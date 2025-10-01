Трамп про Нобелівську премію миру: "Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала"
Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він заслуговує на Нобелівську премію миру і для країни буде "великою образою", якщо він її не отримає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
Виступаючи перед групою американських генералів і адміралів, Трамп наголосив, що йому вдалося зупинити сім міжнародних воєн. Крім того, його 20-пунктовий план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, за його словами, може стати восьмим прикладом "миротворчого успіху".
"Якщо це спрацює, у нас буде вісім, вісім за вісім місяців. Це доволі непогано. Ніхто такого ще не робив", - сказав він. Водночас Трамп висловив сумнів, що нагорода дістанеться йому, припустивши, що премію можуть віддати "якомусь письменнику, який нічого не зробив".
"Чи отримаєте ви Нобелівську премію? Звісно, ні. Вони вручать її якомусь хлопцеві, який ні чорта не зробив. Вручать тому, хто написав книгу про розум Дональда Трампа і про те, що знадобилося, щоб розв’язати війни. Нобелівська премія дістанеться письменнику. Ні, але подивимося, що станеться, але це буде великою образою для нашої країни. Я вам скажу. Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала. І вона повинна її отримати, бо такого ще не було", - зазначив він.
Лауреата Нобелівської премії миру оголосять 6-13 жовтня. Цього року на нагороду висунуто 338 кандидатів, серед яких президент України Володимир Зеленський та Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
доні дуже пишається обамою. і байденом.
ну, це вже неприхована клініка.
як що шведи прогнуться під цю старчеську маячню, то і наука, повністю деградувала, як всі ці оони, юнески, магати, фіфи ......
А коли здохне #уйло, Лукашенко, Кім Чен Ін і Сі Цзіньпін, то половина жителів на планеті нап'ється.