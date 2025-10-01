Трамп о Нобелевской премии мира: "Я не хочу ее. Я хочу, чтобы страна ее получила"

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он заслуживает Нобелевскую премию мира и для страны будет "большим оскорблением", если он ее не получит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Выступая перед группой американских генералов и адмиралов, Трамп подчеркнул, что ему удалось остановить семь международных войн. Кроме того, его 20-пунктовый план урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС, по его словам, может стать восьмым примером "миротворческого успеха".

"Если это сработает, у нас будет восемь, восемь за восемь месяцев. Это довольно неплохо. Никто такого еще не делал", - сказал он. В то же время Трамп выразил сомнение, что награда достанется ему, предположив, что премию могут отдать "какому-то писателю, который ничего не сделал".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп перешел к стадии кнута против Путина, - Стубб

"Получите ли вы Нобелевскую премию? Конечно, нет. Они вручат ее какому-то парню, который ни черта не сделал. Вручат тому, кто написал книгу об уме Дональда Трампа и о том, что понадобилось, чтобы развязать войны. Нобелевская премия достанется писателю. Нет, но посмотрим, что произойдет, но это будет большим оскорблением для нашей страны. Я вам скажу. Я не хочу ее. Я хочу, чтобы страна ее получила. И она должна ее получить, потому что такого еще не было", - отметил он.

Президент добавил, что не стремится получить ее лично, а хочет, чтобы эту награду присудили США как стране. "Я хочу, чтобы страна ее получила. И она должна ее получить, потому что такого еще не было", - отметил он.

Лауреата Нобелевской премии мира объявят 6-13 октября. В этом году на награду выдвинуто 338 кандидатов, среди которых - президент Украины Владимир Зеленский и Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!