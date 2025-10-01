УКР
Трамп перейшов до стадії батога проти Путіна, - Стубб

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Лідер США Дональд Трамп невдовзі має посилити тиск на диктатора РФ Володимира Путіна, він уже перейшов у відносинах з РФ від політики "пряника" до "батога".

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

На його думку, справа наразі лише у часі, коли США завдадуть удару по Путіну там, де це буде особливо відчутно.

"Побачивши, що пряники рідко працюють із росіянами, він перейшов до стадії батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг", - зазначив Стубб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я розчарований Путіним, гине 5 тисяч людей щотижня, - Трамп

За даними видання, Стубб, який підтримує особистий контакт із президентом США завдяки спільній пристрасті до гольфу, має більше підстав довіряти його намірам.

На запитання, що саме може стати "батогом" для Путіна, Стубб жартома сказав, що це може бути "ключка", натякаючи на багатий арсенал інструментів впливу Трампа.

За його словами, президент Трамп "працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну" та "в нього у сумці 14 ключок".

Також читайте: Путін надіслав Трампу два погані сигнали, - WSJ

"Не обов’язково читати "Мистецтво угоди", щоб зрозуміти стиль переговорів Трампа. Він нетрадиційний, але результативний", - резюмував Стубб.

Сам Трамп раніше вкотре заявив, що "розчарований Путіним", адже той би закінчити війну в Україні за тиждень.

Топ коментарі
+9
Черговий "час восхвалєній" старого ідіота. Іспанський сором.
01.10.2025 06:55 Відповісти
+8
Та воно повіситься швидше.
01.10.2025 07:17 Відповісти
+6
Да вы там те еще шутники, на почве гольфа...
01.10.2025 07:43 Відповісти
Девочки в песочнице
01.10.2025 06:42 Відповісти
Що, зрозумів нарешті, що *шнобель за мир* не світить?
01.10.2025 06:53 Відповісти
Черговий "час восхвалєній" старого ідіота. Іспанський сором.
01.10.2025 06:55 Відповісти
а батіг я так розумію це Томагавки
01.10.2025 07:10 Відповісти
Та воно повіситься швидше.
01.10.2025 07:17 Відповісти
Leaders of the Free World are absolutely free to express the immensity of their admiration and love for Donald Trump. And nothing, nothing will ever stand in the way of their devotion to this remarkable man. They speak from their hearts, and their hearts are full of love and gratitude and just pure awe of being given a chance to witness Trump work miracle after miracle. One day, these leaders will look back to today and be so very proud of how they behaved, of the things they said, and how they said them - with so much sincerity, decorum, and - above all - dignity!
01.10.2025 07:15 Відповісти
Поки це потужне балабольство, як Зелькіна балістика.
01.10.2025 07:17 Відповісти
Батіг кожаний?
01.10.2025 07:37 Відповісти
Флейта, *****, шкіряна. Додік виконає на ній " как упаительни в Параше вечяра".
01.10.2025 07:43 Відповісти
Слепий казав побачимо.
01.10.2025 07:42 Відповісти
Я тібя атстєгаю, працівний )
01.10.2025 07:43 Відповісти
Да вы там те еще шутники, на почве гольфа...
01.10.2025 07:43 Відповісти
Война окончательно "рутинизировалась." Для многих на западе перешла в стадию Сирийской или Афганской. То есть бесконечной и бесперспективной.
01.10.2025 07:56 Відповісти
1. "президент Трамп "працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну"...
2. "Президент США Дональд Трамп з початку свого терміну провів на полях для гольфу 66 із 225 днів, що становить майже 30% його робочого часу. Як повідомляє преспул Білого дому, станом на сьогодні Трамп відвідував свої гольф-клуби 29,3% днів свого перебування на посаді.
01.10.2025 08:10 Відповісти
Тільки батіг із клоччя...
01.10.2025 08:18 Відповісти
Ага. В основному шмагає язиком по путінській сраці.
01.10.2025 08:20 Відповісти
Якщо батіг буде у вигляді сотні-другій індіанських сокир тоді повірю... а так - словеса
01.10.2025 08:31 Відповісти
Цілком можливо, але це не точно
01.10.2025 08:39 Відповісти
 
 