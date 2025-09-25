Туск о заявлении Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: за этим скрывается уменьшение участия США
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал заявление президента США о возможности возвращения Украиной своих территорий, отметив, что "за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление об уменьшении участия США".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.
"Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление об уменьшении участия США и перекладывание ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", - написал Туск.
Напомним, в соцсети Truth Social Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина способна победить Россию в войне.
Топ комментарии
+1 Bob Fayn
показать весь комментарий25.09.2025 14:24 Ответить Ссылка
+1 Gary Grant
показать весь комментарий25.09.2025 14:38 Ответить Ссылка
+1 Fjall_Raven
показать весь комментарий25.09.2025 14:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що б солодкого не казав трамп - слідкуй за руками, як то кажуть.