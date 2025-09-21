РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7027 посетителей онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
1 453 13

Я разочарован Путиным, они проигрывают, - Трамп

путин и Трамп

Снижение стоимости нефти может заставить Россию прекратить боевые действия в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты наращивают добычу нефти и делают все возможное, чтобы снизить ее стоимость. По его словам, это создает экономическое давление, которое может ускорить окончание боевых действий в Украине.

Американский лидер также обратился к другим странам с просьбой снизить цены на нефть.

"Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проигрывают, погибает 5 тысяч человек еженедельно. От 5 до 7 тысяч человек гибнут каждую неделю без причины", - заявил Трамп.

Также читайте: Сейчас не время просить Путина о прекращении огня в Украине, - Трамп

Ранее Трамп заявлял, что Путин действительно его подвел относительно завершения войны в Украине. Также отмечалось, что недавно Трамп впервые назвал Россию агрессором.

Автор: 

путин владимир (32214) Трамп Дональд (6647)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.09.2025 11:32 Ответить
Он разочарованный путиным из за того что он проигрывает ?
показать весь комментарий
21.09.2025 11:35 Ответить
Саме так це й сприймається. Всі вчинки Трампа на посаді свідчать про його прихильність до ху#ла.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:38 Ответить
Потрібно шоб Саудити знизили ціну на нафту - поки Китай буде ********** рашці - війна так легко не зупиниться
показать весь комментарий
21.09.2025 11:37 Ответить
Теорія про те що спровоковані США низькі ціни на нафту розвалили СРСР спростовується. Вже не перший рік діють обмеження на ціну російської нафти а росія досі не розвалилась. Отже міф про розвал СРСР через санкції США спростувався сам по собі. Тобто США вже після закінчення Другої світової війни перестали бути сверхдержавою яка впливає на геополітичну ситуацію! Тому сьогодні очікувати що санкції США зупинять агресію росії проти України - абсолютно неправильно! Потрібна військова сила, щоб зупинити росію і змусити її відступити з України! Потрібна пряма військова участь в війні союзників України і потрібно робити все щоб це сталось! Молдова, Азербайджан, інші колишні радянські республіки які сьогодні не входять в НАТО, їх потрібно залучати для ведення війни проти росії на боці України! НАТО нажаль виявилось повністю безглуздим військовим блоком, неспроможним до прямих військових дій!
показать весь комментарий
21.09.2025 11:40 Ответить
Зебуїни спростували ?Великі витрати на гонку озброєння і ціни нафту таки знищили совок!Раха живе з продажу ресурсів
показать весь комментарий
21.09.2025 11:45 Ответить
Нічого не спростовується. Вони і зараз продають нафту вигідніше ніж коли конав совок. Зараз московію обмежили лише на надприбутки, але фінансування йде потужне. Прямої військової участі "умовного заходу" не буде це бажане, але не здійснене, поки не буде реального вторгнення московії.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:46 Ответить
Розчарованим ти можеш бути через якість туалетного паперу, або вагою ключок для гольфу, або лосьйоном для чуба. Дїї кривавого диктатора мають бути чітко політично визначені, а за визначеням повинні відбутись рішучі кроки по усуненню загрози.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:40 Ответить
СРСР знищила нафта по 12 доларів за барель. З урахуванням інфляції за практично чотири десятиріччя зараз це має бути цифра у, приблизно, 35-38 доларів. Опустіть до цього рівня і ******* росія перевзується в лапті.
показать весь комментарий
21.09.2025 11:42 Ответить
Трамп розчарований Путіним, я розчарований Трампом... І що-о-о-о???
показать весь комментарий
21.09.2025 11:43 Ответить
Сильно Трампа колданули в рашці - ніяк не може прийти до тями
показать весь комментарий
21.09.2025 11:43 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2025 11:45 Ответить
якби ж Трамп все таки був би президентом
показать весь комментарий
21.09.2025 11:46 Ответить
 
 