Трамп перейшов до стадії батога проти Путіна, - Стубб
Лідер США Дональд Трамп невдовзі має посилити тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, він уже перейшов у відносинах з РФ від політики "пряника" до "батога".
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
На його думку, справа наразі лише у часі, коли США завдадуть удару по Путіну там, де це буде особливо відчутно.
"Побачивши, що пряники рідко працюють із росіянами, він перейшов до стадії батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг", - зазначив Стубб.
За даними видання, Стубб, який підтримує особистий контакт із президентом США завдяки спільній пристрасті до гольфу, має більше підстав довіряти його намірам.
На запитання, що саме може стати "батогом" для Путіна, Стубб жартома сказав, що це може бути "ключка", натякаючи на багатий арсенал інструментів впливу Трампа.
За його словами, президент Трамп "працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну" та "в нього у сумці 14 ключок".
"Не обов’язково читати "Мистецтво угоди", щоб зрозуміти стиль переговорів Трампа. Він нетрадиційний, але результативний", - резюмував Стубб.
Сам Трамп раніше вкотре заявив, що "розчарований Путіним", адже той би закінчити війну в Україні за тиждень.
