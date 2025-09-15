Трамп вперше назвав Росію агресоркою: "Коли ти агресор, втрачаєш більше"
Уперше в історії президент США Дональд Трамп назвав Росію агресором у війні з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
За даними видання, Трамп сказав це у неділю, спілкуючись з журналістами у Білому домі.
"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - цитують ЗМІ його слова.
Наразі більше про заяву Трампа не відомо.
Як повідомлялося раніше, Трамп сумнівається у своїй здатності впливати на диктатора РФ Володимира Путіна. Він зізнався довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру.
Если агрессор оккупировал в результате агрессии чужую территорию - он стал еще и оккупантом.
недодрочив вранці.
Всі війни в історії нашої цивілізації, а з 20 століття особливо, розпочиналися "заради миру".
а шо його так скрутило? отой курок по праву руку?
а це вартує конкретних грошей
а от ми втрачаємо стародавній народ Русі , це втрата велика непоправна втрата і удар
Як завжди.
що дурні журналісти не так його зрозуміли
Якщо дивитись за вашою логікою то він повинен спершу вибачиться перед:
1)Канада,
2)Гренландія і Данія,
3)Мексика.
Цей черв*як ніколи цього не зробить.
- росія втрачає більше, бо вона агресор.
- якби я був президентом, цієї б війни не було.
- розумні мене не *******.
- моє терпіння дуже швидко вичерпується.
- побачимо що відбудеться через 2 тижні. Я не буду казати зараз, ви побачите.
- Байден подарував Україні 350 млрд доларів, а я не дав ні цента
- Якби Байден дав достатньо зброї Україні, Україна б перемогла. А так завдяки моїм джавелінам вистояли в обороні
.