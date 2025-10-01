Трамп перешел к стадии кнута против Путина, - Стубб

Лидер США Дональд Трамп вскоре должен усилить давление на диктатора РФ Владимира Путина, он уже перешел в отношениях с РФ от политики "пряника" к "кнуту".

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По его мнению, дело пока только во времени, когда США нанесут удар по Путину там, где это будет особенно ощутимо.

"Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии кнута. Теперь вопрос лишь в том, насколько большим будет этот кнут", - отметил Стубб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я разочарован Путиным, погибает 5 тысяч человек еженедельно, - Трамп

По данным издания, Стубб, который поддерживает личный контакт с президентом США благодаря общей страсти к гольфу, имеет больше оснований доверять его намерениям.

На вопрос, что именно может стать "кнутом" для Путина, Стубб в шутку сказал, что это может быть "клюшка", намекая на богатый арсенал инструментов влияния Трампа.

По его словам, президент Трамп "работает если не круглосуточно, то ежедневно над тем, чтобы закончить войну" и "у него в сумке 14 клюшек".

Также читайте: Путин послал Трампу два плохих сигнала, - WSJ

"Не обязательно читать "Искусство сделки", чтобы понять стиль переговоров Трампа. Он нетрадиционный, но результативный", - резюмировал Стубб.

Сам Трамп ранее в очередной раз заявил, что "разочарован Путиным", ведь тот бы закончить войну в Украине за неделю.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!