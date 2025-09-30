Трамп вкотре заявив, що "розчарований Путіним": Він мав би закінчити війну в Україні за тиждень.

Президент США Дональд Трамп знову повторив своє розчарування російським диктатором Володимиром Путіним за його небажання завершувати війну проти України.

Про це він сказав 30 вересня під час звернення до Міністерства війни США, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Трампа, російський диктатор "нічого не робить" для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

"Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: "Знаєш, ти маєш поганий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?" - стверджує лідер США.

Президент США вважає, що Путін напав на Україну через втечу США з Афганістану:

"У нас було шоу жахів в Афганістані, і це, на мою думку, є причиною, чому Путін напав. Він побачив це шоу жахів від Байдена та його команди некомпетентних людей. І це відкрило йому шлях. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни. Ми не допустимо, щоб таке лайно повторилося".

