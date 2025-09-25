УКР
Різка критика Росії з боку Трампа є "тактикою переговорів" та має чинити тиск на Кремль, - Білий дім

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Жорстка риторика президента Дональда Трампа на адресу Росії є "тактикою переговорів", спрямованою на здійснення тиску на Кремль. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

У матеріалі йдеться, що Трамп, підтримавши амбіції Києва щодо розгрому Росії, вразив світових політиків і надихнув українських лідерів.

Очевидний поворот Трампа на користь повного відновлення території України демонструє його розчарування щодо Путіна, повідомив WP високопоставлений представник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про заяву Трампа щодо можливості повернення Україною своїх територій: за цим ховається зменшення участі США

Однак Трамп не сигналізував про серйозну зміну в політиці США щодо Києва під час дня на Генеральній Асамблеї ООН, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, заявив чиновник, який, як і інші, висловився на умовах анонімності, щоб відверто говорити про делікатні дипломатичні дискусії.

Водночас той факт, що Трамп, який раніше заявляв, що Україні доведеться відмовитися від частини своїх земель, щоб покласти край війні, оголосив, що Київ "має всі можливості боротися і повернути всю Україну в її первісному вигляді", свідчить про помітний прорив.

Утім, лише за кілька годин держсекретар Марко Рубіо заявив Раді Безпеки ООН, що війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів, а не на фронті. Це є підтвердженням нинішньої політики Сполучених Штатів, яке дає зрозуміти, що новий підхід Трампа не втілюється в дії на практиці. За словами чиновника Білого дому, все, що робить президент США, відбувається "через призму "Як нам укласти угоду?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп усвідомив, що Кремль грає з ним, - президентка Словенії Пірц Мусар

Трамп, заявив співрозмовник журналістів, "уже давно був дуже незадоволений Путіним".

"Він просто каже: послухайте, якщо Путін не хоче миру, нехай війна триває, а ми продовжимо продавати зброю НАТО", - пояснив посадовець виданню заяву американського лідера.

Президент США все ще розглядає можливість введення санкцій проти Росії.

"Він втомився від Путіна", - цитує WP свого співрозмовника, вказуючи, що це високопоставлений чиновник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європі зраділи новій риториці Трампа щодо України, але зберігають скепсис, - Politico

