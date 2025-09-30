РУС
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским для завершения войны: "Надо собрать их вместе и сделать это"

Президент США Дональд Трамп снова объявил о намерении собрать президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина для переговоров по завершению войны.

Об этом он сказал во время встречи с американскими генералами и адмиралами, передает Цензор.НЕТ.

"У нас останется только одна война, которую нужно урегулировать, и мы должны урегулировать ее с президентами Путиным и Зеленским. Надо собрать их вместе и сделать это", - заявил Трамп.

Американский лидер также сообщил о масштабной модернизации вооруженных сил США, включая ядерный арсенал и подводный флот, отметив, что в следующем году на армию планируется потратить триллион долларов - рекордную сумму в истории страны.

Как известно, в августе Трамп уже высказывал идею трехсторонней встречи после возможных двусторонних переговоров Зеленского и Путина. Зеленский тогда подчеркивал, что Украина готова к переговорам в любом формате, но в случае отказа Москвы призвал США ввести дополнительные санкции и тарифы против России.

Зеленский Владимир путин владимир Трамп Дональд война в Украине
Топ комментарии
+8
у Трумпа кожен день як перший у житті. Прокинувся маразматик - і нові перспективи. Задрав
30.09.2025 17:32
+6
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14009 Петро Порошенко:
"У серпні 2014 росія вдерлася регулярними частинами армії. Десять бригад і дивізій, десятки тисяч десантників, танкістів. Української армії фактично не було. Між Іловайськом і Києвом - жодного батальйону, лише дві роти Нацгвардії охороняли АЕС. В цих умовах потрібна була дипломатія, щоб зупинити наступ.
Ми передали світу докази: полонених російських військових, захоплену техніку, документи. путін був змушений пояснювати агресію. На тлі тиску з боку НАТО і Великої Сімки він підписав Мінськ. Це знизило інтенсивність боїв у десятки разів, дало нам «перепочинок», щоб почати створювати боєздатні Збройні Сили.
Принципи Мінська: визнання суверенітету України, виведення іноземних військ і техніки, звільнення полонених, проведення виборів за українськими законами. Росія їх не виконала, але ці умови залишилися зафіксованими підписом її посла.
Мінські домовленості - це був вимушений захід, який врятував Україну від цілковитої окупації у 2014-2015 роках; головна мета яких полягала в тому, щоб дати Україні час створити Збройні Сили й уникнути повномасштабного вторгнення рф. Минуло вже понад 10 років. Хто сьогодні критикує Мінськ - покажіть, як зробити краще".
30.09.2025 17:41
+5
Донні, треба не збирати, а розбирати кацапстан на невеличкі друзки. Був час збирати каміння, а наразі час його кидати у кацапів у вигляді томагавків. Надай ці засоби переконання путлєра, і Україна усе вирішить без зайвого клопоту і без нікчемних зустрічей. З путлєром має зустрічатися гаагський прокурор, а не президенти двох найпотужніших держав світу - США і України. Ваша потуга - у зброї, а наша - у дусі, сміливості та рішучості.
30.09.2025 17:38
показать весь комментарий
Хтоб тебе зібрав!?
30.09.2025 17:33
"кажуть, що у мене не всі дома.
але скоро зберуться..."

.
30.09.2025 17:45
Трампон, начни мириться с Менделем сперва.
30.09.2025 17:33
Лови путлєра - не йде до рук
30.09.2025 17:33
Тільки хто б це міг зробити... Де той герой, який за 24 години війну зупинить?
30.09.2025 17:34
Спочатку для зеля треба дати гарантії безпеки,щоб погодився на припинення.
30.09.2025 17:34
До Трампа досі не дійшло, що "зібрати їх разом" можна, але це абсолютно НІЧОГО не дасть, на даному етапі як мінімум.
30.09.2025 17:34
Знову за своє, дебіл. Зберіться разом та пригніть вже в прірву
30.09.2025 17:35
12 років цирку!
30.09.2025 17:36
показать весь комментарий
ай яй яй!
ну, прямо залюбуєшся.....
30.09.2025 17:48
Хорошо,в чем он не прав?
30.09.2025 17:50
і що? злиняв подляківський бот?
А сенс було його питати?
30.09.2025 18:01
Все це і зараз і тоді ще було зрозуміло будь-якій розумній людині, а хто не розуміє значущості Мінських домовленностей - той несповна розуму.
30.09.2025 18:10
доні, запропонуй зустрітися в стамбулі.
як що що, то ти підтягнешся.
30.09.2025 17:47
балачки..., треба створити умови, щоб путін бажав миру більше, ніж продовжувати війну й все складеться..., вмовляння це зовсім не те що потрібно..., сьогодні шахеди на Дніпро..., їх ніхто не збивав, а у відповідь - на курськ щось повинно летіти, й не на будинки, а леп, теп, нпз й іншу фігню, яка руснявим не потрібна, в них є війна...
30.09.2025 17:58
Треба рудому мерзотнику лоботомію зробити та й все.
30.09.2025 18:09
....не заїбався збиратись?
30.09.2025 18:24
 
 