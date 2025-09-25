Туск про заяву Трампа щодо можливості повернення Україною своїх територій: за цим ховається зменшення участі США
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував заяву президента США щодо можливості повернення Україною своїх територій, зауваживши, що "за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про зменшення участі США".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.
"Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про зменшення участі США та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда, ніж ілюзії", – написав Туск.
Нагадаємо, у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна здатна перемогти Росію у війні.
що б солодкого не казав трамп - слідкуй за руками, як то кажуть.