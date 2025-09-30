УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9195 відвідувачів онлайн
Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа Трамп про Путіна
2 991 29

Трамп вкотре заявив, що "розчарований Путіним": Він мав би закінчити війну в Україні за тиждень

Трамп знову заявив, що розчарований у Путіні

Президент США Дональд Трамп знову повторив своє розчарування російським диктатором Володимиром Путіним за його небажання завершувати війну проти України.

Про це він сказав 30 вересня під час звернення до Міністерства війни США, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Трампа, російський диктатор "нічого не робить" для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

"Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: "Знаєш, ти маєш поганий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?" - стверджує лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським для завершення війни: "Треба зібрати їх разом і зробити це"

Президент США вважає, що Путін напав на Україну через втечу США з Афганістану:

"У нас було шоу жахів в Афганістані, і це, на мою думку, є причиною, чому Путін напав. Він побачив це шоу жахів від Байдена та його команди некомпетентних людей. І це відкрило йому шлях. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни. Ми не допустимо, щоб таке лайно повторилося".

Також читайте: Різка критика Росії з боку Трампа є "тактикою переговорів" та має чинити тиск на Кремль, - Білий дім

Автор: 

путін володимир (24861) Трамп Дональд (7260) війна в Україні (6396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Так трампон розчарований шо ***** не окупував Україну за тиждень?
показати весь коментар
30.09.2025 17:55 Відповісти
+6
Ні на що. Він просто тянге час.
показати весь коментар
30.09.2025 17:55 Відповісти
+6
Яке ж брехло, вивід військ з Афганістану ініціював і організував він сам, більше того, хотів встигнути вивести всіх ще під час свого президентства, але це вже дісталося Байдену, якого він не перестає звинувачувати у всьому.
показати весь коментар
30.09.2025 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Було ж видно що він не збирається закінчувати війну.
На що розраховував Трамп
показати весь коментар
30.09.2025 17:54 Відповісти
Ні на що. Він просто тянге час.
показати весь коментар
30.09.2025 17:55 Відповісти
для чого ?
що Трамп цим досягає ?
показати весь коментар
30.09.2025 18:00 Відповісти
А хто його питає?
показати весь коментар
30.09.2025 18:13 Відповісти
Не знаю. Я довго крутив цю ситуацію. Жодної ідеї. Він ніби до усрачки боїться пупу, але обіцяв електорату завершити війну. Як той собака, що бігає навкруги крокодила і не знає що робити.
А може це вже просто деменція.
показати весь коментар
30.09.2025 18:14 Відповісти
Трамп вбив собі в голову чи може хтось допоміг що він великий миротворець а товариш його великий збирач земель маразматіки
показати весь коментар
30.09.2025 18:20 Відповісти
Трамп розраховував на капітуляцію України.
показати весь коментар
30.09.2025 18:38 Відповісти
трамп розраховував на "Киев за трі дня"
... ?

пічаль

.
показати весь коментар
30.09.2025 18:42 Відповісти
настало время ах..ніх историй. вот настоящий трамп, узнаю)
показати весь коментар
30.09.2025 17:54 Відповісти
Трампон, у тебя же стандарт 2 недели.
показати весь коментар
30.09.2025 17:55 Відповісти
It's brilliant. 😂
показати весь коментар
30.09.2025 18:21 Відповісти
трампуля,тобі тільки з зеленським на піаніно грати. бо ви два імпотенти а не президенти.
показати весь коментар
30.09.2025 17:55 Відповісти
Так трампон розчарований шо ***** не окупував Україну за тиждень?
показати весь коментар
30.09.2025 17:55 Відповісти
Саме так!
показати весь коментар
30.09.2025 18:22 Відповісти
президентский маразм шагает по планете
показати весь коментар
30.09.2025 17:56 Відповісти
треба було сказати не "Ти що, паперовий тигр?", а - "Ти що, довбойоб?"
показати весь коментар
30.09.2025 17:56 Відповісти
putin - *****! la-la-la-la-la-la-la
показати весь коментар
30.09.2025 18:09 Відповісти
путлєр такого не ****** а ти казав
показати весь коментар
30.09.2025 17:57 Відповісти
"я гарно та чудово розчарувався в *****" ))
показати весь коментар
30.09.2025 17:57 Відповісти
Но нельзя же так, плохо с английского перевод делать ! Это же имеет другой смысл!Это как бы он говорит,что посему ты за неделю Украину не взял,!Я разочарован!Хотя смысл ,как в отражении зеркала.Ты хотел за неделю взять Украину ,не взял,так что ты дальше за эту идею хватаешься и не можешь остановиться,у тебя ничего намеченного не получится!
показати весь коментар
30.09.2025 17:58 Відповісти
може це і малось на увазі, що раз не зміг за тиждень, треба було типа вшиватись, але ж він не врахував, що для пуйла це рівнозначно поразці, воно не може відступити, воно буде воювати поки не здохне, а болотні або до перемоги, що їм не світить або до розвалу парашки.
показати весь коментар
30.09.2025 18:17 Відповісти
Тупий і ще тупіше. Тому що тільки тупий може не знати, що підводні човні постійно несуть чергування по всьому світу. Їх не треба нікуди відправляти.
показати весь коментар
30.09.2025 17:58 Відповісти
Яке ж брехло, вивід військ з Афганістану ініціював і організував він сам, більше того, хотів встигнути вивести всіх ще під час свого президентства, але це вже дісталося Байдену, якого він не перестає звинувачувати у всьому.
показати весь коментар
30.09.2025 18:00 Відповісти
Не стесняйся рыжий пудель... Говори как есть - за 3 дня!))))
показати весь коментар
30.09.2025 18:02 Відповісти
Трамп вкотре заявив, що "розчарований Путіним": Він мав би закінчити війну в Україні за тиждень.

Це натяк, що #уйло має активніше тиснути на Україну?
показати весь коментар
30.09.2025 18:11 Відповісти
В перекладі на мову людей це звичить приблизно так:
"Ти каліч чи що? Не міг швиденько захопити всю Україну і сидіти далі з покерфесом наче нічого й несталося? Ну не за 3 дні, то хочаб за 3 місяці. Накрайняк до кінця каденції бариги Байдена! Щоб я прийшов і нічого не робив, а з тобою ми б бізнес завели! А ти, дурило, все проср@в! Ти таки каліч!"

Можливі варіанти, але суть (приблизно) така, ІМХО...
показати весь коментар
30.09.2025 18:21 Відповісти
новини про трампа треба сприймати як новини з психіатричної лікарні, у якій звільнились лікарі, і хворі перестали приймать пігулки.
показати весь коментар
30.09.2025 18:38 Відповісти
І у цього попередник більший ворог, ніж путін.
показати весь коментар
30.09.2025 19:02 Відповісти
Трамп продовжує грати у гольф та вболіває за команду путіна. Дивується чому той не виграє, адже дав йому купу часу на -атоптати українців у землю. Розчаровашка тепер придумав нову шнягу- зустріч трьох. Придумає ще аби Tomagawk не давати.
показати весь коментар
30.09.2025 19:32 Відповісти
 
 