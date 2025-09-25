РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9397 посетителей онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Отношения Трампа и путина
901 16

Резкая критика России со стороны Трампа является "тактикой переговоров" и должна оказывать давление на Кремль, - Белый дом

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Жесткая риторика президента Дональда Трампа в адрес России является "тактикой переговоров", направленной на оказание давления на Кремль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

В материале говорится, что Трамп, поддержав амбиции Киева по разгрому России, поразил мировых политиков и вдохновил украинских лидеров.

Очевидный поворот Трампа в пользу полного восстановления территории Украины демонстрирует его разочарование в отношении Путина, сообщил WP высокопоставленный представитель Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск о заявлении Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: за этим скрывается уменьшение участия США

Однако Трамп не сигнализировал о серьезном изменении в политике США в отношении Киева во время дня на Генеральной Ассамблее ООН, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил чиновник, который, как и другие, высказался на условиях анонимности, чтобы откровенно говорить о деликатных дипломатических дискуссиях.

В то же время тот факт, что Трамп, который ранее заявлял, что Украине придется отказаться от части своих земель, чтобы положить конец войне, объявил, что Киев "имеет все возможности бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде", свидетельствует о заметном прорыве.

Впрочем, всего через несколько часов госсекретарь Марко Рубио заявил Совету Безопасности ООН, что война РФ против Украины закончится за столом переговоров, а не на фронте. Это является подтверждением нынешней политики Соединенных Штатов, которое дает понять, что новый подход Трампа не воплощается в действия на практике. По словам чиновника Белого дома, все, что делает президент США, происходит "через призму - "как нам заключить сделку?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп осознал, что Кремль играет с ним, - президент Словении Пирц Мусар

Трамп, заявил собеседник журналистов, "уже давно был очень недоволен Путиным".

"Он просто говорит: послушайте, если Путин не хочет мира, пусть война продолжается, а мы продолжим продавать оружие НАТО", - сказал чиновник изданию заявление американского лидера.

Президент США все еще рассматривает возможность введения санкций против России.

"Он устал от Путина", - цитирует WP своего собеседника, указывая, что это высокопоставленный чиновник Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе обрадовались новой риторике Трампа по Украине, но сохраняют скепсис, - Politico

Автор: 

путин владимир (32233) россия (97378) США (27966) Трамп Дональд (6688)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Кароч: не принимайте в серьез. Это просто шум или игра на внутреннего...
показать весь комментарий
25.09.2025 15:20 Ответить
+4
Звучить, як вибачення...
показать весь комментарий
25.09.2025 15:19 Ответить
+1
Nu tak i dumal , vsio toka bla , bla ...taktic , iopt. 😁
показать весь комментарий
25.09.2025 15:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звучить, як вибачення...
показать весь комментарий
25.09.2025 15:19 Ответить
Кароч: не принимайте в серьез. Это просто шум или игра на внутреннего...
показать весь комментарий
25.09.2025 15:20 Ответить
100%
показать весь комментарий
25.09.2025 15:21 Ответить
не делом, а словом триндєжом

.
показать весь комментарий
25.09.2025 15:23 Ответить
Nu tak i dumal , vsio toka bla , bla ...taktic , iopt. 😁
показать весь комментарий
25.09.2025 15:20 Ответить
путлєр вже каже - ой боюсь боюсь боюсь
показать весь комментарий
25.09.2025 15:23 Ответить
Залиште дядьку в спокої, він зараз (втім як і завше) не в собі - ледь не загинув під кільчатами ескалатора на тій асамблеї разом з маланкою... навіть техніка протестує
показать весь комментарий
25.09.2025 15:25 Ответить
тактика одна: Украину залить оружием, раху залить санкциями...
показать весь комментарий
25.09.2025 15:41 Ответить
Залити зброєю Україну.
Залити результатом дії зброї московщину.
Висловлюватись треба точніше
показать весь комментарий
25.09.2025 15:53 Ответить
Єто нє то что ви падумалі. Валодзя, я твая навєкі. Трампушка.
показать весь комментарий
25.09.2025 15:42 Ответить
плять,,,"трампло" 9 місяців так сильно "тисне", на рашиста хоч би не наклав в штани....(рашисти стратегічною авіацією перевіряють "червону доріжку на Алясці" )
показать весь комментарий
25.09.2025 15:59 Ответить
тобто все це звичайний
трампьож-кіздьож-пердьож..
показать весь комментарий
25.09.2025 16:08 Ответить
Щоб від тиску пердак не луснув.
показать весь комментарий
25.09.2025 16:21 Ответить
Щось я ніякого тиску не бачу.
показать весь комментарий
25.09.2025 16:26 Ответить
Сьогодні, вже медвєдєв Трампу пригрозив, навіть за «жорстку риторику» : «Димон не дремлет.
«РФ может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам и Зеленскому об этом следует помнить», - заявил Медведев.

@nevzorovtv
показать весь комментарий
25.09.2025 16:35 Ответить
Злякалися власної "рішучості"?
показать весь комментарий
25.09.2025 16:40 Ответить
 
 