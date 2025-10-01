УКР
Новини Трампа номінують на Нобелівську премію
Трамп про Нобелівську премію миру: "Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала"

Трамп про територіальні поступки

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він заслуговує на Нобелівську премію миру і для країни буде "великою образою", якщо він її не отримає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Виступаючи перед групою американських генералів і адміралів, Трамп наголосив, що йому вдалося зупинити сім міжнародних воєн. Крім того, його 20-пунктовий план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, за його словами, може стати восьмим прикладом "миротворчого успіху".

"Якщо це спрацює, у нас буде вісім, вісім за вісім місяців. Це доволі непогано. Ніхто такого ще не робив", - сказав він. Водночас Трамп висловив сумнів, що нагорода дістанеться йому, припустивши, що премію можуть віддати "якомусь письменнику, який нічого не зробив".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп перейшов до стадії батога проти Путіна, - Стубб

"Чи отримаєте ви Нобелівську премію? Звісно, ні. Вони вручать її якомусь хлопцеві, який ні чорта не зробив. Вручать тому, хто написав книгу про розум Дональда Трампа і про те, що знадобилося, щоб розв’язати війни. Нобелівська премія дістанеться письменнику. Ні, але подивимося, що станеться, але це буде великою образою для нашої країни. Я вам скажу. Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала. І вона повинна її отримати, бо такого ще не було", - зазначив він.

Лауреата Нобелівської премії миру оголосять 6-13 жовтня. Цього року на нагороду висунуто 338 кандидатів, серед яких президент України Володимир Зеленський та Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального.

Топ коментарі
+11
От жеж старий та кончений 3,14ждюк.
01.10.2025 10:57 Відповісти
+6
отакої!
ну, це вже неприхована клініка.
як що шведи прогнуться під цю старчеську маячню, то і наука, повністю деградувала, як всі ці оони, юнески, магати, фіфи ......
01.10.2025 11:01 Відповісти
+5
Так, згідно зі Статутом Нобелівської премії, нагороджуються нею не КРАЇНИ, а ОСОБИ... За конкретні дії, які підпадають під Статут...
01.10.2025 11:01 Відповісти
От жеж старий та кончений 3,14ждюк.
01.10.2025 10:57 Відповісти
Знаєм ми, як ти "не хочеш".
01.10.2025 11:40 Відповісти
через задній прохід....
01.10.2025 12:05 Відповісти
Так, згідно зі Статутом Нобелівської премії, нагороджуються нею не КРАЇНИ, а ОСОБИ... За конкретні дії, які підпадають під Статут...
01.10.2025 11:01 Відповісти
треба якось нагадати трампу, що обама має таку премію.
доні дуже пишається обамою. і байденом.
01.10.2025 11:02 Відповісти
Він знає, і це не дає йому спокою ))
01.10.2025 11:21 Відповісти
Він не "пишається"... Його "жаба давить"...
01.10.2025 11:23 Відповісти
отакої!
ну, це вже неприхована клініка.
як що шведи прогнуться під цю старчеську маячню, то і наука, повністю деградувала, як всі ці оони, юнески, магати, фіфи ......
01.10.2025 11:01 Відповісти
Не я такий - життя таке - за США буде соромно - Трамп
01.10.2025 11:02 Відповісти
давай Томагавки і отримаєш
показати весь коментар
Коли Трамп разом з Зеленським піде на🤬уй з посади президента, то атеїсти перехрестяться.

А коли здохне #уйло, Лукашенко, Кім Чен Ін і Сі Цзіньпін, то половина жителів на планеті нап'ється.
01.10.2025 11:16 Відповісти
Нобелівська премія це як Євробачення. Балаган, який якраз для Трампа.
01.10.2025 11:19 Відповісти
Не хоче, як кіт сметани.
01.10.2025 11:19 Відповісти
Фуууу, як смердить брехнею ...
01.10.2025 11:20 Відповісти
геній всіх народів державою прикривається
01.10.2025 11:23 Відповісти
с пуйлом напару....
01.10.2025 11:23 Відповісти
Діду потрібен хороший лікар, але мабуть у штатах такого немає
01.10.2025 11:29 Відповісти
Так там же міністру якийсь черв'як мозок виїв
01.10.2025 11:32 Відповісти
А хіба нобелівку дають країнам? Тоді дайте дві
01.10.2025 11:31 Відповісти
"А країна, це Я!" - тихесенько (поки що), про себе, добавив Трамп.
01.10.2025 11:31 Відповісти
Світ перейшов до повного абсурду ,той хто зрадив демократичні цінності ,полюбив кривавих диктаторів вимагає премії миру ?
01.10.2025 11:33 Відповісти
Як би я був головою Нобелівського комітету, я б дав собі сім Нобелівських премій за кожну війну, яку я зупинив.
01.10.2025 11:39 Відповісти
що тут сказати.. нехай парапсихологи цим займаються бо традиційна медицина тут безсила...
01.10.2025 11:54 Відповісти
01.10.2025 11:54 Відповісти
Лицемірний жебрак...
01.10.2025 12:04 Відповісти
Всё правильно говорит Рыжий. Если ему не дадут нобелевку, оскорбление Америки надо въ...***** ядеркой по нобелевскому комитету мира
01.10.2025 12:06 Відповісти
А шоб знали)))
01.10.2025 12:07 Відповісти
балуваний цей трампакс став. така чудова, прекрасна, корисна,... премія, а він то хочу, то не хочу! )
01.10.2025 12:14 Відповісти
01.10.2025 12:34 Відповісти
 
 