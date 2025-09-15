Трамп вперше назвав Росію агресоркою: "Коли ти агресор, втрачаєш більше"

Уперше в історії президент США Дональд Трамп назвав Росію агресором у війні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

За даними видання, Трамп сказав це у неділю, спілкуючись з журналістами у Білому домі.

"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - цитують ЗМІ його слова.

Наразі більше про заяву Трампа не відомо.

Також читайте: Ненависть між Зеленським і Путіним - незбагненна, - Трамп

Як повідомлялося раніше, Трамп сумнівається у своїй здатності впливати на диктатора РФ Володимира Путіна. Він зізнався довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру.