Трамп хочет Нобелевскую премию мира: в Норвегии выражают обеспокоенность, - Bloomberg

В Норвегии опасаются возможной негативной реакции США, если Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, это вызывает напряженность среди тамошних чиновников.

Трамп неоднократно заявлял о своем желании получить награду, подчеркивая заключение Авраамовых соглашений (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020-2021 годах) во время своего первого президентского срока. Он также утверждал, что после возвращения в Белый дом положил конец по меньшей мере шести войнам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о Нобелевской премии мира: Я не стремлюсь к вниманию, а лишь хочу спасать жизни

Его спецпредставитель Стив Уиткофф и сенатор Марко Рубио активно продвигали кандидатуру Трампа среди европейских коллег. Нобелевский комитет отметил, что на него не давят прямо, но признал, что кампании за премию ведутся публично и частным образом.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что решение о премии принимает независимый комитет. Эксперты отмечают, что стиль Трампа - прямой и саморекламный - не очень соответствует скандинавской культуре.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, который предлагает выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Инициаторами стали народные депутаты из групп "За будущее" (Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко), "Восстановление Украины" (Александр Юрченко, Анатолий Бурмич), а также Георгий Мазурашу, Михаил Соколов и Николай Тищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказ Моди выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира ухудшил отношения между странами, - NYTВ