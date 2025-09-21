УКР
Новини
Я розчарований Путіним, гине 5 тисяч людей щотижня, - Трамп

путін та Трамп

Зниження вартості нафти може змусити Росію припинити бойові дії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox.

Трамп наголосив, що Сполучені Штати нарощують видобуток нафти та роблять все можливе, щоб знизити її вартість. За його словами, це створює економічний тиск, який може прискорити закінчення бойових дій в Україні.

Американський лідер також звернувся до інших країн з проханням знизити ціни на нафту.

"Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований Путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини", - заявив Трамп.

Також читайте: Зараз не час просити Путіна про припинення вогню в Україні, - Трамп

Раніше Трамп заявляв, що Путін дійсно його підвів щодо завершення війни в Україні. Також зазначалося, що нещодавно Трамп вперше назвав Росію агресоркою.

путін володимир Трамп Дональд
21.09.2025 11:32
Он разочарованный путиным из за того что он проигрывает ?
21.09.2025 11:35
21.09.2025 11:45
21.09.2025 11:32
Злидню ******, і на московії бачили, як убогого кишенькового крадія!!
21.09.2025 11:56
Он *******, чтоб вы поняли...
21.09.2025 12:01
Фото 5 жовтня 1994 у Санкт-Петербурзі, Путін тоді обіймав посаду першого заступника голови мерії Собчака і супроводжував Горбачова, якого західні країни постійно витягували на публіку через його ключову роль в розвалі СРСР. Через рік Собчак програв вибори, а Путін переїхав до Москви й сам заступником завгоспа Єльцина
21.09.2025 12:09
Он разочарованный путиным из за того что он проигрывает ?
21.09.2025 11:35
Саме так це й сприймається. Всі вчинки Трампа на посаді свідчать про його прихильність до ху#ла.
21.09.2025 11:38
Ну если представить себя на его месте: он столько всего сделал что бы дать этому кремлевскому ничтожеству время и возможность добиться хоть какого то приемлемого результата на поле боя, ограничивал поставки вооружений, задерживал санкции, пожертвовал своей репутацией прослыв на весь мир ********** агентом и жополизом, выстилал для него красную дорожку на Аляске, катал на своей любимой тачке, всячески льстил, а тот даже не смог взять несчастный Покровск, я бы на его месте тоже был очень разочарованным... возможно теперь это его вынудит наконец то что то со всем этим решать.
21.09.2025 12:41
А ще Трамп, як він у владі, не виділив ЖОДНОЇ допомоги Україні від своєї адміністрації. Військову допомогу від Байдена він продає європейцям, а ті вже дають Україні. Ну а про санкції паРаше навіть не йдеться
21.09.2025 12:59
Потрібно шоб Саудити знизили ціну на нафту - поки Китай буде ********** рашці - війна так легко не зупиниться
21.09.2025 11:37
