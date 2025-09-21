Я розчарований Путіним, гине 5 тисяч людей щотижня, - Трамп
Зниження вартості нафти може змусити Росію припинити бойові дії в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox.
Трамп наголосив, що Сполучені Штати нарощують видобуток нафти та роблять все можливе, щоб знизити її вартість. За його словами, це створює економічний тиск, який може прискорити закінчення бойових дій в Україні.
Американський лідер також звернувся до інших країн з проханням знизити ціни на нафту.
"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини", - заявив Трамп.
Раніше Трамп заявляв, що Путін дійсно його підвів щодо завершення війни в Україні. Також зазначалося, що нещодавно Трамп вперше назвав Росію агресоркою.
Проти велетнів світу,пуйло таки програє.
В може то так і мало бути: як в цирковій виставі - на зміну одних кловунів виходять інші. І так до кінця.
В рашестані досі не відчувают що іх держава віде війну, завдяки нашим союзникам, котрі однею рукою дають зброю щоб не допустити прогриша Украіни, а другою рукою стримують удари по рф, захищаючи своі бізнес інтереси. В підсумку - ми змушені купувати чи брати в борг зброю та гроши, а вони заробляють. Досі москвичи та мешканці інших міст рф сплять дома а не в метро як киевляні чи харківчані. Не підриваются в ночь від вою повітрноі тривоги. Починаешь розуміти що наші союзники в підсумку захищають рашку.
Чи працює таким собі конашенковим на півставці - бо, якщо Генштаб ЗСУ стверджує, що ЗСУ утілізує щодня десь коло 1 тисячі свинопсів, то хто ж тоді оті "залишки" в 4-6 тисяч?
Падлюка тупа!!!
