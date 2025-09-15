УКР
Новини Відносини Трампа та Путіна
Трамп вперше назвав Росію агресоркою: "Коли ти агресор, втрачаєш більше"

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Уперше в історії президент США Дональд Трамп назвав Росію агресором у війні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними видання, Трамп сказав це у неділю, спілкуючись з журналістами у Білому домі.

"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - цитують ЗМІ його слова.

Наразі більше про заяву Трампа не відомо.

Також читайте: Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна, - Трамп

Як повідомлялося раніше, Трамп сумнівається у своїй здатності впливати на диктатора РФ Володимира Путіна. Він зізнався довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру.

росія (67711) Трамп Дональд (7129)
Топ коментарі
+6
Та ну нах - забалакався
15.09.2025 11:56 Відповісти
+5
Завтра скаже, що такого не говорив.
15.09.2025 11:58 Відповісти
+5
Оговорився,помилково,що зробиш людина поважного віку!!))
15.09.2025 11:59 Відповісти
Десь Тихенько Заплакало Ху##ло😔😔😭😭
15.09.2025 11:56 Відповісти
це пиримога!
15.09.2025 12:02 Відповісти
Ні, "пиримога" була коли Боневтік називав окупанта до 2022 року "та сторона" і розчищував їм шлях по Україні згідно оманським домовленностям.
15.09.2025 12:25 Відповісти
вона була раніше у 2014 році , коли кацапстан окупував Крим та частину Донбасу , українська влада не тількьки не розірвала дипвіднолшення з ворогом а назвала цю окупацію АТО та весело продовжувала торгівлю з кацапстаном
15.09.2025 12:29 Відповісти
***** "тихенько плакало" у 22 му, коли Байден був президентом. Згадайте тільки Харківський наступ, визволення Херсону.
15.09.2025 12:09 Відповісти
думаю,десь голосно заржали мінімум двоє пристаркуватих маразматичних пердунів
15.09.2025 12:09 Відповісти
Та ну нах - забалакався
15.09.2025 11:56 Відповісти
Оговорився,помилково,що зробиш людина поважного віку!!))
15.09.2025 11:59 Відповісти
15.09.2025 12:24 Відповісти
дєдушко часами говорить членороздільні речення
15.09.2025 11:56 Відповісти
Так я же об этом говорил - почему рф называют оккупантом, в то время как это агрессор? Почему рф называют русскими, а не россиянами - это как минимум неправильно с исторической точки зрения!
15.09.2025 11:56 Відповісти
Названия оккупант и агрессор абсолютно никак друг другу не противоречат.
Если агрессор оккупировал в результате агрессии чужую территорию - он стал еще и оккупантом.
15.09.2025 12:29 Відповісти
Мабуть спермотоксикоз,
недодрочив вранці.
15.09.2025 11:57 Відповісти
Шо там можна ще дрочити в 70 з гаком років? 😆
15.09.2025 12:01 Відповісти
мабуть саме гак ))
15.09.2025 12:05 Відповісти
Нічого він не назвав. Він мав на увазі, що той хто наступає завжди втрачає більше, ніж той хто обороняється...
15.09.2025 11:58 Відповісти
"Він зізнався довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру" - мамина ти поця, той, хто прагне миру, не розпочинає війну і не окуповує чужу землю.
15.09.2025 11:58 Відповісти
"...той, хто прагне миру, не розпочинає війну..."
Всі війни в історії нашої цивілізації, а з 20 століття особливо, розпочиналися "заради миру".
15.09.2025 12:03 Відповісти
Так, ми пам'ятаємо...
15.09.2025 12:08 Відповісти
попросіть хай тоді поверне надра які він забрав як гарантію закінчення війни
15.09.2025 12:12 Відповісти
А хіба нам хтось щось гарантував? Блазень просто мовчки втерся і все підписав.
15.09.2025 12:19 Відповісти
Завтра скаже, що такого не говорив.
15.09.2025 11:58 Відповісти
Ого...
15.09.2025 11:59 Відповісти
На третю річницю агресії США не погодилися в ООН прйняти резолюцію України з цим визначенням ."РОСІЯ АГРЕСОР" З лютого 2025-го скільки загинуло цивільних українців , діточок ... Воно **** прозрівати стало?
15.09.2025 11:59 Відповісти
та ні - просто в Америці починається його відторгнення й персравше оточення серед еліт йому набирається сміливості це донести.
15.09.2025 12:01 Відповісти
Ти сама з собою розмовляєшь?
15.09.2025 12:09 Відповісти
а ти вже у Вʼєтнамі
15.09.2025 12:11 Відповісти
в українській на кінці дієслова після шиплячих не ставлять м"який знак , тупоголове
15.09.2025 12:15 Відповісти
зараз іржавий зарядить, шо то помилка, а ***** його друг
15.09.2025 12:00 Відповісти
это случайно, вы не так поняли
15.09.2025 12:01 Відповісти
невже діда прозріння осяяло?
15.09.2025 12:02 Відповісти
15.09.2025 12:03 Відповісти

