Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським для завершення війни: "Треба зібрати їх разом і зробити це"

Президент США Дональд Трамп знову оголосив про намір зібрати президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна для переговорів щодо завершення війни.

Про це він сказав під час зустрічі з американськими генералами та адміралами, передає Цензор.НЕТ.

"У нас залишиться лише одна війна, яку потрібно врегулювати, і ми повинні врегулювати її з президентами Путіним і Зеленським. Треба зібрати їх разом і зробити це", - заявив Трамп.

Американський лідер також повідомив про масштабну модернізацію збройних сил США, включно з ядерним арсеналом і підводним флотом, зазначивши, що наступного року на армію планується витратити трильйон доларів - рекордну суму в історії країни.

Як відомо, у серпні Трамп уже висловлював ідею тристоронньої зустрічі після можливих двосторонніх переговорів Зеленського та Путіна. Зеленський тоді наголошував, що Україна готова до перемовин у будь-якому форматі, але у випадку відмови Москви закликав США запровадити додаткові санкції й тарифи проти Росії.

