РУС
Новости Трампа номинируют на Нобелевку мира
Трамп о Нобелевской премии мира: "Я не хочу ее. Я хочу, чтобы страна ее получила"

Трамп о территориальных уступках

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он заслуживает Нобелевскую премию мира и для страны будет "большим оскорблением", если он ее не получит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Выступая перед группой американских генералов и адмиралов, Трамп подчеркнул, что ему удалось остановить семь международных войн. Кроме того, его 20-пунктовый план урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС, по его словам, может стать восьмым примером "миротворческого успеха".

"Если это сработает, у нас будет восемь, восемь за восемь месяцев. Это довольно неплохо. Никто такого еще не делал", - сказал он. В то же время Трамп выразил сомнение, что награда достанется ему, предположив, что премию могут отдать "какому-то писателю, который ничего не сделал".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп перешел к стадии кнута против Путина, - Стубб

"Получите ли вы Нобелевскую премию? Конечно, нет. Они вручат ее какому-то парню, который ни черта не сделал. Вручат тому, кто написал книгу об уме Дональда Трампа и о том, что понадобилось, чтобы развязать войны. Нобелевская премия достанется писателю. Нет, но посмотрим, что произойдет, но это будет большим оскорблением для нашей страны. Я вам скажу. Я не хочу ее. Я хочу, чтобы страна ее получила. И она должна ее получить, потому что такого еще не было", - отметил он.

Президент добавил, что не стремится получить ее лично, а хочет, чтобы эту награду присудили США как стране. "Я хочу, чтобы страна ее получила. И она должна ее получить, потому что такого еще не было", - отметил он.

Лауреата Нобелевской премии мира объявят 6-13 октября. В этом году на награду выдвинуто 338 кандидатов, среди которых - президент Украины Владимир Зеленский и Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального.

+4
От жеж старий та кончений 3,14ждюк.
01.10.2025 10:57 Ответить
01.10.2025 10:57 Ответить
+2
Так, згідно зі Статутом Нобелівської премії, нагороджуються нею не КРАЇНИ, а ОСОБИ... За конкретні дії, які підпадають під Статут...
01.10.2025 11:01 Ответить
01.10.2025 11:01 Ответить
+2
отакої!
ну, це вже неприхована клініка.
як що шведи прогнуться під цю старчеську маячню, то і наука, повністю деградувала, як всі ці оони, юнески, магати, фіфи ......
01.10.2025 11:01 Ответить
01.10.2025 11:01 Ответить
От жеж старий та кончений 3,14ждюк.
01.10.2025 10:57 Ответить
01.10.2025 10:57 Ответить
Так, згідно зі Статутом Нобелівської премії, нагороджуються нею не КРАЇНИ, а ОСОБИ... За конкретні дії, які підпадають під Статут...
01.10.2025 11:01 Ответить
01.10.2025 11:01 Ответить
треба якось нагадати трампу, що обама має таку премію.
доні дуже пишається обамою. і байденом.
01.10.2025 11:02 Ответить
01.10.2025 11:02 Ответить
Він знає, і це не дає йому спокою ))
01.10.2025 11:21 Ответить
01.10.2025 11:21 Ответить
Він не "пишається"... Його "жаба давить"...
01.10.2025 11:23 Ответить
01.10.2025 11:23 Ответить
отакої!
ну, це вже неприхована клініка.
як що шведи прогнуться під цю старчеську маячню, то і наука, повністю деградувала, як всі ці оони, юнески, магати, фіфи ......
01.10.2025 11:01 Ответить
01.10.2025 11:01 Ответить
Не я такий - життя таке - за США буде соромно - Трамп
01.10.2025 11:02 Ответить
01.10.2025 11:02 Ответить
давай Томагавки і отримаєш
01.10.2025 11:07 Ответить
01.10.2025 11:07 Ответить
Коли Трамп разом з Зеленським піде на🤬уй з посади президента, то атеїсти перехрестяться.

А коли здохне #уйло, Лукашенко, Кім Чен Ін і Сі Цзіньпін, то половина жителів на планеті нап'ється.
01.10.2025 11:16 Ответить
01.10.2025 11:16 Ответить
Нобелівська премія це як Євробачення. Балаган, який якраз для Трампа.
01.10.2025 11:19 Ответить
01.10.2025 11:19 Ответить
Не хоче, як кіт сметани.
01.10.2025 11:19 Ответить
01.10.2025 11:19 Ответить
Фуууу, як смердить брехнею ...
01.10.2025 11:20 Ответить
01.10.2025 11:20 Ответить
геній всіх народів державою прикривається
01.10.2025 11:23 Ответить
01.10.2025 11:23 Ответить
с пуйлом напару....
01.10.2025 11:23 Ответить
01.10.2025 11:23 Ответить
Діду потрібен хороший лікар, але мабуть у штатах такого немає
01.10.2025 11:29 Ответить
01.10.2025 11:29 Ответить
 
 