Трамп про Нобелівську премію миру: "Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала"

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме він заслуговує на Нобелівську премію миру і для країни буде "великою образою", якщо він її не отримає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Виступаючи перед групою американських генералів і адміралів, Трамп наголосив, що йому вдалося зупинити сім міжнародних воєн. Крім того, його 20-пунктовий план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, за його словами, може стати восьмим прикладом "миротворчого успіху".

"Якщо це спрацює, у нас буде вісім, вісім за вісім місяців. Це доволі непогано. Ніхто такого ще не робив", - сказав він. Водночас Трамп висловив сумнів, що нагорода дістанеться йому, припустивши, що премію можуть віддати "якомусь письменнику, який нічого не зробив".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп перейшов до стадії батога проти Путіна, - Стубб

"Чи отримаєте ви Нобелівську премію? Звісно, ні. Вони вручать її якомусь хлопцеві, який ні чорта не зробив. Вручать тому, хто написав книгу про розум Дональда Трампа і про те, що знадобилося, щоб розв’язати війни. Нобелівська премія дістанеться письменнику. Ні, але подивимося, що станеться, але це буде великою образою для нашої країни. Я вам скажу. Я не хочу її. Я хочу, щоб країна її отримала. І вона повинна її отримати, бо такого ще не було", - зазначив він.

Лауреата Нобелівської премії миру оголосять 6-13 жовтня. Цього року на нагороду висунуто 338 кандидатів, серед яких президент України Володимир Зеленський та Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!