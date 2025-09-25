УКР
Туск про заяву Трампа щодо можливості повернення Україною своїх територій: за цим ховається зменшення участі США

Туск про заяву Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував заяву президента США щодо можливості повернення Україною своїх територій, зауваживши, що "за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про зменшення участі США".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.

"Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про зменшення участі США та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда, ніж ілюзії", – написав Туск.

Також читайте: У Європі зраділи новій риториці Трампа щодо України, але зберігають скепсис, - Politico

Туск про заяву Трампа

Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.

+1
Яценюк у Франції..сказав---хватить киздіти,робіть щось
25.09.2025 14:24
+1
А шо сталось,Туск? Не хочеш відповідальності? 1000км і польська буде згінева аж бігом.
25.09.2025 14:38
+1
коли поверне - не сказав. німеччині скільки років знадобилось на воз'єднання. хоча після ґельсінки 1975, совок аж з трусіків виплигував оручі з всих утюгів, що фсё!!! післявоєнні кордони тепер признані та зафіксовані навіки )) звичайно імперія розвалиться, розвал буде страшним. але це, швидше за все, станется не за життя цього покоління. хоча? є один ньюанс - совок теж здавався вічним як ***** ))) і тут бац! ніч з 19 на 21 серпня! ))
25.09.2025 14:41
А як ти хотів?… ви ж купуєте у них й досі нафту і газ!
25.09.2025 14:15
Трамп вмиває руки?
25.09.2025 14:16
Вмиває небіжчика путлєра.
25.09.2025 14:31
Яценюк у Франції..сказав---хватить киздіти,робіть щось
25.09.2025 14:24
Ніякої різниці. Європа буде продовжувати нічого не робити. США продовжать постачати зброю як було при Байдені і при Трампі. Все буде як раніше. Перестаньте сподіватися на диво.
25.09.2025 14:24
Ну хоч хтось тверезий і притомний.

що б солодкого не казав трамп - слідкуй за руками, як то кажуть.
25.09.2025 14:28
Це був сарказм від Трампа. Або троллінг .
25.09.2025 14:36
На конспиративной квартире нас будет ждать засада. Будем уходить в горы. Вы нас прикроете? Я продам вам парабеллум.
25.09.2025 15:01
А шо сталось,Туск? Не хочеш відповідальності? 1000км і польська буде згінева аж бігом.
25.09.2025 14:38
коли поверне - не сказав. німеччині скільки років знадобилось на воз'єднання. хоча після ґельсінки 1975, совок аж з трусіків виплигував оручі з всих утюгів, що фсё!!! післявоєнні кордони тепер признані та зафіксовані навіки )) звичайно імперія розвалиться, розвал буде страшним. але це, швидше за все, станется не за життя цього покоління. хоча? є один ньюанс - совок теж здавався вічним як ***** ))) і тут бац! ніч з 19 на 21 серпня! ))
25.09.2025 14:41
 
 