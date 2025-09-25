Туск о заявлении Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: за этим скрывается уменьшение участия США

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал заявление президента США о возможности возвращения Украиной своих территорий, отметив, что "за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление об уменьшении участия США".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

"Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление об уменьшении участия США и перекладывание ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", - написал Туск.

Также читайте: В Европе обрадовались новой риторике Трампа по Украине, но сохраняют скепсис, - Politico

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.