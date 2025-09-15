Трамп впервые назвал Россию агрессором: "Когда ты агрессор, теряешь больше"
Впервые в истории президент США Дональд Трамп назвал Россию агрессором в войне с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По данным издания, Трамп сказал это в воскресенье, общаясь с журналистами в Белом доме.
"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Чуть больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - цитируют СМИ его слова.
На данный момент больше о заявлении Трампа не известно.
Как сообщалось ранее, Трамп сомневается в своей способности влиять на диктатора РФ Владимира Путина. Он признался доверенным лицам, что неправильно оценил стремление Путина к миру.
Если агрессор оккупировал в результате агрессии чужую территорию - он стал еще и оккупантом.
Почему-то принято слово "russians" переводить как "русские", хотя на самом деле это от Russia-russians - то есть - россияне, а не русские.
недодрочив вранці.
Всі війни в історії нашої цивілізації, а з 20 століття особливо, розпочиналися "заради миру".
а шо його так скрутило? отой курок по праву руку?
а це вартує конкретних грошей
а от ми втрачаємо стародавній народ Русі , це втрата велика непоправна втрата і удар
Як завжди.
що дурні журналісти не так його зрозуміли
Якщо дивитись за вашою логікою то він повинен спершу вибачиться перед:
1)Канада,
2)Гренландія і Данія,
3)Мексика.
Цей черв*як ніколи цього не зробить.
- росія втрачає більше, бо вона агресор.
- якби я був президентом, цієї б війни не було.
- розумні мене не *******.
- моє терпіння дуже швидко вичерпується.
- побачимо що відбудеться через 2 тижні. Я не буду казати зараз, ви побачите.
- Байден подарував Україні 350 млрд доларів, а я не дав ні цента
- Якби Байден дав достатньо зброї Україні, Україна б перемогла. А так завдяки моїм джавелінам вистояли в обороні
.