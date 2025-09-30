Трамп в очередной раз заявил, что "разочарован Путиным": Он должен был закончить войну в Украине за неделю

Президент США Дональд Трамп снова повторил свое разочарование российским диктатором Владимиром Путиным за его нежелание завершать войну против Украины.

Об этом он сказал 30 сентября во время обращения к Министерству войны США, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Трампа, российский диктатор "ничего не делает" для того, чтобы развязать войну в Украине дипломатическими методами.

"Я действительно думал, что на Аляске у нас была хорошая встреча с Путиным. Но потом он снова начал пускать дроны на Киев. Я так разочарован президентом Путиным. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю... И я сказал ему: "Знаешь, ты плохо выглядишь. Ты уже четвертый год ведешь войну, которая должна была закончиться через неделю. Ты что, бумажный тигр?" - утверждает лидер США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским для завершения войны: "Надо собрать их вместе и сделать это"

Президент США считает, что Путин напал на Украину из-за бегства США из Афганистана:

"У нас было шоу ужасов в Афганистане, и это, по моему мнению, является причиной, почему Путин напал. Он увидел это шоу ужасов от Байдена и его команды некомпетентных людей. И это открыло ему путь. Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны. Мы не допустим, чтобы такое дерьмо повторилось".

Также читайте: Резкая критика России со стороны Трампа является "тактикой переговоров" и должна оказать давление на Кремль, - Белый дом