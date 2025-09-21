Я розчарований Путіним, гине 5 тисяч людей щотижня, - Трамп

Зниження вартості нафти може змусити Росію припинити бойові дії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox.

Трамп наголосив, що Сполучені Штати нарощують видобуток нафти та роблять все можливе, щоб знизити її вартість. За його словами, це створює економічний тиск, який може прискорити закінчення бойових дій в Україні.

Американський лідер також звернувся до інших країн з проханням знизити ціни на нафту.

"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини", - заявив Трамп.

Також читайте: Зараз не час просити Путіна про припинення вогню в Україні, - Трамп

Раніше Трамп заявляв, що Путін дійсно його підвів щодо завершення війни в Україні. Також зазначалося, що нещодавно Трамп вперше назвав Росію агресоркою.