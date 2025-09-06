Путин послал Трампу два плохих сигнала, - WSJ

Президент США Дональд Трамп продолжает надеяться, что российский диктатор Владимир Путин будет вести переговоры добросовестно, чтобы положить конец войне в Украине, тогда как последний продолжает демонстрировать, что он является угрозой, которой нельзя доверять.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Так, на этой неделе Путин заявил, что может быть готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если переговоры состоятся в Москве.

Издание отмечает, что Россия осуществила несколько попыток покушения на избранного президента Украины в течение войны и, несомненно, будет продолжать их.

Кроме того, Россию подозревают в том, что она заглушила сигнал самолета, в котором находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая летела посетить завод по производству боеприпасов в Болгарии, являющейся членом как ЕС, так и НАТО.

В ЕС считают это "явным вмешательством" России.

Зеленский считает предложение Путина о прямой встрече в Москве попыткой отсрочить мирные переговоры.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.