Новости Заявления Трампа о территориях Украины
Туск о заявлении Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: за этим скрывается уменьшение участия США

Туск о заявлении Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал заявление президента США о возможности возвращения Украиной своих территорий, отметив, что "за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление об уменьшении участия США".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

"Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление об уменьшении участия США и перекладывание ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", - написал Туск.

Туск о заявлении Трампа

Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.

Топ комментарии
+1
Яценюк у Франції..сказав---хватить киздіти,робіть щось
25.09.2025 14:24 Ответить
+1
А шо сталось,Туск? Не хочеш відповідальності? 1000км і польська буде згінева аж бігом.
25.09.2025 14:38 Ответить
+1
коли поверне - не сказав. німеччині скільки років знадобилось на воз'єднання. хоча після ґельсінки 1975, совок аж з трусіків виплигував оручі з всих утюгів, що фсё!!! післявоєнні кордони тепер признані та зафіксовані навіки )) звичайно імперія розвалиться, розвал буде страшним. але це, швидше за все, станется не за життя цього покоління. хоча? є один ньюанс - совок теж здавався вічним як ***** ))) і тут бац! ніч з 19 на 21 серпня! ))
25.09.2025 14:41 Ответить
А як ти хотів?… ви ж купуєте у них й досі нафту і газ!
25.09.2025 14:15 Ответить
Трамп вмиває руки?
25.09.2025 14:16 Ответить
Вмиває небіжчика путлєра.
25.09.2025 14:31 Ответить
Яценюк у Франції..сказав---хватить киздіти,робіть щось
25.09.2025 14:24 Ответить
Ніякої різниці. Європа буде продовжувати нічого не робити. США продовжать постачати зброю як було при Байдені і при Трампі. Все буде як раніше. Перестаньте сподіватися на диво.
25.09.2025 14:24 Ответить
Ну хоч хтось тверезий і притомний.

що б солодкого не казав трамп - слідкуй за руками, як то кажуть.
25.09.2025 14:28 Ответить
Це був сарказм від Трампа. Або троллінг .
25.09.2025 14:36 Ответить
На конспиративной квартире нас будет ждать засада. Будем уходить в горы. Вы нас прикроете? Я продам вам парабеллум.
25.09.2025 15:01 Ответить
А шо сталось,Туск? Не хочеш відповідальності? 1000км і польська буде згінева аж бігом.
25.09.2025 14:38 Ответить
коли поверне - не сказав. німеччині скільки років знадобилось на воз'єднання. хоча після ґельсінки 1975, совок аж з трусіків виплигував оручі з всих утюгів, що фсё!!! післявоєнні кордони тепер признані та зафіксовані навіки )) звичайно імперія розвалиться, розвал буде страшним. але це, швидше за все, станется не за життя цього покоління. хоча? є один ньюанс - совок теж здавався вічним як ***** ))) і тут бац! ніч з 19 на 21 серпня! ))
25.09.2025 14:41 Ответить
 
 