Теорія про те що спровоковані США низькі ціни на нафту розвалили СРСР спростовується. Вже не перший рік діють обмеження на ціну російської нафти а росія досі не розвалилась. Отже міф про розвал СРСР через санкції США спростувався сам по собі. Тобто США вже після закінчення Другої світової війни перестали бути сверхдержавою яка впливає на геополітичну ситуацію! Тому сьогодні очікувати що санкції США зупинять агресію росії проти України - абсолютно неправильно! Потрібна військова сила, щоб зупинити росію і змусити її відступити з України! Потрібна пряма військова участь в війні союзників України і потрібно робити все щоб це сталось! Молдова, Азербайджан, інші колишні радянські республіки які сьогодні не входять в НАТО, їх потрібно залучати для ведення війни проти росії на боці України! НАТО нажаль виявилось повністю безглуздим військовим блоком, неспроможним до прямих військових дій!
21.09.2025 11:40
Зебуїни спростували ?Великі витрати на гонку озброєння і ціни нафту таки знищили совок!Раха живе з продажу ресурсів
21.09.2025 11:45
Нічого не спростовується. Вони і зараз продають нафту вигідніше ніж коли конав совок. Зараз московію обмежили лише на надприбутки, але фінансування йде потужне. Прямої військової участі "умовного заходу" не буде це бажане, але не здійснене, поки не буде реального вторгнення московії.
21.09.2025 11:46
В радянському союзі собівартість була чисто умовною і будь яка ціна нафти або газу дозволяла заробляти гроші на продажах, а в ******** росії собівартість видобутки та транспортування нафти коливається навколо 60 доларів за барель, тобто росія вже давно мала збанкрутувати при таких мізерних заробітках! Тому розраховувати на швидку загибель росії від санкцій не варто, потрібно посилювати військовий спротив агресору та розширювати географію війни! Потрібно залучати до війни інші країни які не входять в НАТО, бо НАТО перелякане на всю голову і не збирається надавати військову допомогу Україні і забороняє державам членам НАТО навіть розміщувати свої ППО в Україні! З цього можна зробити висновок що вся наша дипломатична стратегія за 11 років війни була помилковою! Ми 11 років вимагали більших санкцій, а потрібно було шукати союзників, які відкриють новий фронт проти москалів! Потрібно зміщувати акценти з країн НАТО на країни Середньої Азії, які мають спільні кордони з росією, потрібно виділяти гроші на підтримку політичних сил в країнах Середньої Азії які можуть відкрити другий фронт проти росії!
21.09.2025 12:05
Розчарованим ти можеш бути через якість туалетного паперу, або вагою ключок для гольфу, або лосьйоном для чуба. Дїї кривавого диктатора мають бути чітко політично визначені, а за визначеням повинні відбутись рішучі кроки по усуненню загрози.
21.09.2025 11:40
Або якістю золота, яким обклав ванні кімнати..може 30 каратів було треба..
21.09.2025 11:58
СРСР знищила нафта по 12 доларів за барель. З урахуванням інфляції за практично чотири десятиріччя зараз це має бути цифра у, приблизно, 35-38 доларів. Опустіть до цього рівня і ******* росія перевзується в лапті.
21.09.2025 11:42

