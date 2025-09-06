РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9217 посетителей онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
3 738 12

Путин послал Трампу два плохих сигнала, - WSJ

Путин послал Трампу два плохих сигнала

Президент США Дональд Трамп продолжает надеяться, что российский диктатор Владимир Путин будет вести переговоры добросовестно, чтобы положить конец войне в Украине, тогда как последний продолжает демонстрировать, что он является угрозой, которой нельзя доверять.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Так, на этой неделе Путин заявил, что может быть готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если переговоры состоятся в Москве.

Издание отмечает, что Россия осуществила несколько попыток покушения на избранного президента Украины в течение войны и, несомненно, будет продолжать их.

Кроме того, Россию подозревают в том, что она заглушила сигнал самолета, в котором находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая летела посетить завод по производству боеприпасов в Болгарии, являющейся членом как ЕС, так и НАТО.

В ЕС считают это "явным вмешательством" России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о предложении Путина встретиться в Москве: Я не могу поехать в столицу этого террориста. Пусть приезжает в Киев

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Местом встречи Путин назвал Москву.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Также читайте: Рютте о глушении GPS во время полета самолета с фон дер Ляйен: "НАТО относится к этому очень серьезно"

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.

Автор: 

Зеленский Владимир (21856) путин владимир (32162) Трамп Дональд (6546) Урсула фон дер Ляйен (615)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Рыжий подумает как отреагировать на эти сигналы, что бы не испортить чудесные дружественные отношения с ******!
показать весь комментарий
06.09.2025 16:01 Ответить
+3
Трамбошкс любит кайфовать. Не мешайте ему! Как Зеля до 24 февраля по т&и раза в месяц ездил в отпуск!
показать весь комментарий
06.09.2025 16:03 Ответить
+3
Які замахи на сонцесяйного!?. Погуліть інтерв'ю прем'єр-міністра Ізраіля Н.. Беннета в перші дні нападу москалів. Він зателефонував у Кремль і запитав пу чи планує той вбити зеленого на що отримав відповідь-ні. Цю інфу Беннет передав зеленому який двічі перепитав одновірця. Після чого Зе виступив з "героїчною" заявою - я залишаюся в Україні.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рыжий подумает как отреагировать на эти сигналы, что бы не испортить чудесные дружественные отношения с ******!
показать весь комментарий
06.09.2025 16:01 Ответить
Трамбошкс любит кайфовать. Не мешайте ему! Как Зеля до 24 февраля по т&и раза в месяц ездил в отпуск!
показать весь комментарий
06.09.2025 16:03 Ответить
Кликбейт с пустой чушью внутри. Как война стала переходить в формат примерно Ато 2015 года только с большими масштабами, то много прессы начали уже откровенную малозначимую чушь писать так как хайповать особо не на чем , ничего особого не происходит
показать весь комментарий
06.09.2025 16:07 Ответить
Та воно куди піде,то всюди свої смердюсі сигнали посилає....
показать весь комментарий
06.09.2025 16:14 Ответить
Які там ще сигнали? Хто їх зрозуміє? Для трампона дієвий сигнал,як для собаки Павлова. Ось шмат м'яса -ось слина з рота.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:16 Ответить
Операція прикриття. Без зєлі у пуйла не буде ЖОДНИХ шансів оволодіти Україною.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:17 Ответить
Тому вибори неначасі. Сам Єрмак так сказав
показать весь комментарий
06.09.2025 16:19 Ответить
Які замахи на сонцесяйного!?. Погуліть інтерв'ю прем'єр-міністра Ізраіля Н.. Беннета в перші дні нападу москалів. Він зателефонував у Кремль і запитав пу чи планує той вбити зеленого на що отримав відповідь-ні. Цю інфу Беннет передав зеленому який двічі перепитав одновірця. Після чого Зе виступив з "героїчною" заявою - я залишаюся в Україні.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:17 Ответить
Так він і досі герой! Потужний, причому. У бункері, під охороною головорізів з ФСБ. А от як хотіли його у армію забрати, під час АТО, писарем, теж не менш хоробро й героїчно від повістки бігав. А ви Беннет, Беннет...
показать весь комментарий
06.09.2025 16:39 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 16:19 Ответить
Качинский уже слетал к оркам - орки в авиакатастрофе обвинили польских пилотов.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:32 Ответить
Якщо кожну атаку к@ц@пів на Київ, розцінювати як замах на Зеленського, тоді дійсно можна говорити, що Вова з-під замахів не вилазить.🤭
Але поки Україну атакують ракетами і шахедами, Вова сидить в бункері, записує вечірню казочку для свого🐏🐑 і думає про баклажан 🍆 Єрмака.
А люди?
Люди нехай самі щось придумують, щоб вижити.
Вова не хотів попереджати населення України, що буде війна, бо тоді б він втрачав 6 чи 7 млрд. щомісяця.
Вова 💩 на всіх, як в золотий унітаз Міндіча.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:57 Ответить
 
 