Трамп впервые назвал Россию агрессором: "Когда ты агрессор, теряешь больше"

Впервые в истории президент США Дональд Трамп назвал Россию агрессором в войне с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным издания, Трамп сказал это в воскресенье, общаясь с журналистами в Белом доме.

"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Чуть больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - цитируют СМИ его слова.

На данный момент больше о заявлении Трампа не известно.

Как сообщалось ранее, Трамп сомневается в своей способности влиять на диктатора РФ Владимира Путина. Он признался доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру.