump's world, the boss always gets what he wants from those who depend on him. If you do not think you depend on him, you can totally tell him to go f*ck himself, at any time, on any issue and even in so many words. And he will. But then you will have to face your biggest fear - real, true, unadulterated independence, with all its rewards and risks. And no one in the Free World has any appetite for this kind of independence. Trump will get the Nobel prize, if not this year, then next year, but he will get it while in office.
08.10.2025 23:35 Ответить
Я, чесно кажучи, зрозумів що західний світ так і продовжує боятись Трампа. При тому розуміючи про його розумову відсталість на зараз. Це якась срака, панове!
08.10.2025 23:42 Ответить
Хочу премію миру... або Гренландію. Трамп.
