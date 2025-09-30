Трамп о трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским для завершения войны: "Надо собрать их вместе и сделать это"

Президент США Дональд Трамп снова объявил о намерении собрать президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина для переговоров по завершению войны.

Об этом он сказал во время встречи с американскими генералами и адмиралами, передает Цензор.НЕТ.

"У нас останется только одна война, которую нужно урегулировать, и мы должны урегулировать ее с президентами Путиным и Зеленским. Надо собрать их вместе и сделать это", - заявил Трамп.

Американский лидер также сообщил о масштабной модернизации вооруженных сил США, включая ядерный арсенал и подводный флот, отметив, что в следующем году на армию планируется потратить триллион долларов - рекордную сумму в истории страны.

Как известно, в августе Трамп уже высказывал идею трехсторонней встречи после возможных двусторонних переговоров Зеленского и Путина. Зеленский тогда подчеркивал, что Украина готова к переговорам в любом формате, но в случае отказа Москвы призвал США ввести дополнительные санкции и тарифы против России.