21.09.2025 12:15
"А керенками-то, керенками?! Ведь печку топила керенками!!!" (с) ***
21.09.2025 12:49
Трамп розчарований Путіним, я розчарований Трампом... І що-о-о-о???
21.09.2025 11:43
Сильно Трампа колданули в рашці - ніяк не може прийти до тями
21.09.2025 11:43
Крайню "ін'єкцію" він отримав нещодавно, в Анкориджі.
21.09.2025 12:27
21.09.2025 11:45
якби ж Трамп все таки був би президентом
21.09.2025 11:46
Трамп - дурогон, жалее 5-7 задвухсоченых кусков кацапни...
21.09.2025 11:50
Черговий висер цього рудого генератора випадкових фраз навіть не вартий того щоб його коментувати.
21.09.2025 11:52
Так , без суфлера - це шлепер-3.
21.09.2025 12:07
Трамп, як доросла людина мав би рохуміти, що коли кожного тижня "гине 5-7 тисяч людей", то без причини таке не можливо! А причина - вона на поверхні - імперські потуги очолюваного пуциним злочинного утворення, яке має самоназву русскіє по відновленню фантомної імперії за рахунок сусідів і загибелі віцськових і цивільних, як сусідніх країн, так і власних. Тому для припинення війни потрібно у унути справжню першопричинуу - пуцинський режим і створений ним імперський шал тих самих русскіх через їх умиротворення шляхом дріблення банди на улуси з подальшою деімперіалізацією і дешовінвзацією населення цих улусів.
21.09.2025 11:53
Щоби він програв- домовлявся із Сі.
Проти велетнів світу,пуйло таки програє.
21.09.2025 11:54
Хто не помітив: з усіх радарів ЗМІ раптово зник Вітков - такий собі уповноважений Тромба з питань російсько-української війни. Який напередодні запровадження "руйнівних" санкцій проти пітьми їздив у москву та привіз звідти вісточку від ***** про готовність до "миру", що стало передумовою приниження США на Алясці.
В може то так і мало бути: як в цирковій виставі - на зміну одних кловунів виходять інші. І так до кінця.
21.09.2025 11:56
Влияние нефти преувеличено. Когда дело касается рашки все впадают в эмоции. Уперто повторяют глупые мифы, как будто надеются что от этого они станут реальными.
21.09.2025 11:58
Якщо було один раз, буде і другий.
21.09.2025 12:31
путін вже програв, тому буде бикувати до кінця, йому нічого втрачати. А ось цивілізований світ до цього не готовий, тому й погодився пожертвувати Україною
21.09.2025 11:59
Прошла любовь, завяли помидоры... Ага. Надолго ли...
21.09.2025 12:04
Та які там помідори... Бовтюхи протухлі
21.09.2025 12:39
Такий розчарований Пу..ном, що аж кушать не може.
21.09.2025 12:07
Одна й та ж ідіотська балаканина півроку . Аби тільки нічого не робити.
21.09.2025 12:08
трапм играет в ромашку. То он любит его , то не любит. В таком возрасте старость приходит одна , без ничего. Слава Украине!
21.09.2025 12:10
Своїм розчаруванням без будь-яких реальних дій це опудало лише підкреслює свою нікчемність
21.09.2025 12:11
старий рудий пердун вже перетворився в людину-папугу і чеше одне і теж щодня
21.09.2025 12:12
Украінськи війскові та частина цівільних громодян стримують навлу рашистів четвертий рік.
В рашестані досі не відчувают що іх держава віде війну, завдяки нашим союзникам, котрі однею рукою дають зброю щоб не допустити прогриша Украіни, а другою рукою стримують удари по рф, захищаючи своі бізнес інтереси. В підсумку - ми змушені купувати чи брати в борг зброю та гроши, а вони заробляють. Досі москвичи та мешканці інших міст рф сплять дома а не в метро як киевляні чи харківчані. Не підриваются в ночь від вою повітрноі тривоги. Починаешь розуміти що наші союзники в підсумку захищають рашку.
21.09.2025 12:14
Трампу потрібно терміново дати Нобелівську премію миру!! На днях,Трампушко з гордістю повідомив,що йому вдалося зупинити війну Вірменії з Камбоджею!
21.09.2025 12:14
А, Трамп обеспокоен гибелью 5000 расейских военных еженедельно, понятно..
21.09.2025 12:29
Бред рыжей кобылы. ***** на все наплевать. Деньги у этой твари есть и будут.
21.09.2025 12:34
Це ж було вже (с)
21.09.2025 12:36
Воно не тільки генератор випадкових слів, але й чисел.

Чи працює таким собі конашенковим на півставці - бо, якщо Генштаб ЗСУ стверджує, що ЗСУ утілізує щодня десь коло 1 тисячі свинопсів, то хто ж тоді оті "залишки" в 4-6 тисяч?
Падлюка тупа!!!
21.09.2025 12:46
Це моя особиста думка - рудий гандон може припинити війну за 2-3 місяці.Достатньо передати(або продати) Україні кілька сот ракет дальністю 1000км і не обмежувати їх використання.
21.09.2025 12:49
Азербайджен воював з Албанією, а Вірменія - з Камбодджею, в числі тих семи воєн, які він зупинив. Не переплутайте!

https://t.me/ToBeOr_Official/18847 Быть Или:
"Камбоджа и Армения... всё только начиналось, и это было плохо. Подумайте об этом. У нас есть... давайте посмотрим. Камбоджа - Армения. У нас Косово - Сербия, Израиль - Иран, Египет - Эфиопия. Это красота, они построили небольшую дамбу в Эфиопии - самую большую дамбу в мире".
21.09.2025 13:02
 
 