а шо його так скрутило? отой курок по праву руку?
15.09.2025 12:12 Відповісти
Завтра буде вибачатися. Або буде відмазуватися що нічого подібного не казав.
15.09.2025 12:05 Відповісти
Пытается вызвать ревность у плешивого любовника.
15.09.2025 12:05 Відповісти
яка ревность однієї голови гідри до іншої???два ,,,моложаві,, пенсіонери вирішують долі світу
15.09.2025 12:15 Відповісти
Не переймайтеся. Тампон сьогодні сказав одне а завтра знову засуне язик ***** в дупу і заявить що ***** хоче миру
15.09.2025 12:07 Відповісти
у ***** немає нації , тому для нього втрата скота будь якої кількості норма, натомість в України він відкусив дві Словакії !
а це вартує конкретних грошей

а от ми втрачаємо стародавній народ Русі , це втрата велика непоправна втрата і удар
15.09.2025 12:08 Відповісти
То він просто помилився, або переплутав!
Як завжди.
15.09.2025 12:11 Відповісти
Бідне Трампидло, мало того, що він хворіє старечим слабоумієм і деменцією, він вже почав замовлятися. Прямо біда, свого друга, півтораметрового фюрера свинорейху агресором назвав. І це все після червоної доріжки в Анкоріджі.
15.09.2025 12:11 Відповісти
Сьогодні Трамп буде вибачатися перед всім світом і казати ,
що дурні журналісти не так його зрозуміли
15.09.2025 12:14 Відповісти
ну тепер зніме стопіцот санкцій що куйло не образилось
15.09.2025 12:15 Відповісти
Через пару днів скаже, що забув, що таке сказав
15.09.2025 12:16 Відповісти
Трамп проходить зараз ту стадію що проходив Зеленський в 2019-2021 роках. А як йому бажав догодити Макрон. А як ми ругали Макрона за те що він їздить до Путлера і бажає йому догодити. А як потім Макрон обурився та сказав що він їздив до Путлера що допомогти Зеленському. А ми нічого цього не знали. Та думали що це ініціатива Макрона.
15.09.2025 12:21 Відповісти
Хотілось би та ніт.
Якщо дивитись за вашою логікою то він повинен спершу вибачиться перед:
1)Канада,
2)Гренландія і Данія,
3)Мексика.
Цей черв*як ніколи цього не зробить.
15.09.2025 12:23 Відповісти
Ой та цей вентилятор за мить розвернеться і почне нести що сам бачив з яких сторін Україна хотіла нападати на свинособакію.
15.09.2025 12:21 Відповісти
Здається, якщо зараз лягти в анабіоз, і прокинутись у листопаді 2027, за день до виборів президена, новини зі сша будуть ті самі:

- росія втрачає більше, бо вона агресор.
- якби я був президентом, цієї б війни не було.
- розумні мене не *******.
- моє терпіння дуже швидко вичерпується.
- побачимо що відбудеться через 2 тижні. Я не буду казати зараз, ви побачите.
- Байден подарував Україні 350 млрд доларів, а я не дав ні цента
- Якби Байден дав достатньо зброї Україні, Україна б перемогла. А так завдяки моїм джавелінам вистояли в обороні
15.09.2025 12:21 Відповісти
Ти де путєн ? Ану йди сюди ...
.
15.09.2025 12:23 Відповісти
 
 