Жесткая риторика президента Дональда Трампа в адрес России является "тактикой переговоров", направленной на оказание давления на Кремль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

В материале говорится, что Трамп, поддержав амбиции Киева по разгрому России, поразил мировых политиков и вдохновил украинских лидеров.

Очевидный поворот Трампа в пользу полного восстановления территории Украины демонстрирует его разочарование в отношении Путина, сообщил WP высокопоставленный представитель Белого дома.

Однако Трамп не сигнализировал о серьезном изменении в политике США в отношении Киева во время дня на Генеральной Ассамблее ООН, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил чиновник, который, как и другие, высказался на условиях анонимности, чтобы откровенно говорить о деликатных дипломатических дискуссиях.

В то же время тот факт, что Трамп, который ранее заявлял, что Украине придется отказаться от части своих земель, чтобы положить конец войне, объявил, что Киев "имеет все возможности бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде", свидетельствует о заметном прорыве.

Впрочем, всего через несколько часов госсекретарь Марко Рубио заявил Совету Безопасности ООН, что война РФ против Украины закончится за столом переговоров, а не на фронте. Это является подтверждением нынешней политики Соединенных Штатов, которое дает понять, что новый подход Трампа не воплощается в действия на практике. По словам чиновника Белого дома, все, что делает президент США, происходит "через призму - "как нам заключить сделку?".

Трамп, заявил собеседник журналистов, "уже давно был очень недоволен Путиным".

"Он просто говорит: послушайте, если Путин не хочет мира, пусть война продолжается, а мы продолжим продавать оружие НАТО", - сказал чиновник изданию заявление американского лидера.

Президент США все еще рассматривает возможность введения санкций против России.

"Он устал от Путина", - цитирует WP своего собеседника, указывая, что это высокопоставленный чиновник Белого дома.

