УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9195 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
2 231 24

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським для завершення війни: "Треба зібрати їх разом і зробити це"

трамп

Президент США Дональд Трамп знову оголосив про намір зібрати президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна для переговорів щодо завершення війни.

Про це він сказав під час зустрічі з американськими генералами та адміралами, передає Цензор.НЕТ.

"У нас залишиться лише одна війна, яку потрібно врегулювати, і ми повинні врегулювати її з президентами Путіним і Зеленським. Треба зібрати їх разом і зробити це", - заявив Трамп.

Американський лідер також повідомив про масштабну модернізацію збройних сил США, включно з ядерним арсеналом і підводним флотом, зазначивши, що наступного року на армію планується витратити трильйон доларів - рекордну суму в історії країни.

Як відомо, у серпні Трамп уже висловлював ідею тристоронньої зустрічі після можливих двосторонніх переговорів Зеленського та Путіна. Зеленський тоді наголошував, що Україна готова до перемовин у будь-якому форматі, але у випадку відмови Москви закликав США запровадити додаткові санкції й тарифи проти Росії.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

Зеленський Володимир (25663) путін володимир (24861) Трамп Дональд (7260) війна в Україні (6396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
у Трумпа кожен день як перший у житті. Прокинувся маразматик - і нові перспективи. Задрав
показати весь коментар
30.09.2025 17:32 Відповісти
+7
Трампон, начни мириться с Менделем сперва.
показати весь коментар
30.09.2025 17:33 Відповісти
+7
Донні, треба не збирати, а розбирати кацапстан на невеличкі друзки. Був час збирати каміння, а наразі час його кидати у кацапів у вигляді томагавків. Надай ці засоби переконання путлєра, і Україна усе вирішить без зайвого клопоту і без нікчемних зустрічей. З путлєром має зустрічатися гаагський прокурор, а не президенти двох найпотужніших держав світу - США і України. Ваша потуга - у зброї, а наша - у дусі, сміливості та рішучості.
показати весь коментар
30.09.2025 17:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у Трумпа кожен день як перший у житті. Прокинувся маразматик - і нові перспективи. Задрав
показати весь коментар
30.09.2025 17:32 Відповісти
новини про трампа треба сприймати як новини з психіатричної лікарні, у якій звільнились лікарі, і хворі перестали приймать пігулки.
показати весь коментар
30.09.2025 18:53 Відповісти
Хтоб тебе зібрав!?
показати весь коментар
30.09.2025 17:33 Відповісти
"кажуть, що у мене не всі дома.
але скоро зберуться..."

.
показати весь коментар
30.09.2025 17:45 Відповісти
Трампон, начни мириться с Менделем сперва.
показати весь коментар
30.09.2025 17:33 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 18:50 Відповісти
Лови путлєра - не йде до рук
показати весь коментар
30.09.2025 17:33 Відповісти
Тільки хто б це міг зробити... Де той герой, який за 24 години війну зупинить?
показати весь коментар
30.09.2025 17:34 Відповісти
Спочатку для зеля треба дати гарантії безпеки,щоб погодився на припинення.
показати весь коментар
30.09.2025 17:34 Відповісти
До Трампа досі не дійшло, що "зібрати їх разом" можна, але це абсолютно НІЧОГО не дасть, на даному етапі як мінімум.
показати весь коментар
30.09.2025 17:34 Відповісти
Знову за своє, дебіл. Зберіться разом та пригніть вже в прірву
показати весь коментар
30.09.2025 17:35 Відповісти
12 років цирку!
показати весь коментар
30.09.2025 17:36 Відповісти
Донні, треба не збирати, а розбирати кацапстан на невеличкі друзки. Був час збирати каміння, а наразі час його кидати у кацапів у вигляді томагавків. Надай ці засоби переконання путлєра, і Україна усе вирішить без зайвого клопоту і без нікчемних зустрічей. З путлєром має зустрічатися гаагський прокурор, а не президенти двох найпотужніших держав світу - США і України. Ваша потуга - у зброї, а наша - у дусі, сміливості та рішучості.
показати весь коментар
30.09.2025 17:38 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14009 Петро Порошенко:
"У серпні 2014 росія вдерлася регулярними частинами армії. Десять бригад і дивізій, десятки тисяч десантників, танкістів. Української армії фактично не було. Між Іловайськом і Києвом - жодного батальйону, лише дві роти Нацгвардії охороняли АЕС. В цих умовах потрібна була дипломатія, щоб зупинити наступ.
Ми передали світу докази: полонених російських військових, захоплену техніку, документи. путін був змушений пояснювати агресію. На тлі тиску з боку НАТО і Великої Сімки він підписав Мінськ. Це знизило інтенсивність боїв у десятки разів, дало нам «перепочинок», щоб почати створювати боєздатні Збройні Сили.
Принципи Мінська: визнання суверенітету України, виведення іноземних військ і техніки, звільнення полонених, проведення виборів за українськими законами. Росія їх не виконала, але ці умови залишилися зафіксованими підписом її посла.
Мінські домовленості - це був вимушений захід, який врятував Україну від цілковитої окупації у 2014-2015 роках; головна мета яких полягала в тому, щоб дати Україні час створити Збройні Сили й уникнути повномасштабного вторгнення рф. Минуло вже понад 10 років. Хто сьогодні критикує Мінськ - покажіть, як зробити краще".
показати весь коментар
30.09.2025 17:41 Відповісти
ай яй яй!
ну, прямо залюбуєшся.....
показати весь коментар
30.09.2025 17:48 Відповісти
Хорошо,в чем он не прав?
показати весь коментар
30.09.2025 17:50 Відповісти
і що? злиняв подляківський бот?
А сенс було його питати?
показати весь коментар
30.09.2025 18:01 Відповісти
Все це і зараз і тоді ще було зрозуміло будь-якій розумній людині, а хто не розуміє значущості Мінських домовленностей - той несповна розуму.
показати весь коментар
30.09.2025 18:10 Відповісти
доні, запропонуй зустрітися в стамбулі.
як що що, то ти підтягнешся.
показати весь коментар
30.09.2025 17:47 Відповісти
балачки..., треба створити умови, щоб путін бажав миру більше, ніж продовжувати війну й все складеться..., вмовляння це зовсім не те що потрібно..., сьогодні шахеди на Дніпро..., їх ніхто не збивав, а у відповідь - на курськ щось повинно летіти, й не на будинки, а леп, теп, нпз й іншу фігню, яка руснявим не потрібна, в них є війна...
показати весь коментар
30.09.2025 17:58 Відповісти
Треба рудому мерзотнику лоботомію зробити та й все.
показати весь коментар
30.09.2025 18:09 Відповісти
....не заїбався збиратись?
показати весь коментар
30.09.2025 18:24 Відповісти
Походу у трамПона опять «День сурка»….
показати весь коментар
30.09.2025 19:33 Відповісти
 
 