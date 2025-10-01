РУС
Трамп перешел к стадии кнута против Путина, - Стубб

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Лидер США Дональд Трамп вскоре должен усилить давление на диктатора РФ Владимира Путина, он уже перешел в отношениях с РФ от политики "пряника" к "кнуту".

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По его мнению, дело пока только во времени, когда США нанесут удар по Путину там, где это будет особенно ощутимо.

"Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии кнута. Теперь вопрос лишь в том, насколько большим будет этот кнут", - отметил Стубб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я разочарован Путиным, погибает 5 тысяч человек еженедельно, - Трамп

По данным издания, Стубб, который поддерживает личный контакт с президентом США благодаря общей страсти к гольфу, имеет больше оснований доверять его намерениям.

На вопрос, что именно может стать "кнутом" для Путина, Стубб в шутку сказал, что это может быть "клюшка", намекая на богатый арсенал инструментов влияния Трампа.

По его словам, президент Трамп "работает если не круглосуточно, то ежедневно над тем, чтобы закончить войну" и "у него в сумке 14 клюшек".

Также читайте: Путин послал Трампу два плохих сигнала, - WSJ

"Не обязательно читать "Искусство сделки", чтобы понять стиль переговоров Трампа. Он нетрадиционный, но результативный", - резюмировал Стубб.

Сам Трамп ранее в очередной раз заявил, что "разочарован Путиным", ведь тот бы закончить войну в Украине за неделю.

путин владимир (32240) Трамп Дональд (6718) Стубб Александр (133)
+9
Черговий "час восхвалєній" старого ідіота. Іспанський сором.
01.10.2025 06:55 Ответить
+7
Та воно повіситься швидше.
01.10.2025 07:17 Ответить
+5
Поки це потужне балабольство, як Зелькіна балістика.
01.10.2025 07:17 Ответить
Девочки в песочнице
01.10.2025 06:42 Ответить
Що, зрозумів нарешті, що *шнобель за мир* не світить?
01.10.2025 06:53 Ответить
Черговий "час восхвалєній" старого ідіота. Іспанський сором.
01.10.2025 06:55 Ответить
а батіг я так розумію це Томагавки
01.10.2025 07:10 Ответить
Та воно повіситься швидше.
01.10.2025 07:17 Ответить
Leaders of the Free World are absolutely free to express the immensity of their admiration and love for Donald Trump. And nothing, nothing will ever stand in the way of their devotion to this remarkable man. They speak from their hearts, and their hearts are full of love and gratitude and just pure awe of being given a chance to witness Trump work miracle after miracle. One day, these leaders will look back to today and be so very proud of how they behaved, of the things they said, and how they said them - with so much sincerity, decorum, and - above all - dignity!
01.10.2025 07:15 Ответить
Поки це потужне балабольство, як Зелькіна балістика.
01.10.2025 07:17 Ответить
Батіг кожаний?
01.10.2025 07:37 Ответить
Флейта, *****, шкіряна. Додік виконає на ній " как упаительни в Параше вечяра".
01.10.2025 07:43 Ответить
Слепий казав побачимо.
01.10.2025 07:42 Ответить
Я тібя атстєгаю, працівний )
01.10.2025 07:43 Ответить
Да вы там те еще шутники, на почве гольфа...
01.10.2025 07:43 Ответить
Война окончательно "рутинизировалась." Для многих на западе перешла в стадию Сирийской или Афганской. То есть бесконечной и бесперспективной.
01.10.2025 07:56 Ответить
1. "президент Трамп "працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну"...
2. "Президент США Дональд Трамп з початку свого терміну провів на полях для гольфу 66 із 225 днів, що становить майже 30% його робочого часу. Як повідомляє преспул Білого дому, станом на сьогодні Трамп відвідував свої гольф-клуби 29,3% днів свого перебування на посаді.
01.10.2025 08:10 Ответить
Тільки батіг із клоччя...
01.10.2025 08:18 Ответить
Ага. В основному шмагає язиком по путінській сраці.
01.10.2025 08:20 Ответить
Якщо батіг буде у вигляді сотні-другій індіанських сокир тоді повірю... а так - словеса
01.10.2025 08:31 Ответить
Цілком можливо, але це не точно
01.10.2025 08:39 Ответить
 
 