Трамп о трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским для завершения войны: "Надо собрать их вместе и сделать это"
Президент США Дональд Трамп снова объявил о намерении собрать президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина для переговоров по завершению войны.
Об этом он сказал во время встречи с американскими генералами и адмиралами, передает Цензор.НЕТ.
"У нас останется только одна война, которую нужно урегулировать, и мы должны урегулировать ее с президентами Путиным и Зеленским. Надо собрать их вместе и сделать это", - заявил Трамп.
Американский лидер также сообщил о масштабной модернизации вооруженных сил США, включая ядерный арсенал и подводный флот, отметив, что в следующем году на армию планируется потратить триллион долларов - рекордную сумму в истории страны.
Как известно, в августе Трамп уже высказывал идею трехсторонней встречи после возможных двусторонних переговоров Зеленского и Путина. Зеленский тогда подчеркивал, что Украина готова к переговорам в любом формате, но в случае отказа Москвы призвал США ввести дополнительные санкции и тарифы против России.
"У серпні 2014 росія вдерлася регулярними частинами армії. Десять бригад і дивізій, десятки тисяч десантників, танкістів. Української армії фактично не було. Між Іловайськом і Києвом - жодного батальйону, лише дві роти Нацгвардії охороняли АЕС. В цих умовах потрібна була дипломатія, щоб зупинити наступ.
Ми передали світу докази: полонених російських військових, захоплену техніку, документи. путін був змушений пояснювати агресію. На тлі тиску з боку НАТО і Великої Сімки він підписав Мінськ. Це знизило інтенсивність боїв у десятки разів, дало нам «перепочинок», щоб почати створювати боєздатні Збройні Сили.
Принципи Мінська: визнання суверенітету України, виведення іноземних військ і техніки, звільнення полонених, проведення виборів за українськими законами. Росія їх не виконала, але ці умови залишилися зафіксованими підписом її посла.
Мінські домовленості - це був вимушений захід, який врятував Україну від цілковитої окупації у 2014-2015 роках; головна мета яких полягала в тому, щоб дати Україні час створити Збройні Сили й уникнути повномасштабного вторгнення рф. Минуло вже понад 10 років. Хто сьогодні критикує Мінськ - покажіть, як зробити краще".
