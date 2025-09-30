РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9141 посетитель онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа трамп о путине
1 990 27

Трамп в очередной раз заявил, что "разочарован Путиным": Он должен был закончить войну в Украине за неделю

Трамп снова заявил, что разочарован в Путине

Президент США Дональд Трамп снова повторил свое разочарование российским диктатором Владимиром Путиным за его нежелание завершать войну против Украины.

Об этом он сказал 30 сентября во время обращения к Министерству войны США, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Трампа, российский диктатор "ничего не делает" для того, чтобы развязать войну в Украине дипломатическими методами.

"Я действительно думал, что на Аляске у нас была хорошая встреча с Путиным. Но потом он снова начал пускать дроны на Киев. Я так разочарован президентом Путиным. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю... И я сказал ему: "Знаешь, ты плохо выглядишь. Ты уже четвертый год ведешь войну, которая должна была закончиться через неделю. Ты что, бумажный тигр?" - утверждает лидер США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским для завершения войны: "Надо собрать их вместе и сделать это"

Президент США считает, что Путин напал на Украину из-за бегства США из Афганистана:

"У нас было шоу ужасов в Афганистане, и это, по моему мнению, является причиной, почему Путин напал. Он увидел это шоу ужасов от Байдена и его команды некомпетентных людей. И это открыло ему путь. Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны. Мы не допустим, чтобы такое дерьмо повторилось".

Также читайте: Резкая критика России со стороны Трампа является "тактикой переговоров" и должна оказать давление на Кремль, - Белый дом

Автор: 

путин владимир (32240) Трамп Дональд (6718) война в Украине (6348)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ні на що. Він просто тянге час.
показать весь комментарий
30.09.2025 17:55 Ответить
+3
Так трампон розчарований шо ***** не окупував Україну за тиждень?
показать весь комментарий
30.09.2025 17:55 Ответить
+3
Яке ж брехло, вивід військ з Афганістану ініціював і організував він сам, більше того, хотів встигнути вивести всіх ще під час свого президентства, але це вже дісталося Байдену, якого він не перестає звинувачувати у всьому.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Було ж видно що він не збирається закінчувати війну.
На що розраховував Трамп
показать весь комментарий
30.09.2025 17:54 Ответить
Ні на що. Він просто тянге час.
показать весь комментарий
30.09.2025 17:55 Ответить
для чого ?
що Трамп цим досягає ?
показать весь комментарий
30.09.2025 18:00 Ответить
А хто його питає?
показать весь комментарий
30.09.2025 18:13 Ответить
Не знаю. Я довго крутив цю ситуацію. Жодної ідеї. Він ніби до усрачки боїться пупу, але обіцяв електорату завершити війну. Як той собака, що бігає навкруги крокодила і не знає що робити.
А може це вже просто деменція.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:14 Ответить
Трамп вбив собі в голову чи може хтось допоміг що він великий миротворець а товариш його великий збирач земель маразматіки
показать весь комментарий
30.09.2025 18:20 Ответить
Трамп розраховував на капітуляцію України.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:38 Ответить
трамп розраховував на "Киев за трі дня"
... ?

пічаль

.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:42 Ответить
настало время ах..ніх историй. вот настоящий трамп, узнаю)
показать весь комментарий
30.09.2025 17:54 Ответить
Трампон, у тебя же стандарт 2 недели.
показать весь комментарий
30.09.2025 17:55 Ответить
It's brilliant. 😂
показать весь комментарий
30.09.2025 18:21 Ответить
трампуля,тобі тільки з зеленським на піаніно грати. бо ви два імпотенти а не президенти.
показать весь комментарий
30.09.2025 17:55 Ответить
Так трампон розчарований шо ***** не окупував Україну за тиждень?
показать весь комментарий
30.09.2025 17:55 Ответить
Саме так!
показать весь комментарий
30.09.2025 18:22 Ответить
президентский маразм шагает по планете
показать весь комментарий
30.09.2025 17:56 Ответить
треба було сказати не "Ти що, паперовий тигр?", а - "Ти що, довбойоб?"
показать весь комментарий
30.09.2025 17:56 Ответить
putin - *****! la-la-la-la-la-la-la
показать весь комментарий
30.09.2025 18:09 Ответить
путлєр такого не ****** а ти казав
показать весь комментарий
30.09.2025 17:57 Ответить
"я гарно та чудово розчарувався в *****" ))
показать весь комментарий
30.09.2025 17:57 Ответить
Но нельзя же так, плохо с английского перевод делать ! Это же имеет другой смысл!Это как бы он говорит,что посему ты за неделю Украину не взял,!Я разочарован!Хотя смысл ,как в отражении зеркала.Ты хотел за неделю взять Украину ,не взял,так что ты дальше за эту идею хватаешься и не можешь остановиться,у тебя ничего намеченного не получится!
показать весь комментарий
30.09.2025 17:58 Ответить
може це і малось на увазі, що раз не зміг за тиждень, треба було типа вшиватись, але ж він не врахував, що для пуйла це рівнозначно поразці, воно не може відступити, воно буде воювати поки не здохне, а болотні або до перемоги, що їм не світить або до розвалу парашки.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:17 Ответить
Тупий і ще тупіше. Тому що тільки тупий може не знати, що підводні човні постійно несуть чергування по всьому світу. Їх не треба нікуди відправляти.
показать весь комментарий
30.09.2025 17:58 Ответить
Яке ж брехло, вивід військ з Афганістану ініціював і організував він сам, більше того, хотів встигнути вивести всіх ще під час свого президентства, але це вже дісталося Байдену, якого він не перестає звинувачувати у всьому.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:00 Ответить
Не стесняйся рыжий пудель... Говори как есть - за 3 дня!))))
показать весь комментарий
30.09.2025 18:02 Ответить
Трамп вкотре заявив, що "розчарований Путіним": Він мав би закінчити війну в Україні за тиждень.

Це натяк, що #уйло має активніше тиснути на Україну?
показать весь комментарий
30.09.2025 18:11 Ответить
В перекладі на мову людей це звичить приблизно так:
"Ти каліч чи що? Не міг швиденько захопити всю Україну і сидіти далі з покерфесом наче нічого й несталося? Ну не за 3 дні, то хочаб за 3 місяці. Накрайняк до кінця каденції бариги Байдена! Щоб я прийшов і нічого не робив, а з тобою ми б бізнес завели! А ти, дурило, все проср@в! Ти таки каліч!"

Можливі варіанти, але суть (приблизно) така, ІМХО...
показать весь комментарий
30.09.2025 18:21 Ответить
новини про трампа треба сприймати як новини з психіатричної лікарні, у якій звільнились лікарі, і хворі перестали приймать пігулки.
показать весь комментарий
30.09.2025 18:38 Ответить
 
 